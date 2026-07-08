Сунъий интеллект бозори иккига бўлинмоқда: Очиқ кодли моделлар Anthropic ўрнини эгаллайдими?

·22·Техно
Сунъий интеллект бозори иккига бўлинмоқда: Очиқ кодли моделлар Anthropic ўрнини эгаллайдими?

Сунъий интеллект (AI) оламида очиқ кодли (опен соурсе) моделлар жадал ривожланаётган бўлса-да, Anthropic ва OpenAI каби етакчи лабораториялар ҳали ҳам ўз мавқеини мустаҳкам сақлаб қолмоқда. Декагон компанияси раҳбари Жессе Жанг томонидан илгари сурилган янги назарияга кўра, очиқ кодли моделлар ва энг илғор (фронтиер) моделлар аслида рақобатчи эмас, балки бир-бирини тўлдирувчи тизимлардир. Бу эса технология оламидаги иқтисодий мувозанатни бутунлай бошқача тушунишга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бугунги кунда кўплаб компаниялар ўз маҳсулотларини ишлаб чиқишда дастлаб энг қиммат ва кучли моделлардан фойдаланади. Бироқ, маҳсулот етилгач ва функциялар стандартлашгач, улар арзонроқ очиқ кодли муқобилларга ўтишни афзал кўрмоқда. Жессе Жангнинг таъкидлашича, қиммат моделлар янги имкониятларни кашф қилиш учун керак, очиқ кодли моделлар эса тайёр ечимларни оммавий ишлаб чиқаришга жорий этиш учун хизмат қилади.

Токенлар ҳажми ва даромадлар ўртасидаги фарқ

Vercel платформасининг AI гатевай маълумотлари ушбу назарияни қисман тасдиқлайди. Охирги ҳафталарда DeepSeek модели токенлар ҳажми бўйича етакчиликка чиқиб, барча сўровларнинг учдан бир қисмини эгаллади. Шунингдек, Z.ai лабораториясининг ГЛМ-5.2 модели ҳам кучли тўртликка кирди. Аммо умумий харажатлар нуқтаи назаридан қаралганда, Anthropic ҳали ҳам платформадаги барча AI харажатларининг ярмидан кўпига эгалик қилмоқда.

ОпенРоутер статистикаси ҳам шунга ўхшаш ҳолатни кўрсатади. DeepSeek V4 Флаш ҳафтасига 5,3 триллион токен қайта ишлаётган бир пайтда, энг машҳур қиммат модел — Опус 4.8 атиги 2 триллион сўровни бажарган. Бироқ, Опус моделининг ҳар миллион токени V4 Флаш моделидан 23 баравар қимматроқ туради. Бу эса илғор лабораториялар камроқ сўров билан кўпроқ даромад олаётганини англатади.

NVIDIA ва келажакдаги рақобат

Бозордаги вазият NVIDIA компаниясининг Немотрон модели пайдо бўлиши билан янада мураккаблашиши кутилмоқда. NVIDIA ўзининг кенг алоқалари ва моделнинг мослашувчанлиги эвазига тез орада очиқ кодли моделлар орасида етакчига айланиши мумкин. Шунга қарамай, Anthropic каби компаниялар ҳозирча хавотирга ўрин йўқ деб ҳисобламоқда, чунки AI соҳасидаги вазифалар кўлами шунчалик тез кенгаймоқдаки, энг мураккаб амаллар учун ҳамон юқори даражадаги моделлар талаб этилади.

Хулоса қилиб айтганда, AI иқтисодиёти икки қатламли тизимга айланмоқда. Жессе Жанг ибораси билан айтганда: "Илғор лабораториялар кашфиётлар босқичини бошқаради, очиқ кодли моделлар эса ишлаб чиқаришни ўз зиммасига олади". Бу модел ҳозирча барқарор кўринса-да, арзон моделларнинг ақллилик даражаси ошиб бориши билан Anthropic ва бошқа гигантлар ўз стратегияларини қайта кўриб чиқишларига тўғри келиши мумкин.

Сунъий ИнтеллектAnthropicDeepSeekNVIDIAТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқдаMicrosoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқдаБугун, 00:53Discord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиDiscord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиБугун, 00:29Google янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиGoogle янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиКеча, 23:59Фигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олиндиФигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олиндиКеча, 23:53Илон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилдиИлон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилдиКеча, 23:49Netflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўладиNetflix стратегиясини ўзгартирмоқда: Платформада қисқа метражли видеолар пайдо бўладиКеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги