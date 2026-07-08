Виктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилинди

·0·Спорт
Виктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилинди

Туркиянинг Галатасарой жамоасида ижара асосида тўп сураётган нигериялик ҳужумчи Виктор Осимҳен Европанинг энг кучли клублари эътиборида бўлиб турибди. Бироқ, унинг Испаниянинг Барселона клубига ўтиши борасидаги миш-мишлар мутахассислар томонидан шубҳа остига олинмоқда. Гарчи ҳужумчи юқори самарадорлик кўрсатаётган бўлса-да, унинг ўйин услуби Каталония клуби фалсафасига мос келмаслиги таъкидланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Осимҳен жорий мавсумда Галатасарой сафида барча мусобақаларда 22 та гол ва 8 та голли узатмани амалга ошириб, жамоасининг Суперлига чемпионлигини қўлга киритишида катта ҳисса қўшди. Унинг бундай феноменал натижалари Реал Мадрид, Пари Сен-Жермен, Манчестер Юнайтед ва Челси каби гранд жамоаларнинг қизиқишига сабаб бўлди. Аммо Барселона варианти футболчи учун ёпиқ бўлиши мумкин.

Техник маҳоратдаги камчиликлар

Фенербахче клубининг собиқ ҳужумчиси Сердар Дурсун Goal.com нашрига берган интервюсида Осимҳеннинг Барселона тизимига мослашиши қийинлигини тушунтириб берди. Унинг фикрича, нигериялик форвард кучли гол сезиш қобилиятига эга бўлса-да, унинг техникаси Каталония клуби талаб қиладиган даражада эмас.

"Осимҳен Барселона даражасидаги жамоада ўйнай олади деб ўйламайман. У иқтидорли ўйинчи, лекин унда тоза техника етишмайди", — дея таъкидлади Дурсун. Барселона анъанавий равишда тўп назоратига асосланган ва мураккаб узатмалардан фойдаланадиган футболчиларни афзал кўради. Осимҳен эса кўпроқ жисмоний куч ва тезликка таянадиган ҳужумчи сифатида кўрилмоқда.

Ушбу таҳлиллар фонида Барселона раҳбарияти ўз эътиборини бошқа номзодларга қаратгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Хусусан, каталонияликлар Осимҳен ўрнига Манчестер Сити аъзоси бўлган Хулиан Альварес номзодини кўриб чиқишмоқда. Аргентиналик ҳужумчининг кўп қиррали ўйини ва жамоавий футболга мослашувчанлиги уни Барселона учун устувор мақсадга айлантирган.

Осимҳеннинг Галатасаройдаги ижараси якунига етар экан, унинг келажаги ҳали ҳам ноаниқлигича қолмоқда. Агар техник маҳорат борасидаги шубҳалар бошқа топ-клубларни ҳам иккилантирса, ҳужумчи ўз ўйин услубига кўпроқ мос келадиган Англия Премер-лигаси жамоаларини танлаши эҳтимоли юқори. Ҳозирча Виктор Осимҳен Европанинг энг харидоргир ҳужумчиларидан бири бўлиб қолмоқда, бироқ Камп Ноу эшиклари у учун ёпиқ бўлиши мумкин.

Виктор ОсимҳенБарселонаГалатасаройТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Петер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолатПетер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолатБугун, 01:38Том Брадй Лионель Месси ва Аргентинанинг Миср устидан қозонган ғалабасидан ҳайратдаТом Брадй Лионель Месси ва Аргентинанинг Миср устидан қозонган ғалабасидан ҳайратдаБугун, 01:37Лионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорладиЛионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорладиБугун, 01:18Криштиану Роналду Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекордКриштиану Роналду Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекордБугун, 01:110:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеоси0:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеосиБугун, 00:57Манчестер Юнайтед Орельен Чуамени учун 100 миллион евродан воз кечишга тайёрМанчестер Юнайтед Орельен Чуамени учун 100 миллион евродан воз кечишга тайёрБугун, 00:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди