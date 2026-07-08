Виктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилинди
Туркиянинг Галатасарой жамоасида ижара асосида тўп сураётган нигериялик ҳужумчи Виктор Осимҳен Европанинг энг кучли клублари эътиборида бўлиб турибди. Бироқ, унинг Испаниянинг Барселона клубига ўтиши борасидаги миш-мишлар мутахассислар томонидан шубҳа остига олинмоқда. Гарчи ҳужумчи юқори самарадорлик кўрсатаётган бўлса-да, унинг ўйин услуби Каталония клуби фалсафасига мос келмаслиги таъкидланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Осимҳен жорий мавсумда Галатасарой сафида барча мусобақаларда 22 та гол ва 8 та голли узатмани амалга ошириб, жамоасининг Суперлига чемпионлигини қўлга киритишида катта ҳисса қўшди. Унинг бундай феноменал натижалари Реал Мадрид, Пари Сен-Жермен, Манчестер Юнайтед ва Челси каби гранд жамоаларнинг қизиқишига сабаб бўлди. Аммо Барселона варианти футболчи учун ёпиқ бўлиши мумкин.
Техник маҳоратдаги камчиликларФенербахче клубининг собиқ ҳужумчиси Сердар Дурсун Goal.com нашрига берган интервюсида Осимҳеннинг Барселона тизимига мослашиши қийинлигини тушунтириб берди. Унинг фикрича, нигериялик форвард кучли гол сезиш қобилиятига эга бўлса-да, унинг техникаси Каталония клуби талаб қиладиган даражада эмас.
"Осимҳен Барселона даражасидаги жамоада ўйнай олади деб ўйламайман. У иқтидорли ўйинчи, лекин унда тоза техника етишмайди", — дея таъкидлади Дурсун. Барселона анъанавий равишда тўп назоратига асосланган ва мураккаб узатмалардан фойдаланадиган футболчиларни афзал кўради. Осимҳен эса кўпроқ жисмоний куч ва тезликка таянадиган ҳужумчи сифатида кўрилмоқда.
Ушбу таҳлиллар фонида Барселона раҳбарияти ўз эътиборини бошқа номзодларга қаратгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Хусусан, каталонияликлар Осимҳен ўрнига Манчестер Сити аъзоси бўлган Хулиан Альварес номзодини кўриб чиқишмоқда. Аргентиналик ҳужумчининг кўп қиррали ўйини ва жамоавий футболга мослашувчанлиги уни Барселона учун устувор мақсадга айлантирган.
Осимҳеннинг Галатасаройдаги ижараси якунига етар экан, унинг келажаги ҳали ҳам ноаниқлигича қолмоқда. Агар техник маҳорат борасидаги шубҳалар бошқа топ-клубларни ҳам иккилантирса, ҳужумчи ўз ўйин услубига кўпроқ мос келадиган Англия Премер-лигаси жамоаларини танлаши эҳтимоли юқори. Ҳозирча Виктор Осимҳен Европанинг энг харидоргир ҳужумчиларидан бири бўлиб қолмоқда, бироқ Камп Ноу эшиклари у учун ёпиқ бўлиши мумкин.
…