Том Брадй Лионель Месси ва Аргентинанинг Миср устидан қозонган ғалабасидан ҳайратда
Америка футболи афсонаси Том Брадй Аргентина терма жамоасининг Мисрга қарши кечган драматик ўйинидаги ғалабасини юқори баҳолади. NFL юлдузи Лионель Месси бошчилигидаги жамоанинг иродали ғалабаси унинг ўзи қайд этган тарихий натижалардан ҳам устунроқ бўлиши мумкинлигини тан олди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Атлантада бўлиб ўтган нимчорак финал баҳсида Аргентина терма жамоаси кутилмаганда Муҳаммад Салах бошчилигидаги Мисрга қарши қийин вазиятга тушиб қолди. Ўйин якунланишига оз фурсат қолганида жанубий америкаликлар 0:2 ҳисобида имкониятни бой бераётган эди. Бироқ 79-дақиқадан бошланган "камбек" барчани ҳайратда қолдирди.
Дастлабки голдан сўнг Лионель Месси ҳисобни тенглаштирувчи голга муаллифлик қилди. Учрашувга қўшиб берилган вақтнинг иккинчи дақиқасида эса Энзо Фернандез ғалаба голини киритиб, Аргентинани чорак финалга олиб чиқди. Бу воқеалар ривожи стадионда ўйинни кузатиб борган Том Брадй учун унутилмас лаҳзаларга айланди.
Тарихий таққослаш: 28-3 ва футбол мўъжизасиТом Брадй ушбу ўйинни ўзининг Супер Бовл ЛИ мусобақасидаги машҳур натижаси билан солиштирди. Ўшанда унинг Нев Энгланд Патриотс жамоаси Атланта Falconсга 3:28 ҳисобида ютқазаётиб, якунда 34:28 ҳисобидаги ғалабани илиб кетган эди. Брадй ижтимоий тармоқларда: "Ҳа, бу натижа 28-3 дан ҳам ўзиб кетиши мумкин", дея пост қолдирди.
Гарчи Америка футболи ва классик футбол ўртасидаги фарқ катта бўлса-да, Брадй Аргентинанинг сўнгги дақиқалардаги руҳий чидамлилигига юқори баҳо берди. Муҳаммад Салах бошчилигидаги Миср терма жамоаси сенсация қайд этишга жуда яқин келган эди, бироқ Месси омили яна бир бор ўз сўзини айтди.
Лионель Месси ушбу баҳсда нафақат гол урди, балки жамоасининг умумий ўйин темпини ўзгартира олди. Жаҳон чемпионати саралаш босқичи ёки йирик турнирлар доирасидаги бундай қийин ғалабалар Аргентина терма жамоасининг турнир фаворитларидан бири эканлигини яна бир бор исботлади.
Ушбу ғалаба нафақат мухлислар, балки спорт оламининг бошқа юлдузлари эътиборини ҳам Шимолий Америкада ўтаётган турнирга қаратди. Аргентинанинг иродали ғалабаси бошқа рақиблар учун ўзига хос огоҳлантириш сигнали бўлди. Эндиликда жамоа чорак финалга тайёргарлик кўрмоқда, Месси эса ўзининг юқори формасини намойиш этишда давом этмоқда.
…