Том Брадй Лионель Месси ва Аргентинанинг Миср устидан қозонган ғалабасидан ҳайратда

·51·Спорт
Том Брадй Лионель Месси ва Аргентинанинг Миср устидан қозонган ғалабасидан ҳайратда

Америка футболи афсонаси Том Брадй Аргентина терма жамоасининг Мисрга қарши кечган драматик ўйинидаги ғалабасини юқори баҳолади. NFL юлдузи Лионель Месси бошчилигидаги жамоанинг иродали ғалабаси унинг ўзи қайд этган тарихий натижалардан ҳам устунроқ бўлиши мумкинлигини тан олди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Атлантада бўлиб ўтган нимчорак финал баҳсида Аргентина терма жамоаси кутилмаганда Муҳаммад Салах бошчилигидаги Мисрга қарши қийин вазиятга тушиб қолди. Ўйин якунланишига оз фурсат қолганида жанубий америкаликлар 0:2 ҳисобида имкониятни бой бераётган эди. Бироқ 79-дақиқадан бошланган "камбек" барчани ҳайратда қолдирди.

Дастлабки голдан сўнг Лионель Месси ҳисобни тенглаштирувчи голга муаллифлик қилди. Учрашувга қўшиб берилган вақтнинг иккинчи дақиқасида эса Энзо Фернандез ғалаба голини киритиб, Аргентинани чорак финалга олиб чиқди. Бу воқеалар ривожи стадионда ўйинни кузатиб борган Том Брадй учун унутилмас лаҳзаларга айланди.

Тарихий таққослаш: 28-3 ва футбол мўъжизаси

Том Брадй ушбу ўйинни ўзининг Супер Бовл ЛИ мусобақасидаги машҳур натижаси билан солиштирди. Ўшанда унинг Нев Энгланд Патриотс жамоаси Атланта Falconсга 3:28 ҳисобида ютқазаётиб, якунда 34:28 ҳисобидаги ғалабани илиб кетган эди. Брадй ижтимоий тармоқларда: "Ҳа, бу натижа 28-3 дан ҳам ўзиб кетиши мумкин", дея пост қолдирди.

Гарчи Америка футболи ва классик футбол ўртасидаги фарқ катта бўлса-да, Брадй Аргентинанинг сўнгги дақиқалардаги руҳий чидамлилигига юқори баҳо берди. Муҳаммад Салах бошчилигидаги Миср терма жамоаси сенсация қайд этишга жуда яқин келган эди, бироқ Месси омили яна бир бор ўз сўзини айтди.

Лионель Месси ушбу баҳсда нафақат гол урди, балки жамоасининг умумий ўйин темпини ўзгартира олди. Жаҳон чемпионати саралаш босқичи ёки йирик турнирлар доирасидаги бундай қийин ғалабалар Аргентина терма жамоасининг турнир фаворитларидан бири эканлигини яна бир бор исботлади.

Ушбу ғалаба нафақат мухлислар, балки спорт оламининг бошқа юлдузлари эътиборини ҳам Шимолий Америкада ўтаётган турнирга қаратди. Аргентинанинг иродали ғалабаси бошқа рақиблар учун ўзига хос огоҳлантириш сигнали бўлди. Эндиликда жамоа чорак финалга тайёргарлик кўрмоқда, Месси эса ўзининг юқори формасини намойиш этишда давом этмоқда.

Лионель МессиАргентинаТом БрадйФутболМуҳаммад Салах
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиВиктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиБугун, 01:50Петер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолатПетер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолатБугун, 01:38Лионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорладиЛионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорладиБугун, 01:18Криштиану Роналду Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекордКриштиану Роналду Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекордБугун, 01:110:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеоси0:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеосиБугун, 00:57Манчестер Юнайтед Орельен Чуамени учун 100 миллион евродан воз кечишга тайёрМанчестер Юнайтед Орельен Чуамени учун 100 миллион евродан воз кечишга тайёрБугун, 00:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди