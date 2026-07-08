Петер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолат
Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Петер Кроуч Мексикага қарши кечган ҳаяжонли Жахон чемпионати ўйинидан сўнг юзага келган вазиятни ҳазил аралаш изоҳлади. У ўзининг ҳиссиётларга берилиб, жамоа сардори Гарри Кейн билан қучоқлашганини машҳур ошпаз Салт Баенинг 2022-йилги мундиалдаги ноўрин ҳаракатларига ўхшатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Азтека стадионида бўлиб ўтган нимчорак финал баҳсида Англия 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Ўйиндан сўнг Петер Кроуч майдон четида Гарри Кейн билан узоқ вақт қучоқлашиб, ўзининг чексиз қувончини намойиш этди. Бу лаҳзалар ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Кроуч ўзининг Приме Видео платформасидаги подкастида ушбу ҳолатдан бироз хижолатда эканини тан олган. У ўзини гўёки жамоанинг бир бўлагидек тутганидан ва минглаб фотокамералар қаршисида ортиқча ҳиссиётга берилганидан афсусда эканини билдирди.
"Янги Салт Бае" ва кутилмаган эҳтирослар"Гарри ёнимга келди ва мени қаттиқ қучоқлади. Биз рақсга тушаётган эдик, мен унга уни қанчалик яхши кўришимни айтардим. Кейин атрофга қарасам, минглаб сураткашлар бизни тасвирга олаётган экан", — дея эслайди Петер Кроуч. У бу вазиятни Қатар-2022 финалидан сўнг Лионель Месси ва Аргентина терма жамоаси байрамига рухсатсиз қўшилиб олган Салт Бае (Нусрет Гоксе) ҳаракатларига қиёслади.
Кроуч ҳазиломуз тарзда: "Ўша лаҳзада мен янги Салт Бае бўлиб қолганимни англадим. Ҳатто формамни кийиб олиб, ўзимни жамоанинг бир қисмидек кўрсатишимга бир баҳя қолди", — деб қўшимча қилди. Собиқ футболчи ўзини "фулл кит ванкер" (жамоа аъзоси бўлмай туриб, ўзини шундай кўрсатувчи шахс) каби ҳис қилганини яширмади.
Англиянинг ушбу ғалабаси осонликча қўлга киритилмади. Томас Тухель бошқарувидаги жамоа Жарелл Қуансаҳ майдондан четлатилгач, узоқ вақт ҳимояланишга мажбур бўлди. Ўйиндан кейинги ҳаяжон шунчалик юқори эдики, ҳатто Антонй Гордон собиқ ҳужумчини бирга қўшиқ куйлашга ҳам чақирган.
"Антонй Гордон мени 'Вондервалл' қўшиғини бирга айтишга чақирди. Мен деярли рози бўлиш даражасида эдим, лекин ўзимни тўхтатдим. Бу йигитларнинг меҳнати, мен эса шунчаки уларнинг муваффақиятига шерик бўлишга уринаётган бегона одамдек кўринишни хоҳламадим", — дейди Кроуч.
Шунга қарамай, Петер Кроуч Гарри Кейн билан бўлган самимий қучоқлашувдан фахрланишини ва терма жамоанинг ушбу муваффақияти уни жуда тўлқинлантириб юборганини таъкидлади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бундай ҳиссиётлар бегона эмас, чунки йирик турнирлардаги ҳар бир ғалаба собиқ ва амалдаги юлдузларни бир нуқтада бирлаштиради.
…