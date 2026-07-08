Петер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолат

·27·Спорт
Петер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолат

Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Петер Кроуч Мексикага қарши кечган ҳаяжонли Жахон чемпионати ўйинидан сўнг юзага келган вазиятни ҳазил аралаш изоҳлади. У ўзининг ҳиссиётларга берилиб, жамоа сардори Гарри Кейн билан қучоқлашганини машҳур ошпаз Салт Баенинг 2022-йилги мундиалдаги ноўрин ҳаракатларига ўхшатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Азтека стадионида бўлиб ўтган нимчорак финал баҳсида Англия 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Ўйиндан сўнг Петер Кроуч майдон четида Гарри Кейн билан узоқ вақт қучоқлашиб, ўзининг чексиз қувончини намойиш этди. Бу лаҳзалар ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Кроуч ўзининг Приме Видео платформасидаги подкастида ушбу ҳолатдан бироз хижолатда эканини тан олган. У ўзини гўёки жамоанинг бир бўлагидек тутганидан ва минглаб фотокамералар қаршисида ортиқча ҳиссиётга берилганидан афсусда эканини билдирди.

"Янги Салт Бае" ва кутилмаган эҳтирослар

"Гарри ёнимга келди ва мени қаттиқ қучоқлади. Биз рақсга тушаётган эдик, мен унга уни қанчалик яхши кўришимни айтардим. Кейин атрофга қарасам, минглаб сураткашлар бизни тасвирга олаётган экан", — дея эслайди Петер Кроуч. У бу вазиятни Қатар-2022 финалидан сўнг Лионель Месси ва Аргентина терма жамоаси байрамига рухсатсиз қўшилиб олган Салт Бае (Нусрет Гоксе) ҳаракатларига қиёслади.

Кроуч ҳазиломуз тарзда: "Ўша лаҳзада мен янги Салт Бае бўлиб қолганимни англадим. Ҳатто формамни кийиб олиб, ўзимни жамоанинг бир қисмидек кўрсатишимга бир баҳя қолди", — деб қўшимча қилди. Собиқ футболчи ўзини "фулл кит ванкер" (жамоа аъзоси бўлмай туриб, ўзини шундай кўрсатувчи шахс) каби ҳис қилганини яширмади.

Англиянинг ушбу ғалабаси осонликча қўлга киритилмади. Томас Тухель бошқарувидаги жамоа Жарелл Қуансаҳ майдондан четлатилгач, узоқ вақт ҳимояланишга мажбур бўлди. Ўйиндан кейинги ҳаяжон шунчалик юқори эдики, ҳатто Антонй Гордон собиқ ҳужумчини бирга қўшиқ куйлашга ҳам чақирган.

"Антонй Гордон мени 'Вондервалл' қўшиғини бирга айтишга чақирди. Мен деярли рози бўлиш даражасида эдим, лекин ўзимни тўхтатдим. Бу йигитларнинг меҳнати, мен эса шунчаки уларнинг муваффақиятига шерик бўлишга уринаётган бегона одамдек кўринишни хоҳламадим", — дейди Кроуч.

Шунга қарамай, Петер Кроуч Гарри Кейн билан бўлган самимий қучоқлашувдан фахрланишини ва терма жамоанинг ушбу муваффақияти уни жуда тўлқинлантириб юборганини таъкидлади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бундай ҳиссиётлар бегона эмас, чунки йирик турнирлардаги ҳар бир ғалаба собиқ ва амалдаги юлдузларни бир нуқтада бирлаштиради.

Петер КроучГарри КейнАнглияСалт БаеФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиВиктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиБугун, 01:50Том Брадй Лионель Месси ва Аргентинанинг Миср устидан қозонган ғалабасидан ҳайратдаТом Брадй Лионель Месси ва Аргентинанинг Миср устидан қозонган ғалабасидан ҳайратдаБугун, 01:37Лионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорладиЛионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорладиБугун, 01:18Криштиану Роналду Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекордКриштиану Роналду Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекордБугун, 01:110:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеоси0:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеосиБугун, 00:57Манчестер Юнайтед Орельен Чуамени учун 100 миллион евродан воз кечишга тайёрМанчестер Юнайтед Орельен Чуамени учун 100 миллион евродан воз кечишга тайёрБугун, 00:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди