ЖЧ-2026. Чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум бўлди

·37·Спорт
ЖЧ-2026. Чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум бўлди

Жаҳон чемпионатида нимчорак финал баҳслари якунланиб, чоракфиналга чиққан барча жамоалар номи аниқланди.

Навбатдаги босқичда мухлисларни бир қатор шиддатли тўқнашувлар кутмоқда. Айниқса, Испания — Белгия ҳамда Норвегия — Англия учрашувлари катта қизиқиш уйғотмоқда.

Франция Марокаш билан куч синашади

Чоракфинал босқичини Франция ва Марокаш миллий жамоалари ўртасидаги баҳс очиб беради.

Учрашув 9 июлдан 10 июлга ўтар кечаси Тошкент вақти билан соат 01:00 да бошланади.

Норвегиянинг навбатдаги рақиби — Англия

Норвегия чоракфиналда Англияга қарши майдонга тушади.

Икки жамоа ўртасидаги беллашув 10 июлдан 11 июлга ўтар кечаси соат 00:00 га белгиланган. Ушбу жуфтликдан кескин ва муросасиз футбол кутилмоқда.

Марказий баҳсда Испания ва Белгия тўқнашади

Чоракфиналнинг энг эътиборли учрашувларидан бирида Испания ҳамда Белгия миллий жамоалари яримфинал йўлланмаси учун кураш олиб боради.

Баҳс 11 июлдан 12 июлга ўтар кечаси Тошкент вақти билан соат 02:00 да старт олади.

Аргентина Швейцарияга қарши

Амалдаги чемпион Аргентина чоракфиналда Швейцария билан тўқнаш келади.

Аргентина нимчорак финалда Мисрни суперкамбэк эвазига мағлуб этган бўлса, Швейцария Колумбияни пенальтилар сериясида енгди.

Учрашув 11 июлдан 12 июлга ўтар тонги соат 06:00 да бошланади.

Чоракфинал ўйинлари жадвали

  • Франция — Марокаш — 10 июль, 01:00;

  • Норвегия — Англия — 11 июль, 00:00;

  • Испания — Белгия — 12 июль, 02:00;

  • Аргентина — Швейцария — 12 июль, 06:00.

Энди жаҳон чемпионлиги учун курашда атиги саккиз жамоа қолди. Ҳар бир учрашув яримфинал йўлланмаси тақдирини ҳал қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»Бугун, 04:38Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»Бугун, 04:34ЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этдиЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этдиБугун, 04:28Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”Бугун, 02:14Виктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиВиктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиБугун, 01:50Петер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолатПетер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолатБугун, 01:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди