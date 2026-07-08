Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Қирғизистон Республикасининг Жалолобод вилояти ҳудудида ярим тунда зилзила қайд этилди. Ер силкинишининг эпицентри Жалолобод ҳудудида жойлашган бўлиб, у Тошкент шаҳридан тахминан 291 километр жанубий-шарқда жойлашган. Бу ҳақда тегишли сейсмология хизмати маълум қилди.
Маълумотларга кўра, зилзила 2026 йил 8 июль куни соат 00:54:41 да содир бўлган. Эпицентр координаталари 41,19 N ва 72,69 E нуқталарига тўғри келади.
Ер силкиниши Ўзбекистоннинг Фарғона водийси ҳудудларида ҳам сезилган. Жумладан, Пахтаобод туманида зилзиланинг кучи 2–3 баллни ташкил этган бўлиб, эпицентргача бўлган масофа 33 километрни ташкил қилди.
Шунингдек, Избоскан тумани (48 км), Андижон тумани (49 км), Қўрғонтепа тумани (50 км), Хонобод шаҳри (50 км), Жалақудуқ тумани (51 км), Учқўрғон тумани (51 км) ҳамда Андижон шаҳрида (54 км) ер силкиниши 2 балл куч билан ҳис этилган.
Қўшимча сейсмологик маълумотларга кўра, зилзиланинг магнитудаси 3,9, ўчоғининг чуқурлиги эса 5 километрни ташкил этган.
…