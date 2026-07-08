Водийда ярим тунда зилзила кузатилди

·26·Ўзбекистон
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди

Қирғизистон Республикасининг Жалолобод вилояти ҳудудида ярим тунда зилзила қайд этилди. Ер силкинишининг эпицентри Жалолобод ҳудудида жойлашган бўлиб, у Тошкент шаҳридан тахминан 291 километр жанубий-шарқда жойлашган. Бу ҳақда тегишли сейсмология хизмати маълум қилди.

Маълумотларга кўра, зилзила 2026 йил 8 июль куни соат 00:54:41 да содир бўлган. Эпицентр координаталари 41,19 N ва 72,69 E нуқталарига тўғри келади.

Ер силкиниши Ўзбекистоннинг Фарғона водийси ҳудудларида ҳам сезилган. Жумладан, Пахтаобод туманида зилзиланинг кучи 2–3 баллни ташкил этган бўлиб, эпицентргача бўлган масофа 33 километрни ташкил қилди.

Шунингдек, Избоскан тумани (48 км), Андижон тумани (49 км), Қўрғонтепа тумани (50 км), Хонобод шаҳри (50 км), Жалақудуқ тумани (51 км), Учқўрғон тумани (51 км) ҳамда Андижон шаҳрида (54 км) ер силкиниши 2 балл куч билан ҳис этилган.

Қўшимча сейсмологик маълумотларга кўра, зилзиланинг магнитудаси 3,9, ўчоғининг чуқурлиги эса 5 километрни ташкил этган.

Қирғиз РеспубликасиЖалолободТошкентФерғона водийсиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги электр узилишлари бўйича комиссия иш бошладиТошкентдаги электр узилишлари бўйича комиссия иш бошладиКеча, 19:39Тошкентда реновация: аҳоли қаерга кўчирилиши айтилдиТошкентда реновация: аҳоли қаерга кўчирилиши айтилдиКеча, 19:29Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...Кеча, 16:49Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилиндиЎзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилиндиКеча, 15:54Тошкент шаҳрида чанг-тўзонли шамол кузатилиши кутилмоқдаТошкент шаҳрида чанг-тўзонли шамол кузатилиши кутилмоқдаКеча, 15:29Ўзбекистондан ноёб қадимий юнон ҳарбий лагери аниқландиЎзбекистондан ноёб қадимий юнон ҳарбий лагери аниқландиКеча, 15:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли