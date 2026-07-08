Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди

·11·Жамият
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди

Тошкент шаҳридаги қурилиш объектларидан бирида содир бўлган бахтсиз ҳодиса яна меҳнат хавфсизлиги масаласини кун тартибига олиб чиқди. Яшнобод туманида бетон плита босиб қолиши оқибатида 25 ёшли ишчи ҳалок бўлди. Бу ҳақда “Миллар” дастури орқали маълум қилинди.

Маълум қилинишича, фожиали ҳодиса Яшнобод туманидаги Олмос маҳалласи ҳудудида жойлашган қурилиш майдонида содир бўлган. Вафот этган йигит Сурхондарё вилоятида туғилган бўлиб, қурилиш ишларида меҳнат қилиб келган.

Гувоҳларнинг айтишича, воқеа иш жараёни давомида юз берган. Кучли гурсиллаган овозни эшитган атрофдагилар дарҳол ёрдамга шошилган. Бироқ бетон плита оғирлиги туфайли уни мустақил равишда кўтаришнинг имкони бўлмаган.

“Гурсиллаган овозни эшитдик. Дарров биринчи ёрдам кўрсатиш учун югурдик. Қўлимиздан келмагани учун Фавқулодда вазиятлар хизматига хабар бердик. Тез ёрдам ва қутқарувчилар келиб, кран ёрдамида плитани кўтаришди”, — дейди воқеа гувоҳларидан бири.

Яшнобод тумани Тез тиббий ёрдам бўлими раҳбари Санжар Қодировнинг маълум қилишича, 3 июль куни қурилиш объектидан чақириқ келиб тушган ва тиббий бригада зудлик билан ҳодиса жойига етиб борган.

Унинг сўзларига кўра, манзилга етиб келинганида эркак кишини бетон плита босиб қолгани, олган оғир тан жароҳатлари оқибатида эса у воқеа жойининг ўзидаёқ ҳаётдан кўз юмгани аниқланган.

Айни пайтда мазкур бахтсиз ҳодиса юзасидан тегишли идоралар томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Қурилиш майдони вақтинча ўраб қўйилган бўлиб, воқеанинг келиб чиқиш сабаблари ва меҳнат хавфсизлиги талабларига қай даражада риоя қилингани ўрганилмоқда.

ТошкентЯшнабадМилларСурхандарёСанжар Кадыров
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 июль куни Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчирилади8 июль куни Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчириладиКеча, 23:08Бўстонлиқда қудуққа тушиб кетган фуқаро қутқарилди...Бўстонлиқда қудуққа тушиб кетган фуқаро қутқарилди...Кеча, 16:38Сирдарё ҳавзасидаги ҳар иккинчи балиқда микропластик аниқландиСирдарё ҳавзасидаги ҳар иккинчи балиқда микропластик аниқландиКеча, 15:25Оила ярашди: Уч нафар фарзанд ота-онаси билан улғаядиОила ярашди: Уч нафар фарзанд ота-онаси билан улғаядиКеча, 15:131 июльдан қайси ҳужжатлар электрон текширилади?1 июльдан қайси ҳужжатлар электрон текширилади?Кеча, 14:41МИБ: Гаровдаги махсус техникалар кредит қарзи сабабли хатландиМИБ: Гаровдаги махсус техникалар кредит қарзи сабабли хатландиКеча, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди