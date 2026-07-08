Meta компанияси Мусе деб номланган янги сунъий интеллект тасвир генераторини тақдим этди
Meta корпорацияси ўзининг сунъий интеллект соҳасидаги имкониятларини кенгайтиришда давом этмоқда. Компания таркибидаги Meta Суперинтеллигенсе Лабс бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган янги Мусе Имаге тасвир генератори расман эълон қилинди. Ушбу восита фойдаланувчиларга матнли буйруқлар асосида юқори сифатли ва креатив суратларни сониялар ичида яратиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ички доираларда "Манго" кодли номи билан машҳур бўлган ушбу лойиҳа Meta AI иловаси, Instagram Сториес ва WhatsApp платформаларига интеграция қилинади. TechCrunch нашри хабарига кўра, янги функция оддий фойдаланувчилар учун мутлақо бепул тақдим этилмоқда. Бу эса Meta фойдаланувчиларига учинчи томон пуллик хизматларига мурожаат қилмасдан, бевосита ижтимоий тармоқнинг ўзида контент яратиш имконини беради.
Мусе Имаге генераторининг ўзига хос жиҳати шундаки, у нафақат нолдан расм чизади, балки фойдаланувчиларга ғоялар етишмаганида махсус "пресет"лар (тайёр шаблонлар) орқали ёрдам беради. Бу функция ижодий жараённи тезлаштириш ва сунъий интеллект билан ишлашни ҳали ўрганмаган фойдаланувчилар учун қулайлик яратиш мақсадида жорий этилган.
Кенг қамровли имкониятлар ва амалий қўлланишЯнги модел фақат кўнгилочар мақсадлар билан чекланиб қолмайди. Meta тақдим этган видеолавҳаларда Мусе ёрдамида Facebook Маркетпласе учун интерер дизайнини режалаштириш ёки реклама макетларини яратиш мумкинлиги кўрсатилган. Масалан, фойдаланувчи сотиб олмоқчи бўлган дивани ўз гаражида қандай кўринишини сунъий интеллект ёрдамида визуаллаштириши мумкин.
Шунингдек, Мусе Имаге таҳрирлаш функцияларига ҳам эга. Унинг ёрдамида қуйидаги амалларни бажариш мумкин:
- Суратдаги ортиқча одамларни ёки объектларни ўчириб ташлаш;
- Тарихий обидалар фонида фойдаланувчининг суратини моделлаштириш;
- Махсус дизайнга эга функционал QR-кодлар яратиш;
- Instagram Сториес учун ноёб фильтрлар ва эффектлар тайёрлаш.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга, чунки Instagram ва WhatsApp мамлакатимизда энг оммабоп платформалар ҳисобланади. Эндиликда маҳаллий контент яратувчилар ва кичик бизнес вакиллари мураккаб график дизайн дастурларисиз ўз маҳсулотлари учун визуал материаллар тайёрлашлари мумкин бўлади.
Meta маълумотларига кўра, Мусе хизматидан фойдаланиш кундалик эҳтиёжлар учун бепул бўлади, бироқ маълум бир лимитдан сўнг фойдаланувчилардан обуна бўлиш талаб этилиши мумкин. Шунингдек, компания ҳозирда Мусе Видео деб номланган видеогенератор устида ҳам иш олиб бораётганини тасдиқлади. Бу эса келажакда қисқа видеоларни ҳам сунъий интеллект ёрдамида яратиш имконини беради.
…