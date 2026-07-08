Meta компанияси Мусе деб номланган янги сунъий интеллект тасвир генераторини тақдим этди

·0·Техно
Meta компанияси Мусе деб номланган янги сунъий интеллект тасвир генераторини тақдим этди

Meta корпорацияси ўзининг сунъий интеллект соҳасидаги имкониятларини кенгайтиришда давом этмоқда. Компания таркибидаги Meta Суперинтеллигенсе Лабс бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган янги Мусе Имаге тасвир генератори расман эълон қилинди. Ушбу восита фойдаланувчиларга матнли буйруқлар асосида юқори сифатли ва креатив суратларни сониялар ичида яратиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ички доираларда "Манго" кодли номи билан машҳур бўлган ушбу лойиҳа Meta AI иловаси, Instagram Сториес ва WhatsApp платформаларига интеграция қилинади. TechCrunch нашри хабарига кўра, янги функция оддий фойдаланувчилар учун мутлақо бепул тақдим этилмоқда. Бу эса Meta фойдаланувчиларига учинчи томон пуллик хизматларига мурожаат қилмасдан, бевосита ижтимоий тармоқнинг ўзида контент яратиш имконини беради.

Мусе Имаге генераторининг ўзига хос жиҳати шундаки, у нафақат нолдан расм чизади, балки фойдаланувчиларга ғоялар етишмаганида махсус "пресет"лар (тайёр шаблонлар) орқали ёрдам беради. Бу функция ижодий жараённи тезлаштириш ва сунъий интеллект билан ишлашни ҳали ўрганмаган фойдаланувчилар учун қулайлик яратиш мақсадида жорий этилган.

Кенг қамровли имкониятлар ва амалий қўлланиш

Янги модел фақат кўнгилочар мақсадлар билан чекланиб қолмайди. Meta тақдим этган видеолавҳаларда Мусе ёрдамида Facebook Маркетпласе учун интерер дизайнини режалаштириш ёки реклама макетларини яратиш мумкинлиги кўрсатилган. Масалан, фойдаланувчи сотиб олмоқчи бўлган дивани ўз гаражида қандай кўринишини сунъий интеллект ёрдамида визуаллаштириши мумкин.

Шунингдек, Мусе Имаге таҳрирлаш функцияларига ҳам эга. Унинг ёрдамида қуйидаги амалларни бажариш мумкин:

  • Суратдаги ортиқча одамларни ёки объектларни ўчириб ташлаш;
  • Тарихий обидалар фонида фойдаланувчининг суратини моделлаштириш;
  • Махсус дизайнга эга функционал QR-кодлар яратиш;
  • Instagram Сториес учун ноёб фильтрлар ва эффектлар тайёрлаш.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга, чунки Instagram ва WhatsApp мамлакатимизда энг оммабоп платформалар ҳисобланади. Эндиликда маҳаллий контент яратувчилар ва кичик бизнес вакиллари мураккаб график дизайн дастурларисиз ўз маҳсулотлари учун визуал материаллар тайёрлашлари мумкин бўлади.

Meta маълумотларига кўра, Мусе хизматидан фойдаланиш кундалик эҳтиёжлар учун бепул бўлади, бироқ маълум бир лимитдан сўнг фойдаланувчилардан обуна бўлиш талаб этилиши мумкин. Шунингдек, компания ҳозирда Мусе Видео деб номланган видеогенератор устида ҳам иш олиб бораётганини тасдиқлади. Бу эса келажакда қисқа видеоларни ҳам сунъий интеллект ёрдамида яратиш имконини беради.

MetaСунъий ИнтеллектInstagramWhatsAppМусе AI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект бозори иккига бўлинмоқда: Очиқ кодли моделлар Anthropic ўрнини эгаллайдими?Сунъий интеллект бозори иккига бўлинмоқда: Очиқ кодли моделлар Anthropic ўрнини эгаллайдими?Бугун, 01:28Microsoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқдаMicrosoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқдаБугун, 00:53Discord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиDiscord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиБугун, 00:29Google янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиGoogle янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиКеча, 23:59Фигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олиндиФигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олиндиКеча, 23:53Илон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилдиИлон Маск iPhone’дан ингичка AI-қурилма тайёрлаётгани айтилдиКеча, 23:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги