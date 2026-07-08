Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»

·19·Спорт
Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»

Аргентина миллий жамоаси яримҳимоячиси Энцо Фернандес ЖЧ-2026 1/8 финалида Мисрга қарши урган ҳал қилувчи голидан сўнг ҳис-туйғуларини баён қилди.

Футболчининг айтишича, у бундай лаҳзани Қатарда ўтган жаҳон чемпионатидан буён қарийб уч йил давомида орзу қилиб келган.

«Бу мен учун катта шараф»

Энцо Фернандес ўйиннинг сўнгги дақиқаларида Аргентинага ғалаба келтирган голни урди. Яримҳимоячи ушбу лаҳза унинг фаолиятида алоҳида ўрин тутишини таъкидлади.

«Тўғриси, бу голни қарийб уч йилдан бери, Қатардаги жаҳон чемпионати давридан буён орзу қилиб келардим. Шундай лаҳзаларни бошдан кечириш имкониятини бергани учун Яратганга шукр қиламан. Бу мен учун катта шараф», — деди Фернандес.

Энцо жамоадошларига миннатдорлик билдирди

Аргентина Мисрга қарши учрашувда қийин вазиятга тушиб қолганига қарамай, охиригача курашди ва суперкамбэкни амалга оширди.

Фернандеснинг фикрича, бу натижа жамоадаги бирдамлик ва кучли характер туфайли қўлга киритилди.

«Бизда ҳеч қачон таслим бўлмайдиган, қийинчилик ва синовларга қарамай курашишда давом этадиган ажойиб жамоа бор».

«Биз ҳар доим биргамиз»

Аргентиналик футболчи жамоадошлари, мураббийлар штаби ва мухлисларнинг қўллаб-қувватлови ғалабада муҳим аҳамият касб этганини қайд этди.

«Жамоадошларимга, мураббийлар штабига, бу ерда бизга мухлислик қилаётган барчага ва Аргентинадаги барча юртдошларимизга миннатдорчилик билдираман. Бу олдинга ташланган яна бир муҳим қадам», — деди у FIFA расмий сайтига берган интервьюсида.

Ғалаба Аргентинани чоракфиналга олиб чиқди

Энцо Фернандеснинг сўнгги дақиқаларда урган голи Аргентинага Миср устидан иродали ғалаба ва чоракфинал йўлланмасини тақдим этди.

Энди амалдаги чемпионни янада оғир синов кутмоқда, аммо Энцонинг сўзларига кўра, бу жамоа ҳар қандай вазиятда ҳам охиригача курашишга тайёр.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»Бугун, 04:34ЖЧ-2026. Чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум бўлдиЖЧ-2026. Чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум бўлдиБугун, 04:32ЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этдиЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этдиБугун, 04:28Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”Бугун, 02:14Виктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиВиктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиБугун, 01:50Петер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолатПетер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолатБугун, 01:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди