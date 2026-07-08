Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»
Аргентина миллий жамоаси яримҳимоячиси Энцо Фернандес ЖЧ-2026 1/8 финалида Мисрга қарши урган ҳал қилувчи голидан сўнг ҳис-туйғуларини баён қилди.
Футболчининг айтишича, у бундай лаҳзани Қатарда ўтган жаҳон чемпионатидан буён қарийб уч йил давомида орзу қилиб келган.
«Бу мен учун катта шараф»
Энцо Фернандес ўйиннинг сўнгги дақиқаларида Аргентинага ғалаба келтирган голни урди. Яримҳимоячи ушбу лаҳза унинг фаолиятида алоҳида ўрин тутишини таъкидлади.
«Тўғриси, бу голни қарийб уч йилдан бери, Қатардаги жаҳон чемпионати давридан буён орзу қилиб келардим. Шундай лаҳзаларни бошдан кечириш имкониятини бергани учун Яратганга шукр қиламан. Бу мен учун катта шараф», — деди Фернандес.
Энцо жамоадошларига миннатдорлик билдирди
Аргентина Мисрга қарши учрашувда қийин вазиятга тушиб қолганига қарамай, охиригача курашди ва суперкамбэкни амалга оширди.
Фернандеснинг фикрича, бу натижа жамоадаги бирдамлик ва кучли характер туфайли қўлга киритилди.
«Бизда ҳеч қачон таслим бўлмайдиган, қийинчилик ва синовларга қарамай курашишда давом этадиган ажойиб жамоа бор».
«Биз ҳар доим биргамиз»
Аргентиналик футболчи жамоадошлари, мураббийлар штаби ва мухлисларнинг қўллаб-қувватлови ғалабада муҳим аҳамият касб этганини қайд этди.
«Жамоадошларимга, мураббийлар штабига, бу ерда бизга мухлислик қилаётган барчага ва Аргентинадаги барча юртдошларимизга миннатдорчилик билдираман. Бу олдинга ташланган яна бир муҳим қадам», — деди у FIFA расмий сайтига берган интервьюсида.
Ғалаба Аргентинани чоракфиналга олиб чиқди
Энцо Фернандеснинг сўнгги дақиқаларда урган голи Аргентинага Миср устидан иродали ғалаба ва чоракфинал йўлланмасини тақдим этди.
Энди амалдаги чемпионни янада оғир синов кутмоқда, аммо Энцонинг сўзларига кўра, бу жамоа ҳар қандай вазиятда ҳам охиригача курашишга тайёр.
…