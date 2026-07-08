Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”

·18·Спорт
Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”

Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичидан ўрин олган Аргентина ва Миср терма жамоалари ўртасидаги учрашув катта можароларга сабаб бўлди. Амалдаги чемпионлар 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, чорак финалга йўл олган бўлса-да, Миср томони ҳакамликдан ашаддий норозилик билдирмоқда. Мисрликлар учрашув давомида икки тўп фарқи билан олдинда бораётган эди, бироқ якунда мағлубиятга учради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Миср терма жамоаси бош мураббийи Ҳоссам Ҳассан ўйиндан сўнг берган интервюсида ўз жамоаси “тизимли адолатсизлик” қурбони бўлганини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳакамлар ва ташкилотчилар турнирнинг асосий юлдузи Лионель Месси мусобақани тарк этмаслиги учун барча чораларни кўрган. Ҳассан ўйин натижасига майдондаги техник омиллардан кўра, ташқи босимлар кўпроқ таъсир қилганини очиқчасига айтди.

Ҳакамлик можароси ва VAR тизимидаги шубҳалар

Мисрликларнинг эътирозлари асосан иккита вазиятга қаратилган. Биринчиси, ҳисоб Миср фойдасига турганда бекор қилинган гол бўлса, иккинчиси, учрашув якунида Энзо Фернандез томонидан урилган ғалаба голи олдидан содир бўлган қоидабузарликдир. Ҳоссам Ҳассаннинг сўзларига кўра, Алексис Мак Аллистер рақиб футболчисининг футболкасидан очиқчасига тортган бўлса-да, VAR тизими бу вазиятни текширишни лозим топмаган.

“Биз амалдаги жаҳон чемпионларидан ҳар жабҳада устун эдик, бироқ натижа майдондаги ва ундан ташқаридаги омиллар сабабли ўзгариб кетди. Эҳтимол, улар Лионель Месси пойгада қолишини исташгандир. Футболда баъзан техник жиҳатлардан устун турадиган ташқи кучлар бўлади. Аргентина ҳар бир даражада қўллаб-қувватланди”, — дея аччиқ билан гапирди Миср уроли.

Шунингдек, Миср томони ўйин бошланишидан аввал ҳакам тайинловига ҳам қарши чиққанини маълум қилди. Улар ҳакамнинг танланиши Аргентина фойдасига ишлаши мумкинлигидан хавотирда бўлишган. Учрашув давомида Муҳаммад Салахга нисбатан ишлатилган қўполлик учун пеналти берилмагани ва бу вазият ҳатто такроран кўрилмагани мисрлик футболчиларнинг ғазабини янада оширди.

Миср терма жамоаси ҳужумчиси Мостафа Зико ҳам мураббийининг фикрларини қўллаб-қувватлади. Унинг айтишича, 2:0 ҳисобидан кейин майдонда “тушунарсиз воқеалар” содир бўла бошлаган. Дарвозабон Мостафа Шобеир ўйин давомида Лионель Месси ижросидаги пеналтини қайтариб, қаҳрамонлик кўрсатган бўлса-да, якуний натижа жамоа учун фожиали бўлди. Мисрликлар бу мағлубиятни спорт принципларига зид деб ҳисобламоқда.

АргентинаЛионель МессиМисрЖаҳон ЧемпионатиVAR
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиВиктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиБугун, 01:50Петер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолатПетер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолатБугун, 01:38Том Брадй Лионель Месси ва Аргентинанинг Миср устидан қозонган ғалабасидан ҳайратдаТом Брадй Лионель Месси ва Аргентинанинг Миср устидан қозонган ғалабасидан ҳайратдаБугун, 01:37Лионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорладиЛионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорладиБугун, 01:18Криштиану Роналду Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекордКриштиану Роналду Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекордБугун, 01:110:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеоси0:2 ҳисоби 3:2 бўлган Аргентина-Миср ўйинида урилган голлар видеосиБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди