Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”
Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичидан ўрин олган Аргентина ва Миср терма жамоалари ўртасидаги учрашув катта можароларга сабаб бўлди. Амалдаги чемпионлар 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, чорак финалга йўл олган бўлса-да, Миср томони ҳакамликдан ашаддий норозилик билдирмоқда. Мисрликлар учрашув давомида икки тўп фарқи билан олдинда бораётган эди, бироқ якунда мағлубиятга учради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Миср терма жамоаси бош мураббийи Ҳоссам Ҳассан ўйиндан сўнг берган интервюсида ўз жамоаси “тизимли адолатсизлик” қурбони бўлганини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳакамлар ва ташкилотчилар турнирнинг асосий юлдузи Лионель Месси мусобақани тарк этмаслиги учун барча чораларни кўрган. Ҳассан ўйин натижасига майдондаги техник омиллардан кўра, ташқи босимлар кўпроқ таъсир қилганини очиқчасига айтди.
Ҳакамлик можароси ва VAR тизимидаги шубҳаларМисрликларнинг эътирозлари асосан иккита вазиятга қаратилган. Биринчиси, ҳисоб Миср фойдасига турганда бекор қилинган гол бўлса, иккинчиси, учрашув якунида Энзо Фернандез томонидан урилган ғалаба голи олдидан содир бўлган қоидабузарликдир. Ҳоссам Ҳассаннинг сўзларига кўра, Алексис Мак Аллистер рақиб футболчисининг футболкасидан очиқчасига тортган бўлса-да, VAR тизими бу вазиятни текширишни лозим топмаган.
“Биз амалдаги жаҳон чемпионларидан ҳар жабҳада устун эдик, бироқ натижа майдондаги ва ундан ташқаридаги омиллар сабабли ўзгариб кетди. Эҳтимол, улар Лионель Месси пойгада қолишини исташгандир. Футболда баъзан техник жиҳатлардан устун турадиган ташқи кучлар бўлади. Аргентина ҳар бир даражада қўллаб-қувватланди”, — дея аччиқ билан гапирди Миср уроли.
Шунингдек, Миср томони ўйин бошланишидан аввал ҳакам тайинловига ҳам қарши чиққанини маълум қилди. Улар ҳакамнинг танланиши Аргентина фойдасига ишлаши мумкинлигидан хавотирда бўлишган. Учрашув давомида Муҳаммад Салахга нисбатан ишлатилган қўполлик учун пеналти берилмагани ва бу вазият ҳатто такроран кўрилмагани мисрлик футболчиларнинг ғазабини янада оширди.
Миср терма жамоаси ҳужумчиси Мостафа Зико ҳам мураббийининг фикрларини қўллаб-қувватлади. Унинг айтишича, 2:0 ҳисобидан кейин майдонда “тушунарсиз воқеалар” содир бўла бошлаган. Дарвозабон Мостафа Шобеир ўйин давомида Лионель Месси ижросидаги пеналтини қайтариб, қаҳрамонлик кўрсатган бўлса-да, якуний натижа жамоа учун фожиали бўлди. Мисрликлар бу мағлубиятни спорт принципларига зид деб ҳисобламоқда.
…