Австралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилди

·0·Техно
Австралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилди

Технология оламида ўз ўрнини топишга интилаётган ёш тадбиркорлар учун муҳим имконият эшиклари очилмоқда. TechCrunch томонидан ташкил этиладиган нуфузли Стартуп Баттлефиелд Аустралиа танловига аризалар қабул қилиш муддати талабгорларнинг кўплиги сабабли 20-июльга қадар узайтирилди. Бу ушбу минтақадаги стартап экотизими учун йилнинг энг муҳим воқеаларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ташкилотчиларнинг маълум қилишича, бу охирги узайтириш бўлиб, ундан кейин аризалар қабул қилинмайди. Стартуп Баттлефиелд платформаси дунё бўйлаб кўплаб муваффақиятли лойиҳаларни кашф этган бўлиб, Австралиядаги илк танлов 2017-йилда ўтказилган эди. Ўшандан бери ушбу дастур битирувчилари бўлган 26 та компания жами 147 миллион доллардан ортиқ сармоя жалб қилишга муваффақ бўлди.

Сармоядорлар эътибори ва нуфузли ҳамкорлар

Мазкур танловда иштирок этиш шунчаки ғолиблик учун кураш эмас, балки глобал миқёсдаги инвесторлар назарига тушиш имкониятидир. Аввалги танлов иштирокчилари Й Комбинатор, Microsoft, Блаккбирд Вентурес ва Течстарс каби дунёнинг энг нуфузли венчур жамғармалари томонидан қўллаб-қувватланган. Шунингдек, учта стартап йирик корпорациялар томонидан сотиб олинган, бу эса лойиҳаларнинг юқори салоҳиятидан далолат беради.

Танловнинг финал босқичи 2026-йилнинг 19-август куни Stripe Тоур Сйдней доирасида бўлиб ўтади. Унда саралаб олинган саккизта энг кучли стартап ўз ғояларини жонли эфирда ҳакамлар ҳайъати ва йирик инвесторларга тақдим этади. Бу жараён стартап асосчилари учун бир неча йиллик меҳнат эвазига эришиладиган танилиш ва ишонч даражасини бир неча дақиқада қўлга киритиш имконини беради.

Ғолиблар учун мукофотлар ва имтиёзлар

Танлов натижаларига кўра, энг яхши деб топилган учта стартап Stripe тизимидан фойдаланиш учун 15 000 долларгача бўлган комиссия кредитларига эга бўлади. Асосий ғолибни эса янада салмоқли мукофот кутмоқда. Иштирокчилар қуйидаги имкониятларга эга бўладилар:

  • Глобал инвесторлар билан тўғридан-тўғри алоқа ўрнатиш;
  • Халқаро ОАВда лойиҳанинг ёритилиши;
  • Тажрибали менторлардан маслаҳат ва йўналиш олиш;
  • Технологик ҳамжамиятда нуфузли мақомга эга бўлиш.
Ўзбекистонлик стартап асосчилари учун ҳам бундай халқаро майдонлар ўрнак бўлиши лозим. Бугунги кунда мамлакатимизда IT-парк ва турли акселерация дастурлари ривожланаётган бир пайтда, глобал платформаларнинг тажрибасини ўрганиш ва уларда иштирок этиш маҳаллий лойиҳаларнинг дунё бозорига чиқишини тезлаштиради.

Стартуп Баттлефиелд Аустралиа каби тадбирлар технологик инновацияларни рағбатлантириш баробарида, иқтисодиётнинг рақамли сегментини янги босқичга олиб чиқади. Аризалар топшириш жараёни якунига етгач, энг истиқболли лойиҳалар саралаш босқичидан ўтказилади ва уларнинг келажакдаги муваффақияти бутун минтақа технологик манзарасига таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

СтартупTechCrunchИнвестицияАвстралияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta компанияси Мусе деб номланган янги сунъий интеллект тасвир генераторини тақдим этдиMeta компанияси Мусе деб номланган янги сунъий интеллект тасвир генераторини тақдим этдиБугун, 03:29Сунъий интеллект бозори иккига бўлинмоқда: Очиқ кодли моделлар Anthropic ўрнини эгаллайдими?Сунъий интеллект бозори иккига бўлинмоқда: Очиқ кодли моделлар Anthropic ўрнини эгаллайдими?Бугун, 01:28Microsoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқдаMicrosoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқдаБугун, 00:53Discord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиDiscord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиБугун, 00:29Google янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиGoogle янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиКеча, 23:59Фигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олиндиФигма ўз имкониятларини кенгайтирмоқда: Буд стартапи жамоаси сотиб олиндиКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги