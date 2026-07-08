Австралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилди
Технология оламида ўз ўрнини топишга интилаётган ёш тадбиркорлар учун муҳим имконият эшиклари очилмоқда. TechCrunch томонидан ташкил этиладиган нуфузли Стартуп Баттлефиелд Аустралиа танловига аризалар қабул қилиш муддати талабгорларнинг кўплиги сабабли 20-июльга қадар узайтирилди. Бу ушбу минтақадаги стартап экотизими учун йилнинг энг муҳим воқеаларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ташкилотчиларнинг маълум қилишича, бу охирги узайтириш бўлиб, ундан кейин аризалар қабул қилинмайди. Стартуп Баттлефиелд платформаси дунё бўйлаб кўплаб муваффақиятли лойиҳаларни кашф этган бўлиб, Австралиядаги илк танлов 2017-йилда ўтказилган эди. Ўшандан бери ушбу дастур битирувчилари бўлган 26 та компания жами 147 миллион доллардан ортиқ сармоя жалб қилишга муваффақ бўлди.
Сармоядорлар эътибори ва нуфузли ҳамкорларМазкур танловда иштирок этиш шунчаки ғолиблик учун кураш эмас, балки глобал миқёсдаги инвесторлар назарига тушиш имкониятидир. Аввалги танлов иштирокчилари Й Комбинатор, Microsoft, Блаккбирд Вентурес ва Течстарс каби дунёнинг энг нуфузли венчур жамғармалари томонидан қўллаб-қувватланган. Шунингдек, учта стартап йирик корпорациялар томонидан сотиб олинган, бу эса лойиҳаларнинг юқори салоҳиятидан далолат беради.
Танловнинг финал босқичи 2026-йилнинг 19-август куни Stripe Тоур Сйдней доирасида бўлиб ўтади. Унда саралаб олинган саккизта энг кучли стартап ўз ғояларини жонли эфирда ҳакамлар ҳайъати ва йирик инвесторларга тақдим этади. Бу жараён стартап асосчилари учун бир неча йиллик меҳнат эвазига эришиладиган танилиш ва ишонч даражасини бир неча дақиқада қўлга киритиш имконини беради.
Ғолиблар учун мукофотлар ва имтиёзларТанлов натижаларига кўра, энг яхши деб топилган учта стартап Stripe тизимидан фойдаланиш учун 15 000 долларгача бўлган комиссия кредитларига эга бўлади. Асосий ғолибни эса янада салмоқли мукофот кутмоқда. Иштирокчилар қуйидаги имкониятларга эга бўладилар:
- Глобал инвесторлар билан тўғридан-тўғри алоқа ўрнатиш;
- Халқаро ОАВда лойиҳанинг ёритилиши;
- Тажрибали менторлардан маслаҳат ва йўналиш олиш;
- Технологик ҳамжамиятда нуфузли мақомга эга бўлиш.
Стартуп Баттлефиелд Аустралиа каби тадбирлар технологик инновацияларни рағбатлантириш баробарида, иқтисодиётнинг рақамли сегментини янги босқичга олиб чиқади. Аризалар топшириш жараёни якунига етгач, энг истиқболли лойиҳалар саралаш босқичидан ўтказилади ва уларнинг келажакдаги муваффақияти бутун минтақа технологик манзарасига таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…