Алваро Арбелоа «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинланди

·0·Спорт
Алваро Арбелоа «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинланди

«Фулҳэм» клуби Алваро Арбелоанинг жамоа бош мураббийи этиб тайинланганини расман эълон қилди.

43 ёшли испаниялик мутахассис Лондон клуби билан 2029 йил ёзига қадар амал қиладиган уч йиллик шартнома имзолади.

«Фулҳэм» тайинловни расман тасдиқлади

Клуб расмий баёнотида Арбелоанинг янги лавозимга келиши мамнуният билан қарши олингани таъкидланди.

«Клуб Алваро Арбелоани “Фулҳэм”нинг янги бош мураббийи этиб тайинланганини эълон қилишдан мамнун», — дейилади хабарда.

Шартнома 2029 йилгача мўлжалланган

Арбелоа «Фулҳэм» билан уч йиллик келишувга эришди. Шартнома 2029 йилнинг ёзига қадар амал қилади.

Клуб раҳбарияти янги мураббий билан узоқ муддатли лойиҳа қуришни режалаштираётгани шартнома муддатидан ҳам кўриниб турибди.

Мураббийлик фаолияти «Реал» тизимида бошланган

Алваро Арбелоа футболчилик фаолиятини якунлаганидан сўнг мураббийлик йўлини «Реал»нинг ёшлар жамоаларида бошлаган.

Клуб хабарида қайд этилишича, у ўтган мавсумда Мадрид жамоасининг асосий таркибигача етиб борган.

«Фулҳэм» янги босқични бошламоқда

Лондон клуби Англия Премер-лигасининг 2025/2026 йилги мавсумини 11-ўринда якунлаган эди.

Эндиликда Арбелоа олдида жамоа натижаларини яхшилаш ва «Фулҳэм»ни юқорироқ ўринлар учун курашга олиб чиқиш вазифаси турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»Бугун, 04:38Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»Бугун, 04:34ЖЧ-2026. Чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум бўлдиЖЧ-2026. Чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум бўлдиБугун, 04:32ЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этдиЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этдиБугун, 04:28Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”Бугун, 02:14Виктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиВиктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиБугун, 01:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди