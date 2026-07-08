Алваро Арбелоа «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинланди
«Фулҳэм» клуби Алваро Арбелоанинг жамоа бош мураббийи этиб тайинланганини расман эълон қилди.
43 ёшли испаниялик мутахассис Лондон клуби билан 2029 йил ёзига қадар амал қиладиган уч йиллик шартнома имзолади.
«Фулҳэм» тайинловни расман тасдиқлади
Клуб расмий баёнотида Арбелоанинг янги лавозимга келиши мамнуният билан қарши олингани таъкидланди.
«Клуб Алваро Арбелоани “Фулҳэм”нинг янги бош мураббийи этиб тайинланганини эълон қилишдан мамнун», — дейилади хабарда.
Шартнома 2029 йилгача мўлжалланган
Арбелоа «Фулҳэм» билан уч йиллик келишувга эришди. Шартнома 2029 йилнинг ёзига қадар амал қилади.
Клуб раҳбарияти янги мураббий билан узоқ муддатли лойиҳа қуришни режалаштираётгани шартнома муддатидан ҳам кўриниб турибди.
Мураббийлик фаолияти «Реал» тизимида бошланган
Алваро Арбелоа футболчилик фаолиятини якунлаганидан сўнг мураббийлик йўлини «Реал»нинг ёшлар жамоаларида бошлаган.
Клуб хабарида қайд этилишича, у ўтган мавсумда Мадрид жамоасининг асосий таркибигача етиб борган.
«Фулҳэм» янги босқични бошламоқда
Лондон клуби Англия Премер-лигасининг 2025/2026 йилги мавсумини 11-ўринда якунлаган эди.
Эндиликда Арбелоа олдида жамоа натижаларини яхшилаш ва «Фулҳэм»ни юқорироқ ўринлар учун курашга олиб чиқиш вазифаси турибди.
…