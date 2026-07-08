21 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олди
Кўпчилик ёшлар уй сотиб олиш ёки келажаги учун маблағ йиғишни энг муҳим мақсадлардан бири деб билади. Бироқ Англияда яшовчи 21 ёшли Жейкоб Аллмендингер ўз ҳаётида унутилмас хотира қолдиришни танлади. У бир неча йил давомида уй харид қилиш учун йиғган жамғармасини сарфлаб, 80 ёшли бобоси Жефф билан биргаликда Шимолий Америкада ўтаётган футбол бўйича Жаҳон чемпионатига сафар қилди.
BBC нашри маълум қилишича, Англиянинг Норт Ферриби шаҳрида яшовчи Жейкоб 16 ёшидан бошлаб келажакда уй сотиб олиш учун дастлабки бадал сифатида тахминан 10 минг фунт стерлинг, яъни 13 минг доллардан ортиқ маблағни йиғиб келган. Аммо Жаҳон чемпионати яқинлашганида у ушбу маблағни мутлақо бошқа мақсадга сарфлашга қарор қилди.
Жейкобнинг таъкидлашича, унда футболга бўлган муҳаббатни айнан бобоси уйғотган. Болалигидан бери улар биргаликда футбол учрашувларини томоша қилиб, Англия терма жамоаси ҳамда «Ҳалл Сити» клубини қўллаб-қувватлаб келишади. Шу боис бобоси билан Жаҳон чемпионатини жонли томоша қилиш унинг энг катта орзуларидан бири бўлган.
Ёш йигит бу қароридан асло пушаймон эмаслигини айтади.
«Танловимдан ҳеч ҳам афсусланмадим. Пулни яна йиғиш мумкин, лекин бундай хотиралар ҳаётда бир марта насиб этади», — дейди Жейкоб.
Ҳозирга қадар бобо ва набира Нью-Йорк, Филаделфия, Атланта ҳамда Майами шаҳарларида бўлиб, Жаҳон чемпионати муҳитини яқиндан ҳис қилишга улгуришди. Улар сафар давомидаги энг ёрқин лаҳзаларни ижтимоий тармоқларда ҳам баҳам кўриб, кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини қозонмоқда.
Жейкобнинг айтишича, бувисининг вафотидан кейин футбол улар учун янада алоҳида аҳамият касб этган. Бу сафар эса оддий футбол томошаси эмас, балки биргаликда ўтказилган қимматли вақт ва умрбод эсда қоладиган оилавий хотирага айланган.
80 ёшли Жефф ҳам набирасининг бу қарори уни чуқур таъсирлантирганини яширмади.
«Жейкобдек набирага эга бўлиш — мен учун катта бахт. Албатта, барча набираларим ажойиб, аммо унинг мен учун қилган бу ишини ҳеч қачон унутмайман», — деди у.
Бу воқеа ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокама қилиниб, кўпчилик Жейкобнинг танловини қўллаб-қувватлади. Фойдаланувчиларнинг фикрича, уйни кейинроқ ҳам сотиб олиш мумкин, аммо яқин инсонлар билан бирга ўтказилган бундай унутилмас лаҳзаларнинг қадри пул билан ўлчанмайди.
…