21 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олди

·1·Дунё
21 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олди

Кўпчилик ёшлар уй сотиб олиш ёки келажаги учун маблағ йиғишни энг муҳим мақсадлардан бири деб билади. Бироқ Англияда яшовчи 21 ёшли Жейкоб Аллмендингер ўз ҳаётида унутилмас хотира қолдиришни танлади. У бир неча йил давомида уй харид қилиш учун йиғган жамғармасини сарфлаб, 80 ёшли бобоси Жефф билан биргаликда Шимолий Америкада ўтаётган футбол бўйича Жаҳон чемпионатига сафар қилди.

BBC нашри маълум қилишича, Англиянинг Норт Ферриби шаҳрида яшовчи Жейкоб 16 ёшидан бошлаб келажакда уй сотиб олиш учун дастлабки бадал сифатида тахминан 10 минг фунт стерлинг, яъни 13 минг доллардан ортиқ маблағни йиғиб келган. Аммо Жаҳон чемпионати яқинлашганида у ушбу маблағни мутлақо бошқа мақсадга сарфлашга қарор қилди.

Жейкобнинг таъкидлашича, унда футболга бўлган муҳаббатни айнан бобоси уйғотган. Болалигидан бери улар биргаликда футбол учрашувларини томоша қилиб, Англия терма жамоаси ҳамда «Ҳалл Сити» клубини қўллаб-қувватлаб келишади. Шу боис бобоси билан Жаҳон чемпионатини жонли томоша қилиш унинг энг катта орзуларидан бири бўлган.

Ёш йигит бу қароридан асло пушаймон эмаслигини айтади.

«Танловимдан ҳеч ҳам афсусланмадим. Пулни яна йиғиш мумкин, лекин бундай хотиралар ҳаётда бир марта насиб этади», — дейди Жейкоб.

Ҳозирга қадар бобо ва набира Нью-Йорк, Филаделфия, Атланта ҳамда Майами шаҳарларида бўлиб, Жаҳон чемпионати муҳитини яқиндан ҳис қилишга улгуришди. Улар сафар давомидаги энг ёрқин лаҳзаларни ижтимоий тармоқларда ҳам баҳам кўриб, кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини қозонмоқда.

Жейкобнинг айтишича, бувисининг вафотидан кейин футбол улар учун янада алоҳида аҳамият касб этган. Бу сафар эса оддий футбол томошаси эмас, балки биргаликда ўтказилган қимматли вақт ва умрбод эсда қоладиган оилавий хотирага айланган.

80 ёшли Жефф ҳам набирасининг бу қарори уни чуқур таъсирлантирганини яширмади.

«Жейкобдек набирага эга бўлиш — мен учун катта бахт. Албатта, барча набираларим ажойиб, аммо унинг мен учун қилган бу ишини ҳеч қачон унутмайман», — деди у.

Бу воқеа ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокама қилиниб, кўпчилик Жейкобнинг танловини қўллаб-қувватлади. Фойдаланувчиларнинг фикрича, уйни кейинроқ ҳам сотиб олиш мумкин, аммо яқин инсонлар билан бирга ўтказилган бундай унутилмас лаҳзаларнинг қадри пул билан ўлчанмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

38 даража иссиқда машинада қолган икки ёшли қизча вафот этди38 даража иссиқда машинада қолган икки ёшли қизча вафот этдиБугун, 01:44Майдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмдиМайдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмдиБугун, 01:31Трамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибидаТрамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибидаБугун, 00:01Бишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтадиБишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтадиКеча, 23:52АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)Кеча, 23:43Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқдаВирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқдаКеча, 22:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди