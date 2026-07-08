ЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди
ЖЧ-2026 1/8 финалининг сўнгги учрашувида Швейцария ва Колумбия миллий жамоалари 120 дақиқа давомида гол ура олмади.
Ғолиб пенальтилар сериясида аниқланди. Унда Швейцария 4:3 ҳисобида зафар қучиб, чоракфиналда Аргентинага рақиб бўлди.
120 дақиқада ҳам ҳисоб очилмади
Учрашувнинг асосий вақти тенг курашлар остида ўтди. Ҳар икки жамоа хавфли вазиятлар яратган бўлса-да, дарвозалар дахлсизлигича қолди.
Қўшимча икки бўлимда ҳам футболчилар гол уришнинг уддасидан чиқа олмади. Натижада чоракфинал йўлланмаси тақдири пенальтилар сериясига қолди.
Пенальтиларда Швейцария устун келди
11 метрлик зарбалар сериясида Швейцария футболчилари совуққонлик намойиш этди.
Якунда улар 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, ЖЧ-2026 чоракфиналига йўл олди. Колумбия эса тенг ўтган баҳсдан сўнг мусобақани тарк этди.
Энди рақиб — Аргентина
Швейцария яримфинал йўлланмаси учун амалдаги чемпион Аргентина билан куч синашади.
Аргентина 1/8 финалда Мисрни 3:2 ҳисобида мағлуб этган эди. Энди турнирнинг навбатдаги босқичида икки жамоа ўртасида кескин баҳс кутилмоқда.
ЖЧ-2026. 1/8 финал
Швейцария — Колумбия 0:0
Пенальтилар серияси: 4:3
Швейцария: Кобел, Элведи, Аканжи, Родригес (Муҳеим, 71), Закария (Видмер, 87), Фройлер (Амдоуни, 103), Жака, Яшари (Соу, 46), Ридер, Эмболо (Иттен, 87), Ндой (Варгас, 90+2).
Колумбия: Варгас, Мунос, Лукуми (Мина, 119), Пуэрта, Мохика, Санчес, Родригес (Кинтеро, 66), Арияс, Лерма (Риос, 82), Диас, Суарес (С. Эрнандес, 82).
Огоҳлантиришлар: Жака, 51; Закария, 59; Муҳеим, 105 — Суарес, 60; Санчес, 95.
Швейцария энди турнирнинг энг оғир синовларидан бири — Аргентинага қарши баҳсга тайёргарлик кўради.
…