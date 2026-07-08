ЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди

ЖЧ-2026 1/8 финалининг сўнгги учрашувида Швейцария ва Колумбия миллий жамоалари 120 дақиқа давомида гол ура олмади.

Ғолиб пенальтилар сериясида аниқланди. Унда Швейцария 4:3 ҳисобида зафар қучиб, чоракфиналда Аргентинага рақиб бўлди.

120 дақиқада ҳам ҳисоб очилмади

Учрашувнинг асосий вақти тенг курашлар остида ўтди. Ҳар икки жамоа хавфли вазиятлар яратган бўлса-да, дарвозалар дахлсизлигича қолди.

Қўшимча икки бўлимда ҳам футболчилар гол уришнинг уддасидан чиқа олмади. Натижада чоракфинал йўлланмаси тақдири пенальтилар сериясига қолди.

Пенальтиларда Швейцария устун келди

11 метрлик зарбалар сериясида Швейцария футболчилари совуққонлик намойиш этди.

Якунда улар 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, ЖЧ-2026 чоракфиналига йўл олди. Колумбия эса тенг ўтган баҳсдан сўнг мусобақани тарк этди.

Энди рақиб — Аргентина

Швейцария яримфинал йўлланмаси учун амалдаги чемпион Аргентина билан куч синашади.

Аргентина 1/8 финалда Мисрни 3:2 ҳисобида мағлуб этган эди. Энди турнирнинг навбатдаги босқичида икки жамоа ўртасида кескин баҳс кутилмоқда.

ЖЧ-2026. 1/8 финал

Швейцария — Колумбия 0:0

Пенальтилар серияси: 4:3

Швейцария: Кобел, Элведи, Аканжи, Родригес (Муҳеим, 71), Закария (Видмер, 87), Фройлер (Амдоуни, 103), Жака, Яшари (Соу, 46), Ридер, Эмболо (Иттен, 87), Ндой (Варгас, 90+2).

Колумбия: Варгас, Мунос, Лукуми (Мина, 119), Пуэрта, Мохика, Санчес, Родригес (Кинтеро, 66), Арияс, Лерма (Риос, 82), Диас, Суарес (С. Эрнандес, 82).

Огоҳлантиришлар: Жака, 51; Закария, 59; Муҳеим, 105 — Суарес, 60; Санчес, 95.

Швейцария энди турнирнинг энг оғир синовларидан бири — Аргентинага қарши баҳсга тайёргарлик кўради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”Бугун, 02:14Виктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиВиктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиБугун, 01:50Петер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолатПетер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолатБугун, 01:38Том Брадй Лионель Месси ва Аргентинанинг Миср устидан қозонган ғалабасидан ҳайратдаТом Брадй Лионель Месси ва Аргентинанинг Миср устидан қозонган ғалабасидан ҳайратдаБугун, 01:37Лионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорладиЛионель Месси Мисрга қарши ўйинда Диего Марадона рекордини такрорладиБугун, 01:18Криштиану Роналду Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекордКриштиану Роналду Жахон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонадан кутилмаган антирекордБугун, 01:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди