Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»

·25·Спорт
Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»

Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси ЖЧ-2026 1/8 финалида Миср устидан қозонилган драматик ғалабадан сўнг ўз фикрларини билдирди.

Амалдаги чемпион 0:2 ҳисобида ортда бораётганига қарамай, учрашувни 3:2 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди. Месси жамоасининг иродаси ва охиригача курашганини алоҳида таъкидлади.

«Бу жуда оғир ўйин бўлди»

Аргентина учун Мисрга қарши баҳс кутилганидан ҳам мураккаб кечди. Жамоа ўйин давомида яна жиддий қийинчиликларга дуч келди.

«Кейинги босқичга чиққанимиздан жуда хурсандмиз. Бу жуда оғир ўйин бўлди. Яна қийналдик, аммо жаҳон чемпионати шундай мусобақа — бу ерда осон ўйин бўлмайди», — деди Месси.

Месси жамоа характерини эътироф этди

Аргентина икки тўп фарқи билан мағлуб бўлиб турган вазиятдан қайтишга муваффақ бўлди.

Мессига кўра, бу натижа жамоанинг ҳеч қачон таслим бўлмаслиги ва сўнгги дақиқаларгача курашишини яна бир бор кўрсатди.

«Жамоамиз ҳеч қачон таслим бўлмайди ва ҳар доим охиригача курашади. Аргентина миллий жамоси кўрсатган ўйин — бу ҳақиқий ақлбовар қилмас воқеа», — дея қўшимча қилди у.

Суперкамбэк Аргентинани чоракфиналга олиб чиқди

Миср учрашувда 2:0 ҳисобида олдинда бораётган эди. Бироқ аргентиналиклар баҳснинг сўнгги қисмида учта гол уриб, ғалабани илиб кетди.

Шу тариқа, Лионель Скалони шогирдлари чоракфиналга йўлланма олди.

Месси турнирдаги 8-голини урди

Месси Мисрга қарши учрашувда ўзининг ЖЧ-2026даги саккизинчи голига муаллифлик қилди.

39 ёшли сардор нафақат жамоасини кейинги босқичга олиб чиқди, балки турнирдаги етакчи футболчилардан бири бўлиб қолаётганини ҳам яна бир бор исботлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»Энцо Фернандес: «Бу голни уч йилдан бери орзу қилардим»Бугун, 04:38ЖЧ-2026. Чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум бўлдиЖЧ-2026. Чоракфиналнинг барча жуфтликлари маълум бўлдиБугун, 04:32ЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этдиЖЧ-2026. Швейцария пенальтилар сериясида Колумбияни мағлуб этдиБугун, 04:28Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”Ҳоссам Ҳассан: “Месси мусобақада қолиши учун бизга нисбатан адолатсизлик қилинди”Бугун, 02:14Виктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиВиктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиБугун, 01:50Петер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолатПетер Кроуч ўзини Салт Бае билан солиштирди: Англия ғалабасидан кейинги кулгили ҳолатБугун, 01:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди