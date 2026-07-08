Лионель Месси: «Аргентина ҳеч қачон таслим бўлмайди»
Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси ЖЧ-2026 1/8 финалида Миср устидан қозонилган драматик ғалабадан сўнг ўз фикрларини билдирди.
Амалдаги чемпион 0:2 ҳисобида ортда бораётганига қарамай, учрашувни 3:2 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди. Месси жамоасининг иродаси ва охиригача курашганини алоҳида таъкидлади.
«Бу жуда оғир ўйин бўлди»
Аргентина учун Мисрга қарши баҳс кутилганидан ҳам мураккаб кечди. Жамоа ўйин давомида яна жиддий қийинчиликларга дуч келди.
«Кейинги босқичга чиққанимиздан жуда хурсандмиз. Бу жуда оғир ўйин бўлди. Яна қийналдик, аммо жаҳон чемпионати шундай мусобақа — бу ерда осон ўйин бўлмайди», — деди Месси.
Месси жамоа характерини эътироф этди
Аргентина икки тўп фарқи билан мағлуб бўлиб турган вазиятдан қайтишга муваффақ бўлди.
Мессига кўра, бу натижа жамоанинг ҳеч қачон таслим бўлмаслиги ва сўнгги дақиқаларгача курашишини яна бир бор кўрсатди.
«Жамоамиз ҳеч қачон таслим бўлмайди ва ҳар доим охиригача курашади. Аргентина миллий жамоси кўрсатган ўйин — бу ҳақиқий ақлбовар қилмас воқеа», — дея қўшимча қилди у.
Суперкамбэк Аргентинани чоракфиналга олиб чиқди
Миср учрашувда 2:0 ҳисобида олдинда бораётган эди. Бироқ аргентиналиклар баҳснинг сўнгги қисмида учта гол уриб, ғалабани илиб кетди.
Шу тариқа, Лионель Скалони шогирдлари чоракфиналга йўлланма олди.
Месси турнирдаги 8-голини урди
Месси Мисрга қарши учрашувда ўзининг ЖЧ-2026даги саккизинчи голига муаллифлик қилди.
39 ёшли сардор нафақат жамоасини кейинги босқичга олиб чиқди, балки турнирдаги етакчи футболчилардан бири бўлиб қолаётганини ҳам яна бир бор исботлади.
…