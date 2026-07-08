Land Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигатели

·14·Авто
Land Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигатели

Британиянинг афсонавий йўлтанламас бренди Land Rover ўзининг энг машҳур моделларидан бири бўлган Дефендер учун кенг кўламли янгиланишлар пакетини тақдим этди. Ушбу янгиланишнинг марказида автомобилнинг шаҳар муҳитига мослашган янги Вертех комплектацияси ва техник кўрсаткичлардаги сезиларли ўзгаришлар ётибди. Янги модел нафақат ташқи кўриниши, балки ички қулайликлари билан ҳам замонавий шаҳар ҳаётини афзал кўрувчи ҳайдовчилар эътиборини тортиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашрининг хабар беришича, Дефендер Вертех талқини моделнинг олти йиллик тарихида янги саҳифа очади. Ушбу версия анъанавий офф-роад имкониятларидан кўра, кўпроқ премиум шаҳар кроссовери қиёфасига эга бўлган. Автомобил сезиларли даражада катталашган олд радиатор панжараси, кузов рангига бўялган юбкалар ва нафис том споилери билан ажралиб туради. Стандарт ҳолатда 22 дюймли олмосли дисклар ўрнатилади, бироқ мижозлар хоҳишига кўра 20 дюймли вариантларни ҳам танлашлари мумкин.

Интерердаги инқилобий ўзгаришлар

Дефендер 110 модели эндиликда олти ўриндиқли янги конфигурацияга эга бўлди. Бу тизимда ҳар бир қаторда иккитадан ўриндиқ жойлашган бўлиб, иккинчи қаторда махсус "капитан" ўриндиқлари ўрнатилган. Ушбу ўриндиқлар қалинроқ юmsҳоқ қопламалар ва суянчиқни орқага суриш функцияси билан жиҳозланган. Иккинчи қатордаги ўрта ўриндиқнинг олиб ташланиши йўловчилар учун оёқ қисмида кўпроқ жой яратиш билан бирга, юклар учун қўшимча майдон ҳосил қилган.

Бренд директори Марк Камероннинг таъкидлашича, Вертех талқини Дефендер моделининг жозибадорлигини кенгайтириб, уни кундалик шаҳар ҳаётида фойдаланадиган харидорлар учун янада яқинроқ қилади. Нархлар масаласига келсак, Дефендер 90 Вертех 92 635 фунт стерлингдан бошланса, энг узун базали Дефендер 130 версияси учун 104 440 фунт стерлинг тўлашга тўғри келади.

Двигателлар қаторидаги янгиланишлар

JLR (Jaguar Land Rover) концерни автомобилнинг двигателлар тизимини ҳам қайта кўриб чиқди. Энг муҳим ўзгаришлардан бири — узоқ йиллик АЖ суперчаргли V8 двигателининг истеъмолдан чиқарилиши бўлди. Шунингдек, BMW томонидан етказиб бериладиган 4,4 литрли V8 двигателининг қуввати Эуро6е-бис экологик стандартларига мослаштириш мақсадида 626 от кучидан 533 от кучига туширилди. Бу эса автомобилнинг 0 дан 100 км/соатгача тезланиш вақтини 3,8 сониядан 4,2 сонияга бироз секинлаштирди.

Шунга қарамай, муҳандислар двигателнинг тортиш кучини (айлантириш моменти) 553 лб-фт даражасида сақлаб қолишга муваффақ бўлишди. Компания вакилларининг сўзларига кўра, қувват камайган бўлса-да, янгиланган чиқариш тизими туфайли V8 двигателининг овози янада жарангдор ва "ҳақиқий" эшитилади. Шунингдек, двигателлар сафига 375 от кучига эга бўлган П380 юmsҳоқ гибрид (милд ҳйбрид) тизими ҳам қўшилди.

Ўзбекистон бозорида Land Rover Дефендер моделлари анъанавий равишда юқори нуфузга эга. Янги Вертех талқини айниқса Тошкент каби йирик шаҳарларда премиум йўлтанламасларни хуш кўрувчи мижозлар учун айни муддао бўлиши мумкин. Автомобилнинг янгиланган гибрид версиялари эса ёқилғи тежамкорлиги ва экологик талаблар ўртасидаги мувозанатни таъминлайди.

Умуман олганда, янгиланган Дефендер қуйидаги асосий ўзгаришларни таклиф этади:

  • Шаҳар учун мўлжалланган Вертех дизайн пакети;
  • Иккинчи қатордаги қулай "капитан" ўриндиқлари;
  • Эуро6е-бис стандартига мослаштирилган V8 двигатели;
  • Янги П380 бензинли гибрид варианти;
  • Кенгайтирилган ташқи безак элементлари ва янги дисклар дизайни.

Land RoverДефендерВертехАвтомобилJLR
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлариГоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламининг энг кутилган намойишлариКеча, 21:25Peugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиPeugeot ва Донгфенг ҳамкорлигида янги флагман электромобиллар ишлаб чиқариладиКеча, 20:201 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?1 июлдан ҳайдовчилар қайси ҳужжатни олиб юриши шарт?Кеча, 19:43UzAuto Motors тарихдаги энг қиммат Chevrolet моделини тақдим қилдиUzAuto Motors тарихдаги энг қиммат Chevrolet моделини тақдим қилдиКеча, 19:17Bentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этадиBentley ўзининг илк электр автомобили Торкал моделини сентябрда намойиш этадиКеча, 18:55Буюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқдаБуюк Британияда ҳар йили 750 мингдан ортиқ автомобил изсиз йўқолмоқдаКеча, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди