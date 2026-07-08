Land Rover Дефендер янгиланди: Шаҳар учун Вертех талқини ва янги V8 двигатели
Британиянинг афсонавий йўлтанламас бренди Land Rover ўзининг энг машҳур моделларидан бири бўлган Дефендер учун кенг кўламли янгиланишлар пакетини тақдим этди. Ушбу янгиланишнинг марказида автомобилнинг шаҳар муҳитига мослашган янги Вертех комплектацияси ва техник кўрсаткичлардаги сезиларли ўзгаришлар ётибди. Янги модел нафақат ташқи кўриниши, балки ички қулайликлари билан ҳам замонавий шаҳар ҳаётини афзал кўрувчи ҳайдовчилар эътиборини тортиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашрининг хабар беришича, Дефендер Вертех талқини моделнинг олти йиллик тарихида янги саҳифа очади. Ушбу версия анъанавий офф-роад имкониятларидан кўра, кўпроқ премиум шаҳар кроссовери қиёфасига эга бўлган. Автомобил сезиларли даражада катталашган олд радиатор панжараси, кузов рангига бўялган юбкалар ва нафис том споилери билан ажралиб туради. Стандарт ҳолатда 22 дюймли олмосли дисклар ўрнатилади, бироқ мижозлар хоҳишига кўра 20 дюймли вариантларни ҳам танлашлари мумкин.
Интерердаги инқилобий ўзгаришларДефендер 110 модели эндиликда олти ўриндиқли янги конфигурацияга эга бўлди. Бу тизимда ҳар бир қаторда иккитадан ўриндиқ жойлашган бўлиб, иккинчи қаторда махсус "капитан" ўриндиқлари ўрнатилган. Ушбу ўриндиқлар қалинроқ юmsҳоқ қопламалар ва суянчиқни орқага суриш функцияси билан жиҳозланган. Иккинчи қатордаги ўрта ўриндиқнинг олиб ташланиши йўловчилар учун оёқ қисмида кўпроқ жой яратиш билан бирга, юклар учун қўшимча майдон ҳосил қилган.
Бренд директори Марк Камероннинг таъкидлашича, Вертех талқини Дефендер моделининг жозибадорлигини кенгайтириб, уни кундалик шаҳар ҳаётида фойдаланадиган харидорлар учун янада яқинроқ қилади. Нархлар масаласига келсак, Дефендер 90 Вертех 92 635 фунт стерлингдан бошланса, энг узун базали Дефендер 130 версияси учун 104 440 фунт стерлинг тўлашга тўғри келади.
Двигателлар қаторидаги янгиланишларJLR (Jaguar Land Rover) концерни автомобилнинг двигателлар тизимини ҳам қайта кўриб чиқди. Энг муҳим ўзгаришлардан бири — узоқ йиллик АЖ суперчаргли V8 двигателининг истеъмолдан чиқарилиши бўлди. Шунингдек, BMW томонидан етказиб бериладиган 4,4 литрли V8 двигателининг қуввати Эуро6е-бис экологик стандартларига мослаштириш мақсадида 626 от кучидан 533 от кучига туширилди. Бу эса автомобилнинг 0 дан 100 км/соатгача тезланиш вақтини 3,8 сониядан 4,2 сонияга бироз секинлаштирди.
Шунга қарамай, муҳандислар двигателнинг тортиш кучини (айлантириш моменти) 553 лб-фт даражасида сақлаб қолишга муваффақ бўлишди. Компания вакилларининг сўзларига кўра, қувват камайган бўлса-да, янгиланган чиқариш тизими туфайли V8 двигателининг овози янада жарангдор ва "ҳақиқий" эшитилади. Шунингдек, двигателлар сафига 375 от кучига эга бўлган П380 юmsҳоқ гибрид (милд ҳйбрид) тизими ҳам қўшилди.
Ўзбекистон бозорида Land Rover Дефендер моделлари анъанавий равишда юқори нуфузга эга. Янги Вертех талқини айниқса Тошкент каби йирик шаҳарларда премиум йўлтанламасларни хуш кўрувчи мижозлар учун айни муддао бўлиши мумкин. Автомобилнинг янгиланган гибрид версиялари эса ёқилғи тежамкорлиги ва экологик талаблар ўртасидаги мувозанатни таъминлайди.
Умуман олганда, янгиланган Дефендер қуйидаги асосий ўзгаришларни таклиф этади:
- Шаҳар учун мўлжалланган Вертех дизайн пакети;
- Иккинчи қатордаги қулай "капитан" ўриндиқлари;
- Эуро6е-бис стандартига мослаштирилган V8 двигатели;
- Янги П380 бензинли гибрид варианти;
- Кенгайтирилган ташқи безак элементлари ва янги дисклар дизайни.
…