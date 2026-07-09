Сиёсат спортдан устун келди: Трамп сабаб Балогун кечирилди, Англия юлдузи эса...
Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичи арафасида ФИФА атрофида улкан сиёсий ва спорт можароси келиб чиқди. Ташкилотнинг АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогунга нисбатан чиқарган кутилмаган қарори футбол жамоатчилигини икки лагерга бўлиб юборди. Энг қизиғи, бу ишга Оқ уй раҳбари Дональд Трампнинг ҳам алоқаси борлиги айтилмоқда. Zamin.uz ушбу шов-шувли воқеа тафсилотларини ўрганди.
Трампнинг телефон қўнғироғи ФИФА қарорини ўзгартирдими?
АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогун майдонда қизил карточка олган бўлишига қарамай, Жаҳон чемпионатининг чорак финалида Бельгияга қарши ўйинда майдонга тушиш имкониятини қўлга киритди. ФИФА Интизом қўмитаси футболчининг жазосини бир йиллик синов муддати билан тўхтатиб туриш ҳақида кутилмаган қарор қабул қилди.
Инсайдерларнинг хабар беришича, ушбу «шафқат кўрсатилиши» ортида катта сиёсий фигура турибди:
Иддао: Балогуннинг жазоси АҚШ президенти Дональд Трампнинг шахсан телефон орқали қилган мурожаатидан сўнг кечиктирилган.
ФИФА муносабати: Ташкилот раҳбарияти интизом қўмитаси қарорини ҳеч қандай сиёсий босим ёки ташқи аралашув билан боғлиқ эмаслигини расман даъво қилмоқда. Бироқ бу баёнотларга футбол оламида ишонувчилар кам.
Инглизларга келганда бошқача: Жарелл Куанса қаттиқ жазоланди
АҚШ юлдузи енгилгина огоҳлантириш билан қутулиб қолган бир пайтда, Англия терма жамоаси ҳимоячиси Жарелл Куансага нисбатан бутунлай тескари ва қатъий қарор чиқарилди. Мексикага қарши баҳсда майдондан четлатилган инглиз футболчиси иккита ўйинга дисквалификация олди.
Sky нашрининг ёзишича, ФИФА бу вазиятда ҳеч қандай иккиланишсиз энг оғир чорани қўллаган. Натижада:
Куанса Норвегияга қарши кечадиган шиддатли чорак финал учрашувини ўтказиб юборади.
Агар Англия ярим финалга йўлланма олса, ушбу муҳим баҳсда ҳам жамоасига ёрдам бера олмайди.
Икки хил тақдир: Балогун ва Куанса ишлари таққосланганда
ФИФАнинг ушбу қарорлари футбол оламида «икки хил стандартлар» ва «танлаб жазолаш» тизими қўлланилгани ҳақидаги танқидларни кучайтирди. Вазиятни яққол кўриш учун қуйидаги жадвалга назар ташлаш кифоя:
Футболчи ва терма жамоаси
Қайси ўйинда қизил олди?
ФИФАнинг якуний қарори
Чорак финалда ўйнайдими?
Танқидларга сабаб бўлган омил
Фоларин Балогун
Бельгиядан аввалги баҳс
1 йиллик синов муддати (жазо вақтинча бекор қилинди)
Ҳа, Бельгияга қарши майдонга тушади
Оқ уй ва Дональд Трампнинг қўнғироғи ҳақидаги хабарлар
Жарелл Куанса
Мексикага қарши ўйин
2 та ўйинга тўлиқ дисквалификация
Йўқ, Норвегия ва эҳтимолий ярим финални ўтказиб юборади
Ҳеч қандай енгиллик берилмади, апелляция рад этилди
Айни пайтда мухлислар ва экспертлар ФИФАнинг бу ишини кескин қораламоқда. Бир мамлакат вакили учун президентнинг қўнғироғи етарли бўлса, бошқа жамоа аъзоси турнирнинг энг муҳим палласини трибунада кузатишга мажбур бўлмоқда. Металлдек қатъий бўлиши керак бўлган ФИФА қоидалари катта сиёсат қаршисида ожиз қолдими? Бу савол ҳозирча очиқ қолмоқда.
…