Сиёсат спортдан устун келди: Трамп сабаб Балогун кечирилди, Англия юлдузи эса...

·1·Спорт
Сиёсат спортдан устун келди: Трамп сабаб Балогун кечирилди, Англия юлдузи эса...

Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичи арафасида ФИФА атрофида улкан сиёсий ва спорт можароси келиб чиқди. Ташкилотнинг АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогунга нисбатан чиқарган кутилмаган қарори футбол жамоатчилигини икки лагерга бўлиб юборди. Энг қизиғи, бу ишга Оқ уй раҳбари Дональд Трампнинг ҳам алоқаси борлиги айтилмоқда. Zamin.uz ушбу шов-шувли воқеа тафсилотларини ўрганди.

Трампнинг телефон қўнғироғи ФИФА қарорини ўзгартирдими?

АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогун майдонда қизил карточка олган бўлишига қарамай, Жаҳон чемпионатининг чорак финалида Бельгияга қарши ўйинда майдонга тушиш имкониятини қўлга киритди. ФИФА Интизом қўмитаси футболчининг жазосини бир йиллик синов муддати билан тўхтатиб туриш ҳақида кутилмаган қарор қабул қилди.

Инсайдерларнинг хабар беришича, ушбу «шафқат кўрсатилиши» ортида катта сиёсий фигура турибди:

  • Иддао: Балогуннинг жазоси АҚШ президенти Дональд Трампнинг шахсан телефон орқали қилган мурожаатидан сўнг кечиктирилган.

  • ФИФА муносабати: Ташкилот раҳбарияти интизом қўмитаси қарорини ҳеч қандай сиёсий босим ёки ташқи аралашув билан боғлиқ эмаслигини расман даъво қилмоқда. Бироқ бу баёнотларга футбол оламида ишонувчилар кам.

Инглизларга келганда бошқача: Жарелл Куанса қаттиқ жазоланди

АҚШ юлдузи енгилгина огоҳлантириш билан қутулиб қолган бир пайтда, Англия терма жамоаси ҳимоячиси Жарелл Куансага нисбатан бутунлай тескари ва қатъий қарор чиқарилди. Мексикага қарши баҳсда майдондан четлатилган инглиз футболчиси иккита ўйинга дисквалификация олди.

Sky нашрининг ёзишича, ФИФА бу вазиятда ҳеч қандай иккиланишсиз энг оғир чорани қўллаган. Натижада:

  1. Куанса Норвегияга қарши кечадиган шиддатли чорак финал учрашувини ўтказиб юборади.

  2. Агар Англия ярим финалга йўлланма олса, ушбу муҳим баҳсда ҳам жамоасига ёрдам бера олмайди.

Икки хил тақдир: Балогун ва Куанса ишлари таққосланганда

ФИФАнинг ушбу қарорлари футбол оламида «икки хил стандартлар» ва «танлаб жазолаш» тизими қўлланилгани ҳақидаги танқидларни кучайтирди. Вазиятни яққол кўриш учун қуйидаги жадвалга назар ташлаш кифоя:

Футболчи ва терма жамоаси

Қайси ўйинда қизил олди?

ФИФАнинг якуний қарори

Чорак финалда ўйнайдими?

Танқидларга сабаб бўлган омил

Фоларин Балогун

Бельгиядан аввалги баҳс

1 йиллик синов муддати (жазо вақтинча бекор қилинди)

Ҳа, Бельгияга қарши майдонга тушади

Оқ уй ва Дональд Трампнинг қўнғироғи ҳақидаги хабарлар

Жарелл Куанса

Мексикага қарши ўйин

2 та ўйинга тўлиқ дисквалификация

Йўқ, Норвегия ва эҳтимолий ярим финални ўтказиб юборади

Ҳеч қандай енгиллик берилмади, апелляция рад этилди

Айни пайтда мухлислар ва экспертлар ФИФАнинг бу ишини кескин қораламоқда. Бир мамлакат вакили учун президентнинг қўнғироғи етарли бўлса, бошқа жамоа аъзоси турнирнинг энг муҳим палласини трибунада кузатишга мажбур бўлмоқда. Металлдек қатъий бўлиши керак бўлган ФИФА қоидалари катта сиёсат қаршисида ожиз қолдими? Бу савол ҳозирча очиқ қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нани Роналдуга оғир мағлубиятдан кейин мурожаат қилди: гап фақат натижада эмасНани Роналдуга оғир мағлубиятдан кейин мурожаат қилди: гап фақат натижада эмасБугун, 22:35Goal ЖЧ фаворитларини янгилади: чоракфинал олдидан интрига кучайдиGoal ЖЧ фаворитларини янгилади: чоракфинал олдидан интрига кучайдиБугун, 22:31Франция — Марокаш олдидан яширин хавф: уч футболчи нозик чизиқдаФранция — Марокаш олдидан яширин хавф: уч футболчи нозик чизиқдаБугун, 21:28«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққан«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққанБугун, 21:15Ҳоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиҲоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиБугун, 19:25Ўзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиЎзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиБугун, 19:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди