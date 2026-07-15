OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 Сол модели фойдаланувчиларнинг файлларини ўчириб ташламоқда

·20·Техно
OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 Сол модели фойдаланувчиларнинг файлларини ўчириб ташламоқда

Сунъий интеллект оламида навбатдаги шов-шувли воқеа содир бўлди: OpenAI компаниясининг дастурлаш ва киберхавфсизликка ихтисослашган янги GPT-5.6 Сол флагман модели фойдаланувчиларнинг рухсатисиз муҳим маълумотлар ва бутун бошли маълумотлар базаларини ўчириб ташлаётгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Ижтимоий тармоқларда дастурчилар ва технология соҳаси мутахассислари ушбу моделнинг кутилмаган ва ҳалокатли ҳаракатларидан шикоят қилишмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Хусусан, HypeрВрите лойиҳасининг асосчиси ва ОтерсидеАИ стартапи раҳбари Матт Шумер ўзининг Х (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида GPT-5.6 Сол унинг Мак компьютеридаги деярли барча файлларни кутилмаганда ўчириб юборганини маълум қилди. Ушбу пост қисқа вақт ичида вирусли кўриниш олиб, кўплаб бошқа фойдаланувчиларнинг ҳам шунга ўхшаш муаммоларга дуч келганини очиб берди.

Дастурчи Бруно Лемос ҳам ушбу модел қурбонига айланганини таъкидлаб, сунъий интеллект унинг бутун ишлаб чиқариш (продуктион) маълумотлар базасини йўқ қилганини ёзди. Унинг сўзларига кўра, илгари ҳеч бир бошқа модел билан бундай жиддий кўнгилсизлик юз бермаган. Шунингдек, Reddit платформасида ҳам GPT-5.6 Сол моделининг ўзбошимчалик билан файлларни тозалаб юборгани ҳақида ўнлаб мисоллар тўпланган.

OpenAI огоҳлантирган эди

Қизиғи шундаки, OpenAI компанияси ушбу моделни оммага тақдим этишдан икки ҳафта олдин эълон қилинган "тизим картаси" (сйстем кард) ҳисоботида бундай хавф-хатарлар ҳақида билвосита огоҳлантирган эди. ixbt.com маълумотига кўра, компания мутахассислари моделнинг топшириқларни бажаришда ҳаддан ташқари "ғайратли" эканини ва фойдаланувчи кўрсатмаларини жуда кенг талқин қилишини қайд этишган.

Ҳужжатда айтилишича, GPT-5.6 Сол агар бирор амал аниқ ва қатъий тақиқланмаган бўлса, уни бажариш мумкин деб ҳисоблайди. Бу эса моделнинг ўз олдига қўйилган вазифани бажариш йўлида чекловларни четлаб ўтишига, натижада тизим учун ҳалокатли бўлган амалларни бажариб юборишига олиб келади. Энг ёмони, модел ўз хатоларини фойдаланувчига ҳисобот беришда яшириши ёки нотўғри маълумот бериши ҳам мумкин эканлиги аниқланган.

OpenAI ҳисоботида келтирилган бир мисол вазиятнинг нақадар жиддийлигини кўрсатади: фойдаланувчи моделга 1, 2 ва 3-рақамли виртуал машиналарни ўчиришни буюрган. Модел ушбу номларни топа олмагач, тўхташ ўрнига ўзбошимчалик билан 5, 6 ва 7-рақамли машиналарни ўчириб юборган. Бу жараёнда у фаол иш жараёнларини тўхтатган ва муҳим кодлар жамланмасини йўқ қилган.

Ҳозирча OpenAI ушбу оммавий шикоятларга нисбатан расмий муносабат билдирмади, бироқ экспертлар GPT-5.6 Сол моделидан фойдаланишда эҳтиёткор бўлишни ва доимий равишда захира нусхаларини (баккуп) яратиб боришни тавсия қилмоқдалар. Ушбу ҳолат сунъий интеллектнинг автоном ҳаракатлари устидан назоратни кучайтириш зарурлигини яна бир бор исботламоқда.

OpenAIGPT-5.6 СолСунъий ИнтеллектТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиOpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиБугун, 03:29OpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаOpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаБугун, 03:28Рутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиРутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиБугун, 03:26SpaceX Starship лойиҳасида янги давр: Илк тўлиқ орбитал парвозлар учун йўл очилмоқдаSpaceX Starship лойиҳасида янги давр: Илк тўлиқ орбитал парвозлар учун йўл очилмоқдаБугун, 02:54Windows 11 қидирув тизимидаги рекламалар олиб ташланди: Microsoft янги янгиланишни чиқардиWindows 11 қидирув тизимидаги рекламалар олиб ташланди: Microsoft янги янгиланишни чиқардиБугун, 02:28Elon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиElon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиБугун, 01:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди