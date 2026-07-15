Windows 11 қидирув тизимидаги рекламалар олиб ташланди: Microsoft янги янгиланишни чиқарди
Microsoft корпорацияси Windows 11 операцион тизимини такомиллаштириш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Кўплаб фойдаланувчиларнинг эътирозларига сабаб бўлган қидирув панелидаги реклама блоклари ва кераксиз тижорий таклифлар янги янгиланишда бутунлай олиб ташланди. Бу ўзгариш тизимнинг ички қидирув функциясини янада тоза ва самаралироқ қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, қайта ишланган қидирув тизими айни пайтда Windows Инсидер дастури иштирокчилари учун тақдим этилган. Ушбу янгиланиш нафақат визуал тозаликни, балки техник жиҳатдан анча тезкор ишлашни ҳам вада қилмоқда. Microsoft муҳандислари қидирув алгоритмларини оптималлаштириш орқали фойдаланувчи сўровларига жавоб бериш вақтини сезиларли даражада қисқартиришга муваффақ бўлишган.
Тизимдаги асосий ўзгаришлар ва қулайликларЯнги янгиланишда Microsoft бир нечта муҳим жиҳатларга эътибор қаратган. Аввало, қидирув натижалари энди анча аниқроқ шакллантирилади. Аввалги версияларда қидирув натижалари орасида тез-тез учраб турадиган ва фойдаланувчининг эътиборини чалғитадиган ҳомийлик контентлари энди ўтмишда қолади. Бу эса иш жараёнида керакли файл ёки дастурни топишни осонлаштиради.
Шунингдек, қидирув интерфейси ҳам бироз модернизация қилинган. Microsoft мутахассисларининг таъкидлашича, яхшиланишлар барча йўналишларда — қидирув тизимининг тўғри ишлашидан тортиб, ортиқча элементларни тозалашгача амалга оширилган. Бу Ўзбекистондаги Windows 11 фойдаланувчилари учун ҳам жуда муҳим янгилик, чунки тизимдаги ортиқча юкламалар ва рекламалар кўпинча интернет трафиги ва компьютер ресурсларини сарфланишига олиб келарди.
Ҳозирда ушбу функция синов босқичида бўлса-да, яқин ойларда у барча Windows 11 фойдаланувчилари учун глобал миқёсда амалга киритилиши кутилмоқда. Компания фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазаларини ўрганиб чиқиб, якуний версияни янада барқарор ҳолатга келтиришни режалаштирган.
Умуман олганда, Microsoft сўнгги пайтларда Windows 11 интерфейсини соддалаштириш ва уни ортиқча "шовқинлардан" холи қилиш сиёсатини юритмоқда. Рекламаларнинг олиб ташланиши фойдаланувчиларнинг брендга бўлган ишончини оширишга ва операцион тизим билан ишлаш тажрибасини яхшилашга хизмат қилади. Тез орада янгиланиш барча минтақалардаги компьютерларда автоматик тарзда пайдо бўлади.
…