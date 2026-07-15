Windows 11 қидирув тизимидаги рекламалар олиб ташланди: Microsoft янги янгиланишни чиқарди

·24·Техно
Windows 11 қидирув тизимидаги рекламалар олиб ташланди: Microsoft янги янгиланишни чиқарди

Microsoft корпорацияси Windows 11 операцион тизимини такомиллаштириш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Кўплаб фойдаланувчиларнинг эътирозларига сабаб бўлган қидирув панелидаги реклама блоклари ва кераксиз тижорий таклифлар янги янгиланишда бутунлай олиб ташланди. Бу ўзгариш тизимнинг ички қидирув функциясини янада тоза ва самаралироқ қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, қайта ишланган қидирув тизими айни пайтда Windows Инсидер дастури иштирокчилари учун тақдим этилган. Ушбу янгиланиш нафақат визуал тозаликни, балки техник жиҳатдан анча тезкор ишлашни ҳам вада қилмоқда. Microsoft муҳандислари қидирув алгоритмларини оптималлаштириш орқали фойдаланувчи сўровларига жавоб бериш вақтини сезиларли даражада қисқартиришга муваффақ бўлишган.

Тизимдаги асосий ўзгаришлар ва қулайликлар

Янги янгиланишда Microsoft бир нечта муҳим жиҳатларга эътибор қаратган. Аввало, қидирув натижалари энди анча аниқроқ шакллантирилади. Аввалги версияларда қидирув натижалари орасида тез-тез учраб турадиган ва фойдаланувчининг эътиборини чалғитадиган ҳомийлик контентлари энди ўтмишда қолади. Бу эса иш жараёнида керакли файл ёки дастурни топишни осонлаштиради.

Шунингдек, қидирув интерфейси ҳам бироз модернизация қилинган. Microsoft мутахассисларининг таъкидлашича, яхшиланишлар барча йўналишларда — қидирув тизимининг тўғри ишлашидан тортиб, ортиқча элементларни тозалашгача амалга оширилган. Бу Ўзбекистондаги Windows 11 фойдаланувчилари учун ҳам жуда муҳим янгилик, чунки тизимдаги ортиқча юкламалар ва рекламалар кўпинча интернет трафиги ва компьютер ресурсларини сарфланишига олиб келарди.

Ҳозирда ушбу функция синов босқичида бўлса-да, яқин ойларда у барча Windows 11 фойдаланувчилари учун глобал миқёсда амалга киритилиши кутилмоқда. Компания фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазаларини ўрганиб чиқиб, якуний версияни янада барқарор ҳолатга келтиришни режалаштирган.

Умуман олганда, Microsoft сўнгги пайтларда Windows 11 интерфейсини соддалаштириш ва уни ортиқча "шовқинлардан" холи қилиш сиёсатини юритмоқда. Рекламаларнинг олиб ташланиши фойдаланувчиларнинг брендга бўлган ишончини оширишга ва операцион тизим билан ишлаш тажрибасини яхшилашга хизмат қилади. Тез орада янгиланиш барча минтақалардаги компьютерларда автоматик тарзда пайдо бўлади.

MicrosoftWindows 11ЯнгиланишТехнологияОперацион Тизим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиOpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиБугун, 03:29OpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаOpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаБугун, 03:28Рутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиРутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиБугун, 03:26OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 Сол модели фойдаланувчиларнинг файлларини ўчириб ташламоқдаOpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 Сол модели фойдаланувчиларнинг файлларини ўчириб ташламоқдаБугун, 02:59SpaceX Starship лойиҳасида янги давр: Илк тўлиқ орбитал парвозлар учун йўл очилмоқдаSpaceX Starship лойиҳасида янги давр: Илк тўлиқ орбитал парвозлар учун йўл очилмоқдаБугун, 02:54Elon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиElon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиБугун, 01:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди