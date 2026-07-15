Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқлади

·22·Спорт
Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқлади

Англия терма жамоасининг 1966-йилги жаҳон чемпионатидаги қаҳрамони Сир Джефф Херст Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингемнинг бош мураббий Томас Тухель танқидига қайтарган кескин жавобини қўллаб-қувватлади. Норвегияга қарши чорак финал баҳсидаги ғалабадан сўнг юзага келган ушбу вазият Англия футбол жамоатчилиги диққат марказида турибди. Херст ёш футболчининг ўзига бўлган ишончини юқори баҳолаб, буни жамоа ичидаги соғлом муҳит белгиси деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гап шундаки, Томас Тухель чорак финалдаги ғалабага қарамай, жамоанинг умумий ўйинидан кўнгли тўлмаганини ва футболчилар ўз даражасида ҳаракат қилмаганини таъкидлаган эди. Бунга жавобан Жуд Беллингем қисқа ва лўнда қилиб "нима бўпти?" (вҳатевер) дея муносабат билдирди. Goal.com хабарига кўра, 84 ёшли афсонавий ҳужумчи Херст ёш юлдузнинг бу гапидан завқланганини яширмади.

"Тухельнинг жамоа энг яхши ҳолатда эмаслиги ҳақидаги гаплари қизиқ, лекин Беллингэмнинг бунга 'нима бўпти' деб жавоб бергани мени чиндан кулдирди. Менга бундай характер ёқади, бу ажойиб реакция бўлди", — деди Херст Те Миррор нашрига берган интервюсида. Унинг фикрича, бундай ўзига ишонч Англияга узоқ кутилган чемпионликни олиб келиши мумкин.

Тарихий натижа сари қадам

Англия терма жамоаси ярим финалда Аргентина билан тўқнаш келишга тайёргарлик кўрмоқда. Джефф Херст ҳозирги таркибнинг имкониятларини юқори баҳолар экан, Томас Тухель бошчилигидаги жамоанинг жаҳон чемпиони бўлишига ишонмоқда. Унинг сўзларига кўра, турнирнинг тўрт ярим финалчиси айнан мутахассислар тахмин қилган энг кучли жамоалардир.

Шу билан бирга, Херст бир муҳим статистикага ҳам эътибор қаратди: шу пайтгача ҳеч бир терма жамоа хорижлик мураббий билан жаҳон чемпионлигини қўлга киритмаган. Агар Томас Тухель бу вазифани уддаласа, у Англия футболи тарихида 60 йил аввалги муваффақият муаллифи Сир Алф Ramсей билан бир қаторга қўйилади. Херст немис мутахассисининг рақибни ўрганиш борасидаги маҳоратига шубҳа қилмайди.

Херстнинг таъкидлашича, ҳозирги Англия терма жамоасидаги энг муҳим жиҳат — бу жамоавий руҳдир. У 1966-йилги ғолиб таркиб билан ҳозирги авлод ўртасида ўхшашлик борлигини қайд этди. "Тухель жамоа ҳақида гапиради ва бу ҳаётнинг ҳар қандай соҳасида, айниқса футболда ғалаба қозонишнинг энг асосий омилидир. Улар бир ёқадан бош чиқариб ҳаракат қилмоқда", — дея қўшимча қилди афсонавий собиқ футболчи.

Беллингэмнинг Реал Мадрид сафидаги муваффақиятли мавсумидан сўнг терма жамоада ҳам етакчиликни ўз қўлига олиши, Англия мухлислари учун катта умид бағишламоқда. Мураббий ва ўйинчи ўртасидаги кичик келишмовчилик эса, Херстнинг фикрича, жамоани янада жипслаштиришга хизмат қилади. Эндиликда барча эътибор Аргентина билан бўладиган ҳал қилувчи баҳсга қаратилган.

АнглияЖуде БеллингэмТомас ТухельРеал МадридЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирдиЭрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирдиБугун, 02:33Арсенал ва Франция терма жамоаси хавотирда: Виллиам Салиба жарроҳлик столига ётиши мумкинАрсенал ва Франция терма жамоаси хавотирда: Виллиам Салиба жарроҳлик столига ётиши мумкинБугун, 02:18Франция терма жамоаси Испанияга мағлуб бўлиб, Жаҳон чемпионатини тарк этдиФранция терма жамоаси Испанияга мағлуб бўлиб, Жаҳон чемпионатини тарк этдиБугун, 02:18Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 02:12Испания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиИспания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиБугун, 02:01Испания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиИспания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиБугун, 01:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди