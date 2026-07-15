Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқлади
Англия терма жамоасининг 1966-йилги жаҳон чемпионатидаги қаҳрамони Сир Джефф Херст Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингемнинг бош мураббий Томас Тухель танқидига қайтарган кескин жавобини қўллаб-қувватлади. Норвегияга қарши чорак финал баҳсидаги ғалабадан сўнг юзага келган ушбу вазият Англия футбол жамоатчилиги диққат марказида турибди. Херст ёш футболчининг ўзига бўлган ишончини юқори баҳолаб, буни жамоа ичидаги соғлом муҳит белгиси деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гап шундаки, Томас Тухель чорак финалдаги ғалабага қарамай, жамоанинг умумий ўйинидан кўнгли тўлмаганини ва футболчилар ўз даражасида ҳаракат қилмаганини таъкидлаган эди. Бунга жавобан Жуд Беллингем қисқа ва лўнда қилиб "нима бўпти?" (вҳатевер) дея муносабат билдирди. Goal.com хабарига кўра, 84 ёшли афсонавий ҳужумчи Херст ёш юлдузнинг бу гапидан завқланганини яширмади.
"Тухельнинг жамоа энг яхши ҳолатда эмаслиги ҳақидаги гаплари қизиқ, лекин Беллингэмнинг бунга 'нима бўпти' деб жавоб бергани мени чиндан кулдирди. Менга бундай характер ёқади, бу ажойиб реакция бўлди", — деди Херст Те Миррор нашрига берган интервюсида. Унинг фикрича, бундай ўзига ишонч Англияга узоқ кутилган чемпионликни олиб келиши мумкин.
Тарихий натижа сари қадамАнглия терма жамоаси ярим финалда Аргентина билан тўқнаш келишга тайёргарлик кўрмоқда. Джефф Херст ҳозирги таркибнинг имкониятларини юқори баҳолар экан, Томас Тухель бошчилигидаги жамоанинг жаҳон чемпиони бўлишига ишонмоқда. Унинг сўзларига кўра, турнирнинг тўрт ярим финалчиси айнан мутахассислар тахмин қилган энг кучли жамоалардир.
Шу билан бирга, Херст бир муҳим статистикага ҳам эътибор қаратди: шу пайтгача ҳеч бир терма жамоа хорижлик мураббий билан жаҳон чемпионлигини қўлга киритмаган. Агар Томас Тухель бу вазифани уддаласа, у Англия футболи тарихида 60 йил аввалги муваффақият муаллифи Сир Алф Ramсей билан бир қаторга қўйилади. Херст немис мутахассисининг рақибни ўрганиш борасидаги маҳоратига шубҳа қилмайди.
Херстнинг таъкидлашича, ҳозирги Англия терма жамоасидаги энг муҳим жиҳат — бу жамоавий руҳдир. У 1966-йилги ғолиб таркиб билан ҳозирги авлод ўртасида ўхшашлик борлигини қайд этди. "Тухель жамоа ҳақида гапиради ва бу ҳаётнинг ҳар қандай соҳасида, айниқса футболда ғалаба қозонишнинг энг асосий омилидир. Улар бир ёқадан бош чиқариб ҳаракат қилмоқда", — дея қўшимча қилди афсонавий собиқ футболчи.
Беллингэмнинг Реал Мадрид сафидаги муваффақиятли мавсумидан сўнг терма жамоада ҳам етакчиликни ўз қўлига олиши, Англия мухлислари учун катта умид бағишламоқда. Мураббий ва ўйинчи ўртасидаги кичик келишмовчилик эса, Херстнинг фикрича, жамоани янада жипслаштиришга хизмат қилади. Эндиликда барча эътибор Аргентина билан бўладиган ҳал қилувчи баҳсга қаратилган.
…