Франция терма жамоаси Испанияга мағлуб бўлиб, Жаҳон чемпионатини тарк этди
Франция терма жамоасининг навбатдаги Жаҳон чемпионатини забт этиш ҳақидаги орзулари ярим финал босқичида якунига етди. Диде Дешам шогирдлари Испанияга қарши кечган баҳсда 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, кетма-кет учинчи марта финалга чиқиш имкониятидан маҳрум бўлишди. Мазкур мағлубият нафақат жамоа учун, балки унинг кўплаб юлдузлари учун ҳам ҳақиқий зарба бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг дастлабки 80 дақиқаси давомида Франция бирорта ҳам аниқ зарба бера олмагани жамоанинг ҳужум чизиғидаги муаммоларини яққол кўрсатиб берди. Goal.com нашри хабарига кўра, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе ва Усман Дембеле каби дунё даражасидаги юлдузлар Испания ҳимоячилари томонидан бутунлай зарарсизлантирилди. Учрашув давомида "учранглилар" ўз ўйинини топа олмай, рақибнинг тартибли ҳаракатлари олдида ожиз қолдилар.
Учрашувнинг биринчи бўлими ўрталарида ҳимоячи Лукас Дигне томонидан йўл қўйилган хато ўйин тақдирини ўзгартириб юборди. У ўз жарима майдончаси ичида Ламине Ямалга нисбатан қўпол ишлатди ва ҳакам томонидан белгиланган пеналтини Микел Оярзабал аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди. Бу Франция учун турнир давомида биринчи марта ҳисобда орқада қолиш ҳолати бўлди.
Испаниянинг устунлиги ва Франциянинг ожизлигиИккинчи бўлимда ҳам вазият ижобий томонга ўзгармади. Испания терма жамоаси ҳар қандай ҳужумни қайтаришга тайёр эди. Дани Олмо, Ламине Ямал ва Оярзабал учлиги Франция мудофаасини мунтазам равишда хавф остида ушлаб турди. Ўйиннинг 60-дақиқасига яқин Испания иккинчи голни уриб, ғалабани мустаҳкамлади. Дани Олмо томонидан етказиб берилган пасдан сўнг Порро дарвозани ишғол қилди.
Ушбу мағлубият Диде Дешамнинг терма жамоадаги узоқ ва муваффақиятли фаолиятига якун ясаши мумкин. Мураббий ўз жамоасини кетма-кет учинчи бор финалга олиб чиқа олмади, бу эса Франция футбол жамоатчилиги учун катта ҳафсалапирлик бўлди. Жамоанинг асосий юлдузи Килиан Мбаппе эса кутилган ўйинни кўрсата олмади ва жамоасини қийин вазиятда қутқара олмади.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу натижа кутилмаган бўлди, боиси кўпчилик Францияни турнирнинг асосий фаворити сифатида кўраётган эди. Испания эса Луис де ла Фуенте бошчилигида ўзининг муносиб ўйини билан финал йўлланмасини қўлга киритди. Эндиликда "қизил фурия" жаҳон тожи учун ҳал қилувчи баҳсда майдонга тушади.
…