Франция терма жамоаси Испанияга мағлуб бўлиб, Жаҳон чемпионатини тарк этди

·43·Спорт
Франция терма жамоаси Испанияга мағлуб бўлиб, Жаҳон чемпионатини тарк этди

Франция терма жамоасининг навбатдаги Жаҳон чемпионатини забт этиш ҳақидаги орзулари ярим финал босқичида якунига етди. Диде Дешам шогирдлари Испанияга қарши кечган баҳсда 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, кетма-кет учинчи марта финалга чиқиш имкониятидан маҳрум бўлишди. Мазкур мағлубият нафақат жамоа учун, балки унинг кўплаб юлдузлари учун ҳам ҳақиқий зарба бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг дастлабки 80 дақиқаси давомида Франция бирорта ҳам аниқ зарба бера олмагани жамоанинг ҳужум чизиғидаги муаммоларини яққол кўрсатиб берди. Goal.com нашри хабарига кўра, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе ва Усман Дембеле каби дунё даражасидаги юлдузлар Испания ҳимоячилари томонидан бутунлай зарарсизлантирилди. Учрашув давомида "учранглилар" ўз ўйинини топа олмай, рақибнинг тартибли ҳаракатлари олдида ожиз қолдилар.

Учрашувнинг биринчи бўлими ўрталарида ҳимоячи Лукас Дигне томонидан йўл қўйилган хато ўйин тақдирини ўзгартириб юборди. У ўз жарима майдончаси ичида Ламине Ямалга нисбатан қўпол ишлатди ва ҳакам томонидан белгиланган пеналтини Микел Оярзабал аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди. Бу Франция учун турнир давомида биринчи марта ҳисобда орқада қолиш ҳолати бўлди.

Испаниянинг устунлиги ва Франциянинг ожизлиги

Иккинчи бўлимда ҳам вазият ижобий томонга ўзгармади. Испания терма жамоаси ҳар қандай ҳужумни қайтаришга тайёр эди. Дани Олмо, Ламине Ямал ва Оярзабал учлиги Франция мудофаасини мунтазам равишда хавф остида ушлаб турди. Ўйиннинг 60-дақиқасига яқин Испания иккинчи голни уриб, ғалабани мустаҳкамлади. Дани Олмо томонидан етказиб берилган пасдан сўнг Порро дарвозани ишғол қилди.

Ушбу мағлубият Диде Дешамнинг терма жамоадаги узоқ ва муваффақиятли фаолиятига якун ясаши мумкин. Мураббий ўз жамоасини кетма-кет учинчи бор финалга олиб чиқа олмади, бу эса Франция футбол жамоатчилиги учун катта ҳафсалапирлик бўлди. Жамоанинг асосий юлдузи Килиан Мбаппе эса кутилган ўйинни кўрсата олмади ва жамоасини қийин вазиятда қутқара олмади.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу натижа кутилмаган бўлди, боиси кўпчилик Францияни турнирнинг асосий фаворити сифатида кўраётган эди. Испания эса Луис де ла Фуенте бошчилигида ўзининг муносиб ўйини билан финал йўлланмасини қўлга киритди. Эндиликда "қизил фурия" жаҳон тожи учун ҳал қилувчи баҳсда майдонга тушади.

ФранцияИспанияКилиан МбаппеЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқладиЖуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқладиБугун, 02:55Эрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирдиЭрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирдиБугун, 02:33Арсенал ва Франция терма жамоаси хавотирда: Виллиам Салиба жарроҳлик столига ётиши мумкинАрсенал ва Франция терма жамоаси хавотирда: Виллиам Салиба жарроҳлик столига ётиши мумкинБугун, 02:18Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 02:12Испания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиИспания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиБугун, 02:01Испания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиИспания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиБугун, 01:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди