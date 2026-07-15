Эрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирди
Манчестер Сити ва Норвегия терма жамоаси юлдузи Эрлинг Холанд АҚШда ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасида ўзининг саховатпешалиги билан барчани ҳайратда қолдирди. Норвегия терма жамоаси чорак финалга қадар етиб бориб, тарихий натижа қайд этаётган бир пайтда, ҳужумчи жамоадошлари ва техник ходимлар учун Техаснинг Даллас шаҳридаги машҳур дўконлардан бирида катта харид уюштириб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эрлинг Холанднинг расмий YouTube каналида эълон қилинган видеога кўра, футболчи Норвегия терма жамоасининг 32 та жамоа иштирокидаги босқичда Кот-дъИвуар устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг "Вилд Биллъс Вестерн Сторе" дўконини бутунлай ижарага олган. Дўкон маъмурияти юлдуз футболчига халақит бермасликлари учун эшикларни жамоатчилик учун ёпиб қўйган. Якунда Эрлинг Холанд жами 10 минг долларлик ҳисоб-китобни ўз зиммасига олган.
Ковбойча услуб ва ғалати сувенирларХаридлар давомида футболчилар ва жамоа ходимлари асосан Техас руҳидаги кийим-кечаклар, жумладан, ковбой этиклари, ғарб услубидаги кўйлаклар, камар ва идишларга эътибор қаратишган. Эрлинг Холанднинг ўзи эса тўртта ковбой шляпасини сотиб олган ва маҳаллий иримларни ҳам ўрганган. Дўкон ходимлари унга шляпани ағдариб қўйиш кераклигини, акс ҳолда ундаги "омад тўкилиб кетиши"ни тушунтиришган.
Бироқ, энг кўп муҳокамага сабаб бўлган харидлар бу экспонат ҳолатига келтирилган (тахидермия) ҳайвонлар бўлди. Маълумотларга кўра, Эрлинг Холанд қуйидаги ғайритабиий буюмлар учун пул сарфлаган:
- Қўлида ичимлик шишасини ушлаб турган енот ҳайкали — 750 доллар;
- Шериф кийимидаги иккита олмахон ҳайкали — 900 доллар;
- Махсус буюртма асосида тайёрланган ковбой этиклари ва аксессуарлар.
Норвегия футболидаги янги даврНорвегия терма жамоаси учун 2026-йилги Жаҳон чемпионати ўзгача аҳамиятга эга, чунки жамоа 1998-йилдан бери илк бор мундиал йўлланмасини қўлга киритган эди. Жамоа ярим ҳимоячиси Сандер Берге ушбу саёҳат ва мусобақа ҳақида гапирар экан, ҳаётидаги энг бахтли дамларни ўтказаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, жамоавий руҳ ва бундай унутилмас лаҳзалар майдондаги натижаларга ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда.
Ушбу воқеа Эрлинг Холанднинг нафақат майдондаги тўпурарлик қобилияти, балки жамоа сардори ва етакчиси сифатида ҳамкасбларига кўрсатаётган эътиборини намоён этди. Манчестер Сити юлдузи ўзининг саховатли ҳаракати билан жамоа ичидаги муҳитни янада мустаҳкамлашга эришди.
…