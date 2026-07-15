Эрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирди

·28·Спорт
Эрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирди

Манчестер Сити ва Норвегия терма жамоаси юлдузи Эрлинг Холанд АҚШда ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасида ўзининг саховатпешалиги билан барчани ҳайратда қолдирди. Норвегия терма жамоаси чорак финалга қадар етиб бориб, тарихий натижа қайд этаётган бир пайтда, ҳужумчи жамоадошлари ва техник ходимлар учун Техаснинг Даллас шаҳридаги машҳур дўконлардан бирида катта харид уюштириб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эрлинг Холанднинг расмий YouTube каналида эълон қилинган видеога кўра, футболчи Норвегия терма жамоасининг 32 та жамоа иштирокидаги босқичда Кот-дъИвуар устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг "Вилд Биллъс Вестерн Сторе" дўконини бутунлай ижарага олган. Дўкон маъмурияти юлдуз футболчига халақит бермасликлари учун эшикларни жамоатчилик учун ёпиб қўйган. Якунда Эрлинг Холанд жами 10 минг долларлик ҳисоб-китобни ўз зиммасига олган.

Ковбойча услуб ва ғалати сувенирлар

Харидлар давомида футболчилар ва жамоа ходимлари асосан Техас руҳидаги кийим-кечаклар, жумладан, ковбой этиклари, ғарб услубидаги кўйлаклар, камар ва идишларга эътибор қаратишган. Эрлинг Холанднинг ўзи эса тўртта ковбой шляпасини сотиб олган ва маҳаллий иримларни ҳам ўрганган. Дўкон ходимлари унга шляпани ағдариб қўйиш кераклигини, акс ҳолда ундаги "омад тўкилиб кетиши"ни тушунтиришган.

Бироқ, энг кўп муҳокамага сабаб бўлган харидлар бу экспонат ҳолатига келтирилган (тахидермия) ҳайвонлар бўлди. Маълумотларга кўра, Эрлинг Холанд қуйидаги ғайритабиий буюмлар учун пул сарфлаган:

  • Қўлида ичимлик шишасини ушлаб турган енот ҳайкали — 750 доллар;
  • Шериф кийимидаги иккита олмахон ҳайкали — 900 доллар;
  • Махсус буюртма асосида тайёрланган ковбой этиклари ва аксессуарлар.
Эрлинг Холанд ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида самолётдан тушаётганида қўлтиғида ўша енот ҳайкалини ушлаб олган суратини жойлаштириб, унга "У мен билан уйга эргашиб келди", дея ҳазиломуз изоҳ қолдирди. Бу ҳолат мухлислар орасида катта қизиқиш ва кулги уйғотди.

Норвегия футболидаги янги давр

Норвегия терма жамоаси учун 2026-йилги Жаҳон чемпионати ўзгача аҳамиятга эга, чунки жамоа 1998-йилдан бери илк бор мундиал йўлланмасини қўлга киритган эди. Жамоа ярим ҳимоячиси Сандер Берге ушбу саёҳат ва мусобақа ҳақида гапирар экан, ҳаётидаги энг бахтли дамларни ўтказаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, жамоавий руҳ ва бундай унутилмас лаҳзалар майдондаги натижаларга ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Ушбу воқеа Эрлинг Холанднинг нафақат майдондаги тўпурарлик қобилияти, балки жамоа сардори ва етакчиси сифатида ҳамкасбларига кўрсатаётган эътиборини намоён этди. Манчестер Сити юлдузи ўзининг саховатли ҳаракати билан жамоа ичидаги муҳитни янада мустаҳкамлашга эришди.

Эрлинг ХоландМанчестер СитйНорвегияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқладиЖуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқладиБугун, 02:55Арсенал ва Франция терма жамоаси хавотирда: Виллиам Салиба жарроҳлик столига ётиши мумкинАрсенал ва Франция терма жамоаси хавотирда: Виллиам Салиба жарроҳлик столига ётиши мумкинБугун, 02:18Франция терма жамоаси Испанияга мағлуб бўлиб, Жаҳон чемпионатини тарк этдиФранция терма жамоаси Испанияга мағлуб бўлиб, Жаҳон чемпионатини тарк этдиБугун, 02:18Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 02:12Испания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиИспания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиБугун, 02:01Испания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиИспания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиБугун, 01:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди