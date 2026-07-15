Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?

·96·Спорт
Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?

FIFA 2026 жаҳон чемпионати ярим финалида Испания Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, финалга чиқди. Учрашувдан кейин футболчиларнинг баҳолари эълон қилинди.

Испания таркибида энг юқори баҳо Марк Кукуреляга берилди. У 7,6 балл олди. Педро Порро ҳам 7,6 балл билан баҳоланди. Ламин Ямал 6,3 балл, Родри 7,2, Пау Кубарси 7,4 балл олган.

Испания футболчилари баҳолари:

• Унаи Симон — 7,3
• Марк Кукуреля — 7,6
• Эмерик Ляпорт — 6,9
• Пау Кубарси — 7,4
• Педро Порро — 7,6
• Фабиан Руис — 7,2
• Родри — 7,2
• Алекс Баена — 6,1
• Дани Олмо — 7,3
• Микел Оярсабал — 6,7
• Ламин Ямал — 6,3

Захирадан тушган испанияликлар баҳолари:

• Ферран Торрес — 6,7
• Микел Мерино — 6,8
• Педри — 6,5
• Маркос Лоренте — баҳо кўрсатилмаган
• Нико Уиляms — баҳо кўрсатилмаган

Франция сафида энг юқори баҳо Адриен Рабога берилди. У 6,9 балл олди. Дембеле 6,5, Барколя ва Олисе 6,4 балл билан баҳоланди.

Франция футболчилари баҳолари:

• Майк Менян — 5,5
• Люка Дин — 5,4
• Бредли Барколя — 6,4
• Адриен Рабо — 6,9
Вилям Салиба — 6,0
• Даё Упамекано — 5,7
• Орелен Тчуамени — 6,6
• Жюл Кунде — 6,2
• Усмон Дембеле — 6,5
• Майкл Олисе — 6,4
Килиан Мбаппе — 5,7

Захирадан тушган французлар баҳолари:

• Мало Гюсто Лакруа — 6,6
• Ману Коне — 5,6
• Дезире Дуе — 6,8
• Раян Шерки — 6,7
• Тео Эрнандес — 6,3

Умумий баҳоларга кўра, Испанияда ҳимоя чизиғи ва марказий ярим ҳимоя вакиллари юқори натижа қайд этди. Францияда эса Рабо жамоадаги энг яхши баҳони олди.

ИспанияФранцияМарк КукуреляПедро ПорроЛамин ЯмалАдриен Рабо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқладиЖуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқладиБугун, 02:55Эрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирдиЭрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирдиБугун, 02:33Арсенал ва Франция терма жамоаси хавотирда: Виллиам Салиба жарроҳлик столига ётиши мумкинАрсенал ва Франция терма жамоаси хавотирда: Виллиам Салиба жарроҳлик столига ётиши мумкинБугун, 02:18Франция терма жамоаси Испанияга мағлуб бўлиб, Жаҳон чемпионатини тарк этдиФранция терма жамоаси Испанияга мағлуб бўлиб, Жаҳон чемпионатини тарк этдиБугун, 02:18Испания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиИспания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиБугун, 02:01Испания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиИспания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиБугун, 01:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди