70 йил “темир ўпка”билан ҳаёт кечирган аёлнинг ҳаёт йўли якунланди

·24·Дунё
70 йил “темир ўпка”билан ҳаёт кечирган аёлнинг ҳаёт йўли якунланди

АҚШда афсонавий “темир ўпка” аппаратидан фойдаланиб келган сўнгги бемор Марта Лилльард 78 ёшида вафот этди. У полиомиелит билан оғриганидан кейин қарийб 70 йилдан ортиқ вақт давомида айнан шу ноёб қурилма ёрдамида ҳаёт кечирган. Замонавий сунъий нафас олдириш технологиялари кенг оммалашганига қарамай, Марта ҳаётининг охиригача ўзини ҳаётга қайтарган ушбу аппаратдан воз кечишни истамаган.

Маълум қилинишича, Марта Лилльард 1953 йилда, атиги беш ёшида полиомиелит касаллигига чалинган. Ўша даврда мазкур касаллик АҚШ бўйлаб кенг тарқалган бўлиб, минглаб одамларнинг ҳаётига жиддий хавф солган. Инфекция унинг нафас олиш тизимига таъсир қилиб, мустақил нафас олиш имкониятини деярли йўққа чиқарган. Шундан сўнг шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун “темир ўпка” деб номланган махсус аппаратдан фойдаланишган.

Ушбу қурилма герметик ёпиқ металл камерадан иборат бўлиб, унинг ичида ҳосил қилинадиган манфий босим ўпкани сунъий равишда ишлашга мажбур қилади. Кейинчалик тиббиёт жадал ривожланиб, замонавий нафас олдириш аппаратлари пайдо бўлган бўлса-да, Марта Лилльард ўзини айнан шу қурилма билан хавфсиз ҳис қилишини айтган ва уни алмаштиришни истамаган.

У 2021 йилда берган интервьюсида бу қарорини шундай изоҳлаган эди:

«Менга бу аппарат умуман керак бўлмаслигини хоҳлардим. Аммо баъзида унга раҳмат айтаман. Чунки айнан шу машина ҳаётимни сақлаб қолди. Агар у бўлмаганида, бугун тирик бўлмас эдим».

Болалигида Марта деярли бутун вақтини “темир ўпка” ичида ўтказган. Шу сабабли у мактабга ҳам кунига тахминан бир соатгина бора олган. Вақт ўтиши билан аҳволи бироз яхшиланган ва узоқ йиллар давомида аппаратдан асосан фақат тунги уйқу вақтида фойдаланиб келган.

Бироқ ҳаётининг сўнгги йилларида COVID-19 инфекциясининг асоратлари унинг саломатлигини яна оғирлаштирди. Натижада Марта яна деярли бутун кун давомида “темир ўпка” аппарати ичида бўлишга мажбур бўлган.

Камёб тиббий қурилмадан фойдаланиш турли қийинчиликларни ҳам келтириб чиқарган. 1990-йилларда аппарат носозлана бошлагач, Марта унга мос бошқа қурилма излашга тўғри келган. Бир сафар кучли музли бўрон туфайли электр таъминоти узилиб, ҳатто захира генератори ҳам ишдан чиққан. Шунда у ҳаётини сақлаб қолиш учун фавқулодда хизматларга мурожаат қилишга мажбур бўлган.

Яқинларининг маълум қилишича, Марта Лилльард COVID-19 асоратлари билан узоқ давом этган курашдан сўнг 26 июнь куни оламдан ўтган.

У нафақат оғир касаллик билан курашган инсон, балки жамият учун фаол меҳнат қилган кўнгилли сифатида ҳам эсда қолди. Марта ҳайвонларни ҳимоя қилиш ташкилотларига ёрдам берган, болалар марказида фаолият юритган ва ишонч телефонида оператор сифатида ишлаган. Бундан ташқари, у шеърлар ёзган, расм чизган ҳамда бир қўли билан ижро этиш мумкин бўлган фортепиано куйларини ҳам басталаган.

Марта ЛиллардАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтди«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтдиКеча, 23:03Европа Instagram ва Facebook'га қарши чиқди: Meta катта жарима хавфи остидаЕвропа Instagram ва Facebook'га қарши чиқди: Meta катта жарима хавфи остидаКеча, 22:58Археологлар рим императори саройи остида кутилмаган хонани топдиАрхеологлар рим императори саройи остида кутилмаган хонани топдиКеча, 22:45Лвивда йирик тўқнашув: Оломон ҳарбий комиссариат машинасини ағдариб ташладиЛвивда йирик тўқнашув: Оломон ҳарбий комиссариат машинасини ағдариб ташладиКеча, 22:15Бокуда ҳайдовчи йўловчиларни автобусда қолдириб, сигарет чекишга чиқиб кетдиБокуда ҳайдовчи йўловчиларни автобусда қолдириб, сигарет чекишга чиқиб кетдиКеча, 21:11Украинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилдиУкраинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилдиКеча, 19:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди