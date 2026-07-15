Очликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирди

·29·Дунё
Очликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирди

Ҳиндистонлик таниқли жамоат фаоли ва муҳандис Сонам Вангчук Деҳли марказида очлик акциясини бошлаганига 17 кун бўлди. Унинг соғлиғи тобора оғирлашаётгани айтилмоқда. Фаол мамлакат таълим вазири Дҳармендра Прадҳаннинг истеъфосини талаб қилмоқда. Бу ҳақда The Independent хабар берди.

Вангчук май ойида юз берган имтиҳон саволлари сизиб чиқиши можаросидан кейин норозиликка чиққан ёшларни қўллаб-қувватламоқда. Ушбу воқеа миллионлаб талабаларга таъсир қилган ва бош вазир Нарендра Моди ҳукуматига қарши эътирозларни кучайтирган.

Норозилик акциясини 30 ёшли Абҳижит Дипке асос солган Cockroach Janta Party (CJP) — “Сувараклар халқ партияси” ташкил қилмоқда. Ҳаракат Instagram'да тез оммалашиб, бир неча кун ичида 22 миллион обуначи тўплаган.

59 ёшли Вангчук Деҳлидаги Жантар Мантар майдонида очликни давом эттирмоқда. Reuters маълумотига кўра, у ҳатто гапиришга ҳам жуда ожиз. CJP билдиришича, 14 июль ҳолатига у 8,5 килограмм вазн йўқотган. 13 июль куни эса акция иштирокчиларидан бири ҳушидан кетиб, шифохонага олиб кетилган.

Вазир Дҳармендра Прадҳан ва ҳукумат расмийлари ҳозирча бу масала юзасидан изоҳ бермаган.

Сонам Вангчук ўз вақтида машҳур Болливуд фильми қаҳрамони образига илҳом берган муҳандис сифатида ҳам танилган. Мухолифат етакчилари унинг ҳаёти хавф остида эканини таъкидлаб, очлик акциясини тўхтатишга чақирмоқда.

Норозиликларга яна бир асос — ёшлар ўртасидаги ишсизлик ва имтиҳонлардаги қонунбузарликлар бўлди. Имтиҳон саволлари интернетга тарқалганидан сўнг 2,3 миллион нафар абитуриент қатнашган тиббиёт коллежига қабул имтиҳонлари бекор қилиниб, кейинчалик қайта ўтказилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

67 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилди67 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилдиБугун, 02:24Қуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқландиҚуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқландиБугун, 01:44Туркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер бердиТуркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер бердиКеча, 23:12Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...Кеча, 23:06Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Кеча, 23:03Коинотда шакар топилди: бу ҳаёт сирини очишга яқинлаштирадими?Коинотда шакар топилди: бу ҳаёт сирини очишга яқинлаштирадими?Кеча, 21:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди