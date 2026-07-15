Арсенал ва Франция терма жамоаси хавотирда: Виллиам Салиба жарроҳлик столига ётиши мумкин

·27·Спорт
Арсенал ва Франция терма жамоаси хавотирда: Виллиам Салиба жарроҳлик столига ётиши мумкин

Франция терма жамоаси ва Лондоннинг Арсенал клуби ҳимоячиси Виллиам Салиба Жаҳон чемпионати ярим финалида Испанияга қарши кечган баҳсда жиддий жароҳат олди. Учрашув давомида майдонни тарк этишга мажбур бўлган футболчининг ҳолати нафақат терма жамоа, балки унинг клуби учун ҳам жиддий муаммоларни келтириб чиқариши кутилмоқда. 2:0 ҳисобида Испания ғалабаси билан якунланган ўйин французлар учун турнирдаги сўнгги баҳс бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин давомида ҳеч қандай тўқнашувсиз, тўп билан ҳаракатланаётган бир пайтда майдонга йиқилган Салиба дарҳол алмаштиришни сўраган. Даилй Маил нашрининг хабар беришича, ҳимоячи майдонни тарк этаётиб жамоадошларига "Белим тамом бўлди, белим кетди" дея мурожаат қилган. Унинг ўрнига майдонга Махенсе Лакроих туширилди, бироқ бу ўзгариш Франция мудофаасини қутқариб қола олмади.

ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчи бир неча ойдан бери белидаги сурункали оғриқлар билан ўйнаб келаётган эди. Эндиликда вазият янада мураккаблашгани сабабли, Салиба янги мавсум олдидан жарроҳлик амалиётини ўташи зарурлиги ҳақидаги тахминлар кучаймоқда. Арсенал раҳбарияти футболчининг соғлиғини август ойидаги муҳим ўйинлар олдидан диққат билан кузатиб бормоқда.

Сурункали жароҳат ва чарчоқ аломатлари

Виллиам Салиба ўтган мавсум давомида Арсенал сафида барча мусобақаларда 50 та ўйинда иштирок этди. Бунга Чемпионлар лигаси финалидаги 120 дақиқалик оғир баҳс ҳам қўшилган. Футболчининг ўзи ҳам Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи вақтида берган интервюсида 100 фоиз тайёр эмаслигини тан олган эди. "Мен бир неча ойдан бери кичик оғриқлар билан ўйнаяпман. Чемпионлар лигаси ва Англия Премер-лигаси муҳимлиги учун тишимни тишимга қўйиб ҳаракат қилдим", — деган эди ҳимоячи.

Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидиер Десчампс турнир олдидан Салибанинг жисмоний ҳолати ҳақидаги хавотирларни рад этиб, ҳаммаси жойида эканини айтган эди. Бироқ, футболчининг ярим финалда кутилмаганда сафдан чиқиши мураббийнинг қарорлари ва футболчининг жисмоний имкониятлари чегарасига етгани ҳақидаги саволларни келтириб чиқарди. Эндиликда футболчи Лондон қайтиши билан кенг қамровли тиббий кўрикдан ўтади.

Агар жарроҳлик амалиёти тасдиқланса, Арсенал жиддий ҳимоя инқирозига юз тутиши мумкин. Goal.com нашрига кўра, Салиба 16-август куни бўлиб ўтадиган Англия Суперкубоги (Коммунитй Шиелд) баҳсини ўтказиб юбориши деярли аниқ. Шунингдек, у Англия Премер-лигасининг дастлабки турларида ҳам жамоасига ёрдам бера олмаслиги эҳтимоли юқори. Микел Артета шогирдлари учун асосий ҳимоячининг йўқлиги чемпионлик пойгасида катта йўқотиш бўлиши мумкин.

АрсеналВиллиам СалибаФранцияЖароҳатФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқладиЖуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқладиБугун, 02:55Эрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирдиЭрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирдиБугун, 02:33Франция терма жамоаси Испанияга мағлуб бўлиб, Жаҳон чемпионатини тарк этдиФранция терма жамоаси Испанияга мағлуб бўлиб, Жаҳон чемпионатини тарк этдиБугун, 02:18Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Франция ва Испания ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 02:12Испания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиИспания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиБугун, 02:01Испания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиИспания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиБугун, 01:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди