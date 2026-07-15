Арсенал ва Франция терма жамоаси хавотирда: Виллиам Салиба жарроҳлик столига ётиши мумкин
Франция терма жамоаси ва Лондоннинг Арсенал клуби ҳимоячиси Виллиам Салиба Жаҳон чемпионати ярим финалида Испанияга қарши кечган баҳсда жиддий жароҳат олди. Учрашув давомида майдонни тарк этишга мажбур бўлган футболчининг ҳолати нафақат терма жамоа, балки унинг клуби учун ҳам жиддий муаммоларни келтириб чиқариши кутилмоқда. 2:0 ҳисобида Испания ғалабаси билан якунланган ўйин французлар учун турнирдаги сўнгги баҳс бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин давомида ҳеч қандай тўқнашувсиз, тўп билан ҳаракатланаётган бир пайтда майдонга йиқилган Салиба дарҳол алмаштиришни сўраган. Даилй Маил нашрининг хабар беришича, ҳимоячи майдонни тарк этаётиб жамоадошларига "Белим тамом бўлди, белим кетди" дея мурожаат қилган. Унинг ўрнига майдонга Махенсе Лакроих туширилди, бироқ бу ўзгариш Франция мудофаасини қутқариб қола олмади.
ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчи бир неча ойдан бери белидаги сурункали оғриқлар билан ўйнаб келаётган эди. Эндиликда вазият янада мураккаблашгани сабабли, Салиба янги мавсум олдидан жарроҳлик амалиётини ўташи зарурлиги ҳақидаги тахминлар кучаймоқда. Арсенал раҳбарияти футболчининг соғлиғини август ойидаги муҳим ўйинлар олдидан диққат билан кузатиб бормоқда.
Сурункали жароҳат ва чарчоқ аломатлариВиллиам Салиба ўтган мавсум давомида Арсенал сафида барча мусобақаларда 50 та ўйинда иштирок этди. Бунга Чемпионлар лигаси финалидаги 120 дақиқалик оғир баҳс ҳам қўшилган. Футболчининг ўзи ҳам Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи вақтида берган интервюсида 100 фоиз тайёр эмаслигини тан олган эди. "Мен бир неча ойдан бери кичик оғриқлар билан ўйнаяпман. Чемпионлар лигаси ва Англия Премер-лигаси муҳимлиги учун тишимни тишимга қўйиб ҳаракат қилдим", — деган эди ҳимоячи.
Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидиер Десчампс турнир олдидан Салибанинг жисмоний ҳолати ҳақидаги хавотирларни рад этиб, ҳаммаси жойида эканини айтган эди. Бироқ, футболчининг ярим финалда кутилмаганда сафдан чиқиши мураббийнинг қарорлари ва футболчининг жисмоний имкониятлари чегарасига етгани ҳақидаги саволларни келтириб чиқарди. Эндиликда футболчи Лондон қайтиши билан кенг қамровли тиббий кўрикдан ўтади.
Агар жарроҳлик амалиёти тасдиқланса, Арсенал жиддий ҳимоя инқирозига юз тутиши мумкин. Goal.com нашрига кўра, Салиба 16-август куни бўлиб ўтадиган Англия Суперкубоги (Коммунитй Шиелд) баҳсини ўтказиб юбориши деярли аниқ. Шунингдек, у Англия Премер-лигасининг дастлабки турларида ҳам жамоасига ёрдам бера олмаслиги эҳтимоли юқори. Микел Артета шогирдлари учун асосий ҳимоячининг йўқлиги чемпионлик пойгасида катта йўқотиш бўлиши мумкин.
…