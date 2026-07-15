SpaceX Starship лойиҳасида янги давр: Илк тўлиқ орбитал парвозлар учун йўл очилмоқда

·23·Техно
SpaceX Starship лойиҳасида янги давр: Илк тўлиқ орбитал парвозлар учун йўл очилмоқда

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг энг йирик ва қудратли коинот кемаси — Starship тизимини тўлиқ орбитал парвозларга тайёрлашда муҳим босқичга етиб келди. АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) Starship операцияларини кенгайтириш учун зарур бўлган экологик баҳолаш лойиҳасини эълон қилди. Ушбу ҳужжат кеманинг орбитадан қайтиши ва Ернинг турли нуқталарига қўниши билан боғлиқ жараёнларни тартибга солади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги лицензия лойиҳасида илк бор кеманинг тўлиқ орбитал парвоздан сўнг қайтиб келиши расман кўриб чиқилмоқда. Шу пайтга қадар амалга оширилган барча синовлар, жумладан, шов-шувли парвозлар ҳам суборбитал мақомга эга эди. Эндиликда SpaceX нафақат Техасдаги Starbase полигонидан, балки Флоридадаги Кеннеди номидаги коинот марказидан ҳам парвозларни амалга ошириш ва кемаларни қайтариб олиб келиш имкониятига эга бўлиши кутилмоқда.

Қўниш стратегияси ва хавфсизлик чоралари

Ҳужжатда кемани қайтариб қўндиришнинг бир неча сценарийлари кўзда тутилган. Агар Starship кемасини Техасдаги "Мехазилла" минораси ёрдамида тутиб олиш имкони бўлмаса, у Тинч океанининг шимолий қисмидаги захира ҳудудга йўналтирилади. Шунингдек, Чили қирғоқлари яқинидаги ва Тинч океанининг марказий қисмидаги мавжуд қўниш ҳудудларини кенгайтириш режалаштирилган. Бу чора-тадбирларнинг барчаси 2030-йилгача бўлган давр учун мўлжалланган.

ФАА мутахассислари атроф-муҳитга етказилиши мумкин бўлган зарарни энг консерватив сценарийлар асосида ҳисоблаб чиқишди. Ҳар бир ҳудуд учун атмосферага киришда кеманинг 25 марта парчаланиши, 25 марта бошқариладиган сувга қўниш ва 20 марта портлаш ҳолатлари (масалан, сув билан тўқнашувда) таҳлил қилинди. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, белгиланган чораларга риоя қилинган тақдирда, табиатга сезиларли зарар етказилмайди.

Экология ва денгиз ҳайвонларини ҳимоя қилиш

Денгиз фаунасини асраш мақсадида махсус буфер зоналари ташкил этилиши назарда тутилган. Унга кўра, қўниш нуқталари қирғоқдан камида 130 километр узоқликда бўлиши керак. Шунингдек, қуйидаги чоралар амалга оширилади:

  • Қўниш ҳудудларини самолётлар ва дронлар ёрдамида олдиндан кўздан кечириш;
  • Китлар ва бошқа денгиз жониворлари аниқланган тақдирда, кузатув кемаларининг тезлигини чеклаш;
  • Сувнинг метан ва гидравлик суюқликлар билан ифлосланиш даражасини доимий назорат қилиш.
Мутахассисларнинг фикрича, кема бўлакларининг ҳайвонларга тўғридан-тўғри урилиши эҳтимоли жуда паст. Товуш зарбалари ва ёнилғи қолдиқларининг сувга таъсири ҳам экотизим учун ҳалокатли бўлмаслиги прогноз қилинмоқда.

Авиация ва келгуси режалар

Starship парвозлари ҳаво қатновига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмайди. Техасга қўниш вақтида АҚШ ғарбидаги 90 дан ортиқ юқори баландликдаги ҳаво йўллари вақтинча ёпилиши мумкин. Энг тиғиз вақтларда бу чеклов соатига 600 тагача тижорий самолётлар йўналишига таъсир қилиши айтилмоқда. Бир марталик операция учун ҳаво ҳудуди тахминан 30 дақиқага ёпилади, бу эса йилига ўртача 6600 та авиарейснинг йўналишини ўзгартиришни талаб этади.

Ҳозирда SpaceX Starship кемасининг иккинчи версиясини синовдан ўтказишни якунламоқда. Ушбу лойиҳа келажакда Starlink сунъий йўлдошларини орбитага чиқариш, коинотда ёнилғи қуйиш ва NASAнинг Artemis дастури доирасида Ойга миссияларни амалга ошириш учун ҳаётий муҳим ҳисобланади. Компания маълумотларига кўра, Starship тизимининг навбатдаги, 13-синов парвози шу йилнинг 16-июльидаёқ бўлиб ўтиши мумкин.

SpaceXStarshipФААКоинотИлон Маск
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиOpenAI ўзининг илк қурилмасини ишлаб чиқмоқда: ChatGPT энди жисмоний кўринишга эга бўладиБугун, 03:29OpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаOpenAI ва Apple ўртасида низо: Сунъий интеллект гиганти айбловларни рад этмоқдаБугун, 03:28Рутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиРутубе платформасига киберҳужумлар сони қарийб уч бараварга кўпайдиБугун, 03:26OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 Сол модели фойдаланувчиларнинг файлларини ўчириб ташламоқдаOpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 Сол модели фойдаланувчиларнинг файлларини ўчириб ташламоқдаБугун, 02:59Windows 11 қидирув тизимидаги рекламалар олиб ташланди: Microsoft янги янгиланишни чиқардиWindows 11 қидирув тизимидаги рекламалар олиб ташланди: Microsoft янги янгиланишни чиқардиБугун, 02:28Elon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиElon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиБугун, 01:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди