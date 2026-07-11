Жаҳон чемпионати учун 48 мамлакат пивосини тўплаган мухлис машҳур бўлди

·47·Дунё
Жаҳон чемпионати учун 48 мамлакат пивосини тўплаган мухлис машҳур бўлди

Футбол мухлислари Жаҳон чемпионатини турлича нишонлайди. Бироқ Лондонда яшовчи ашаддий футбол ишқибози Гас Ҳалли бу борада ўзгача ғояси билан кўпчиликнинг эътиборини тортди. У турнирда иштирок этаётган 48 та мамлакатнинг ҳар биридан пиво тўплади ва мусобақадан чиқиб кетган ҳар бир жамоа шарафига айнан ўша мамлакат пивосини очиб ичишни одат қилди. Бу ҳақда BBC Sport хабар берди.

Гас Ҳаллининг айтишича, у ҳар бир жамоа мусобақани тарк этганидан сўнг ўша мамлакат пивосини очади. Буни у жамоанинг турнирдаги иштирокини эътироф этиш ва бир вақтнинг ўзида чемпионликни қўлга кирита олмаганига хос рамзий «тост» сифатида қабул қилади.

«Ҳар бир жамоа мусобақадан чиқиб кетгач, ўша мамлакат пивосини очаман. Бу уларнинг иштирокини нишонлаш ва чемпионликни қўлга кирита олмаганини ўзига хос тарзда эътироф этишдир», — деди у.

Мухлис мазкур коллекцияни шакллантиришни 2025 йилда бошлаган. У қисқа вақт ичида айрим мамлакатлар пивосини топиш жуда мушкул эканини англаган. Айниқса, Ироқдан пиво топиш унга анча қийин кечган.

«Ироқ пивоси ҳақиқий бошоғриқ бўлди. Охири Польшада яшовчи бир одамдан уни сотиб олдим. У бир неча йил аввал Ироққа сафар қилиб, у ердан бир шиша пивони эсдалик сифатида олиб қайтган экан. Мен унга тахминан 30 фунт тўладим», — дейди Ҳалли.

Коллекционер баъзи ичимликларни оддий сотиб олиш эмас, балки алмашиш орқали қўлга киритган. Масалан, у Финляндиядаги бир коллекционерга ноёб инглиз пиволарини бериб, эвазига Қатарнинг Fizzin ичимлигини олган. Шунингдек, бошқа бир коллекционер билан Панама пивосини Саудия Арабистонининг Moussy ичимлигига алмаштирган.

Қатар ва Саудия Арабистони каби спиртли ичимликлар оммалашмаган мамлакатлар учун ҳам у ўзига хос ечим топган.

«Бу давлатларда алкоголь истеъмоли чеклангани учун арпа солодидан тайёрланган алкоголсиз малт ичимликларини танладим. Улар ўша ҳудудларда пивога энг яқин маҳсулот ҳисобланади», — деб тушунтирди у.

Ҳозирча Ҳалли ўз коллекциясидаги пиволарни турнир натижаларига қараб босқичма-босқич очиб бормоқда. Унинг айтишича, Жаҳон чемпионати якунлангач, кейинги мусобақа учун ҳам шунга ўхшаш янги коллекция йиғишни режалаштирмоқда.

Гас Ҳаллининг ғояси ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотди. Кўплаб футбол мухлислари унинг коллекцияси ва ҳар бир мамлакатни ўзига хос тарзда ҳурмат қилишига ижобий муносабат билдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилди150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилдиБугун, 22:27Берлинда супермаркет кассири 11 соат гаровда ушлаб турилдиБерлинда супермаркет кассири 11 соат гаровда ушлаб турилдиБугун, 21:36Японияда “Бави” тўфони: 12 киши жабрланди (видео)Японияда “Бави” тўфони: 12 киши жабрланди (видео)Бугун, 21:23Германияда топилган 500 килолик Америка бомбаси шаҳарни оёққа турғиздиГерманияда топилган 500 килолик Америка бомбаси шаҳарни оёққа турғиздиБугун, 19:16Тожикистонда кучли иссиқ сабаб йўлга ўрнатилган пластик ажратгичлар эриб кетмоқда (видео)Тожикистонда кучли иссиқ сабаб йўлга ўрнатилган пластик ажратгичлар эриб кетмоқда (видео)Бугун, 18:51Вайрона остидаги 32 соат: 12 ёшли Фабиананинг табассуми интернетни ларзага солдиВайрона остидаги 32 соат: 12 ёшли Фабиананинг табассуми интернетни ларзага солдиБугун, 18:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди