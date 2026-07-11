Жаҳон чемпионати учун 48 мамлакат пивосини тўплаган мухлис машҳур бўлди
Футбол мухлислари Жаҳон чемпионатини турлича нишонлайди. Бироқ Лондонда яшовчи ашаддий футбол ишқибози Гас Ҳалли бу борада ўзгача ғояси билан кўпчиликнинг эътиборини тортди. У турнирда иштирок этаётган 48 та мамлакатнинг ҳар биридан пиво тўплади ва мусобақадан чиқиб кетган ҳар бир жамоа шарафига айнан ўша мамлакат пивосини очиб ичишни одат қилди. Бу ҳақда BBC Sport хабар берди.
Гас Ҳаллининг айтишича, у ҳар бир жамоа мусобақани тарк этганидан сўнг ўша мамлакат пивосини очади. Буни у жамоанинг турнирдаги иштирокини эътироф этиш ва бир вақтнинг ўзида чемпионликни қўлга кирита олмаганига хос рамзий «тост» сифатида қабул қилади.
«Ҳар бир жамоа мусобақадан чиқиб кетгач, ўша мамлакат пивосини очаман. Бу уларнинг иштирокини нишонлаш ва чемпионликни қўлга кирита олмаганини ўзига хос тарзда эътироф этишдир», — деди у.
Мухлис мазкур коллекцияни шакллантиришни 2025 йилда бошлаган. У қисқа вақт ичида айрим мамлакатлар пивосини топиш жуда мушкул эканини англаган. Айниқса, Ироқдан пиво топиш унга анча қийин кечган.
«Ироқ пивоси ҳақиқий бошоғриқ бўлди. Охири Польшада яшовчи бир одамдан уни сотиб олдим. У бир неча йил аввал Ироққа сафар қилиб, у ердан бир шиша пивони эсдалик сифатида олиб қайтган экан. Мен унга тахминан 30 фунт тўладим», — дейди Ҳалли.
Коллекционер баъзи ичимликларни оддий сотиб олиш эмас, балки алмашиш орқали қўлга киритган. Масалан, у Финляндиядаги бир коллекционерга ноёб инглиз пиволарини бериб, эвазига Қатарнинг Fizzin ичимлигини олган. Шунингдек, бошқа бир коллекционер билан Панама пивосини Саудия Арабистонининг Moussy ичимлигига алмаштирган.
Қатар ва Саудия Арабистони каби спиртли ичимликлар оммалашмаган мамлакатлар учун ҳам у ўзига хос ечим топган.
«Бу давлатларда алкоголь истеъмоли чеклангани учун арпа солодидан тайёрланган алкоголсиз малт ичимликларини танладим. Улар ўша ҳудудларда пивога энг яқин маҳсулот ҳисобланади», — деб тушунтирди у.
Ҳозирча Ҳалли ўз коллекциясидаги пиволарни турнир натижаларига қараб босқичма-босқич очиб бормоқда. Унинг айтишича, Жаҳон чемпионати якунлангач, кейинги мусобақа учун ҳам шунга ўхшаш янги коллекция йиғишни режалаштирмоқда.
Гас Ҳаллининг ғояси ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотди. Кўплаб футбол мухлислари унинг коллекцияси ва ҳар бир мамлакатни ўзига хос тарзда ҳурмат қилишига ижобий муносабат билдирмоқда.
…