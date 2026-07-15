Абрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этди
Фото: Динамо ПФК
Суперлиганинг иккинчи қисми олдидан Самарқанднинг «Динамо» жамоаси тайёргарликни ғалаба билан давом эттирди. Вадим Абрамов шогирдлари назорат баҳсида «Шўртан»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
«Шўртан» ҳисобни биринчи бўлиб очди
Самарқандда ўтган назорат учрашуви қизиқарли сценарийда кечди. Ғузорнинг «Шўртан» клуби 13-дақиқада Турсунқуловнинг голи эвазига ҳисобни очди.
Биринчи бўлимда «Динамо» рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга ҳаракат қилди, аммо танаффусгача ҳисоб ўзгармади.
Иккинчи бўлимда «Динамо» ўйинни бурди
Танаффусдан кейин Вадим Абрамов жамоаси фаолроқ ҳаракат қилди. 47-дақиқада Азизбек Амонов ҳисобни тенглаштирди.
Учрашув якунига яқин эса «Динамо» ғалаба голини урди. 87-дақиқада Беҳрузбек Облоқулов самарқандликларга 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабани тақдим этди.
Ўйин
Ҳисоб
«Динамо» — «Шўртан»
2:1
Голлар: Азизбек Амонов 47, Беҳрузбек Облоқулов 87 — Турсунқулов 13.
Абрамов бир қатор футболчиларни синовдан ўтказди
Бу баҳсда «Динамо» мураббийлар штаби фақат натижага эмас, таркиб имкониятларини кўришга ҳам эътибор қаратди.
Маълумотларга кўра, учрашувда бир қатор футболчилар, жумладан кўрикда бўлган ўйинчилар ҳам майдонга туширилган.
Назорат ўйинлари айнан шу жиҳати билан муҳим: мураббийлар расмий баҳслар олдидан ким қайси позицияда фойда бера олиши, қайси футболчи тайёрлиги юқори экани ва захирада қандай имконият борлигини текшириб олади.
Суперлига олдидан муҳим сигнал
«Динамо» учун бу ғалаба расмий уч очко бермайди. Аммо психологик жиҳатдан у муҳим аҳамиятга эга.
Биринчи бўлимда ҳисобда ортда қолиб, иккинчи бўлимда ўйинни буриш жамоанинг характерини кўрсатади. Айниқса, Суперлиганинг иккинчи қисми олдидан бундай камбэк футболчиларга қўшимча ишонч беради.
Оддий қилиб айтганда, назорат ўйини бўлса ҳам, 87-дақиқада урилган ғалаба голи кийиниш хонасидаги кайфиятни анча кўтаради.
«Динамо» нимани кучайтириши керак?
Учрашув натижаси ижобий бўлса-да, мураббийлар штаби учун таҳлил қиладиган нуқталар ҳам бор.
Аввало, ўйин бошида ўтказиб юборилган гол. Расмий баҳсларда бундай эрта хатолар жамоага қимматга тушиши мумкин.
Иккинчи томондан, ҳужумда имкониятдан фойдаланиш ва иккинчи бўлимдаги фаоллик «Динамо» учун яхши белги.
Ижобий жиҳат
Эътибор талаб қиладиган нуқта
Иккинчи бўлимдаги камбэк
ўйин бошидаги концентрация
Амонов ва Облоқуловнинг голлари
ҳимоядаги эрта хатолар
Кўрикдаги футболчиларни синовдан ўтказиш
таркиб барқарорлигини топиш
Иккинчи қисм олдидан тайёргарлик давом этади
«Динамо» Суперлиганинг иккинчи қисмига тайёргарликни давом эттиради. Самарқандликлар учун олдиндаги расмий ўйинлар жуда муҳим бўлади, шунинг учун ҳар бир назорат баҳси мураббийлар штаби учун керакли маълумот беради.
«Шўртан»га қарши 2:1 ҳисобидаги ғалаба эса жамоа қийин вазиятдан чиқиб кета олишини кўрсатди.
Энди асосий савол шу: «Динамо» назорат ўйинидаги камбэк руҳини Суперлиганинг иккинчи қисмида ҳам давом эттира оладими?
…