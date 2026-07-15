Абрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этди

·0·Спорт
Абрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этди

Фото: Динамо ПФК

Суперлиганинг иккинчи қисми олдидан Самарқанднинг «Динамо» жамоаси тайёргарликни ғалаба билан давом эттирди. Вадим Абрамов шогирдлари назорат баҳсида «Шўртан»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.

«Шўртан» ҳисобни биринчи бўлиб очди

Самарқандда ўтган назорат учрашуви қизиқарли сценарийда кечди. Ғузорнинг «Шўртан» клуби 13-дақиқада Турсунқуловнинг голи эвазига ҳисобни очди.

Биринчи бўлимда «Динамо» рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга ҳаракат қилди, аммо танаффусгача ҳисоб ўзгармади.

Иккинчи бўлимда «Динамо» ўйинни бурди

Танаффусдан кейин Вадим Абрамов жамоаси фаолроқ ҳаракат қилди. 47-дақиқада Азизбек Амонов ҳисобни тенглаштирди.

Учрашув якунига яқин эса «Динамо» ғалаба голини урди. 87-дақиқада Беҳрузбек Облоқулов самарқандликларга 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабани тақдим этди.

Ўйин

Ҳисоб

«Динамо» — «Шўртан»

2:1

Голлар: Азизбек Амонов 47, Беҳрузбек Облоқулов 87 — Турсунқулов 13.

Абрамов бир қатор футболчиларни синовдан ўтказди

Бу баҳсда «Динамо» мураббийлар штаби фақат натижага эмас, таркиб имкониятларини кўришга ҳам эътибор қаратди.

Маълумотларга кўра, учрашувда бир қатор футболчилар, жумладан кўрикда бўлган ўйинчилар ҳам майдонга туширилган.

Назорат ўйинлари айнан шу жиҳати билан муҳим: мураббийлар расмий баҳслар олдидан ким қайси позицияда фойда бера олиши, қайси футболчи тайёрлиги юқори экани ва захирада қандай имконият борлигини текшириб олади.

Суперлига олдидан муҳим сигнал

«Динамо» учун бу ғалаба расмий уч очко бермайди. Аммо психологик жиҳатдан у муҳим аҳамиятга эга.

Биринчи бўлимда ҳисобда ортда қолиб, иккинчи бўлимда ўйинни буриш жамоанинг характерини кўрсатади. Айниқса, Суперлиганинг иккинчи қисми олдидан бундай камбэк футболчиларга қўшимча ишонч беради.

Оддий қилиб айтганда, назорат ўйини бўлса ҳам, 87-дақиқада урилган ғалаба голи кийиниш хонасидаги кайфиятни анча кўтаради.

«Динамо» нимани кучайтириши керак?

Учрашув натижаси ижобий бўлса-да, мураббийлар штаби учун таҳлил қиладиган нуқталар ҳам бор.

Аввало, ўйин бошида ўтказиб юборилган гол. Расмий баҳсларда бундай эрта хатолар жамоага қимматга тушиши мумкин.

Иккинчи томондан, ҳужумда имкониятдан фойдаланиш ва иккинчи бўлимдаги фаоллик «Динамо» учун яхши белги.

Ижобий жиҳат

Эътибор талаб қиладиган нуқта

Иккинчи бўлимдаги камбэк

ўйин бошидаги концентрация

Амонов ва Облоқуловнинг голлари

ҳимоядаги эрта хатолар

Кўрикдаги футболчиларни синовдан ўтказиш

таркиб барқарорлигини топиш

Иккинчи қисм олдидан тайёргарлик давом этади

«Динамо» Суперлиганинг иккинчи қисмига тайёргарликни давом эттиради. Самарқандликлар учун олдиндаги расмий ўйинлар жуда муҳим бўлади, шунинг учун ҳар бир назорат баҳси мураббийлар штаби учун керакли маълумот беради.

«Шўртан»га қарши 2:1 ҳисобидаги ғалаба эса жамоа қийин вазиятдан чиқиб кета олишини кўрсатди.

Энди асосий савол шу: «Динамо» назорат ўйинидаги камбэк руҳини Суперлиганинг иккинчи қисмида ҳам давом эттира оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда шов-шувли лойиҳа: «Барселона» ўз академиясини очиши кутилмоқдаЎзбекистонда шов-шувли лойиҳа: «Барселона» ўз академиясини очиши кутилмоқдаБугун, 00:13Италия терма жамоасида кутилмаган бурилиш: Андреа Пирло бош мураббийликка асосий номзодИталия терма жамоасида кутилмаган бурилиш: Андреа Пирло бош мураббийликка асосий номзодКеча, 23:36ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиКеча, 23:33Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Кеча, 23:31Франция ва Испания ўйинини сайтимизда жонли кузатингФранция ва Испания ўйинини сайтимизда жонли кузатингКеча, 23:07ЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиКеча, 22:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди