Anthropic компаниясининг янги рекламаси фойдаланувчиларни ваҳимага солди
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи стартаплардан бири бўлган Anthropic компанияси ўзининг янги реклама ролиги билан жамоатчилик ва технология олами вакилларини ҳайратда қолдирди. "Қийин саволларда умид бор" (Тереъс ҳопе ин ҳард қуестионс) деб номланган ушбу видео анъанавий технологик рекламалардан тубдан фарқ қилиб, ўзининг ғамгин ва тушкун кайфияти билан кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёндашув компания брендига нисбатан салбий муносабатни шакллантириши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Реклама ролиги илиқ ҳис-туйғулар ўрнига ёнаётган уй тасвири билан бошланади, бу эса томошабинни дарҳол ноқулай ҳолатга солади. Шундан сўнг видео кетма-кетлигида юзни таниш тизимлари орқали кузатилаётган одамлар оломони, кўчада ухлаб ётган уйсиз шахс, қабристондаги чексиз қабр тошлари ва смартфонлар учун хомашё қазиб олаётган кончиларнинг оғир меҳнати акс этган суратлар намойиш этилади. Бундай визуал танлов одатда технологик ютуқларни мадҳ этувчи реклама стандартларига зид келади.
Тасвирлар фонида турли инсонларнинг хавотирли овозлари эшитилади. Улар "Сунъий интеллектга ишониш мумкинми?" ёки "Агар керак бўлса, тормозни ким босади?" каби риторик ва долзарб саволларни ўртага ташлайди. ixbt.com маълумотига кўра, Anthropic ушбу қадам орқали ўзини бошқа рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, технологиянинг хавфларини тушунадиган ва ахлоқий меъёрларга амал қиладиган масъулиятли компания сифатида кўрсатишга уринган.
Саноат вакилларининг кескин танқидиБироқ, бу маркетинг стратегияси кутилган натижани бермади. Anthropic компаниясининг асосий рақобатчиси бўлган OpenAI раҳбари Sam Altman Х (собиқ Twitter) тармоғида ушбу рекламани масхара қилиб чиқди. У видеони кўриб, уни дастлаб пародия ёки ҳазил деб ўйлаганини, ҳатто саҳифа номини қайта текшириб кўрганини ёзиб қолдирди. Алтманнинг бу муносабати тармоқда катта резонанс уйғотди.
Фақатгина рақобатчилар эмас, балки технология соҳасининг бошқа экспертлари ҳам Anthropic компаниясини танқид остига олди. Кўпчилик компаниянинг техник салоҳияти юқори бўлса-да, корпоратив коммуникация ва маркетинг масалаларида хатога йўл қўяётганини таъкидламоқда. Баъзи фойдаланувчилар эса компания ходимларини "сунъий интеллект психози" ичида яшаётганликда ва реал дунё қарашларидан узилиб қолганликда айблади.
Anthropic ўзининг Claude номли чат-боти билан машҳур бўлиб, ҳар доим ўзини хавфсизликка йўналтирилган лойиҳа сифатида таништириб келади. Компания асосчилари илгари OpenAI таркибида ишлаган, бироқ сунъий интеллект хавфсизлиги борасидаги келишмовчиликлар туфайли ўз йўлини алоҳида давом эттиришга қарор қилган эдилар. Ушбу янги реклама ҳам айнан ўша "хавфсизлик биринчи ўринда" деган ғоянинг давоми ҳисобланади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Anthropic компаниясининг ушбу тажрибаси замонавий маркетингда "қўрқув орқали ишонч қозониш" усули ҳар доим ҳам иш бермаслигини кўрсатди. Одамлар технологиядан ечим ва ёруғ келажак кутаётган бир пайтда, қабристон ва ёнаётган уйлар тасвири брендга нисбатан ишончсизлик уйғотиши табиий ҳол.
…