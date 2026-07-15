Anthropic компаниясининг янги рекламаси фойдаланувчиларни ваҳимага солди

·24·Техно
Anthropic компаниясининг янги рекламаси фойдаланувчиларни ваҳимага солди

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи стартаплардан бири бўлган Anthropic компанияси ўзининг янги реклама ролиги билан жамоатчилик ва технология олами вакилларини ҳайратда қолдирди. "Қийин саволларда умид бор" (Тереъс ҳопе ин ҳард қуестионс) деб номланган ушбу видео анъанавий технологик рекламалардан тубдан фарқ қилиб, ўзининг ғамгин ва тушкун кайфияти билан кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёндашув компания брендига нисбатан салбий муносабатни шакллантириши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Реклама ролиги илиқ ҳис-туйғулар ўрнига ёнаётган уй тасвири билан бошланади, бу эса томошабинни дарҳол ноқулай ҳолатга солади. Шундан сўнг видео кетма-кетлигида юзни таниш тизимлари орқали кузатилаётган одамлар оломони, кўчада ухлаб ётган уйсиз шахс, қабристондаги чексиз қабр тошлари ва смартфонлар учун хомашё қазиб олаётган кончиларнинг оғир меҳнати акс этган суратлар намойиш этилади. Бундай визуал танлов одатда технологик ютуқларни мадҳ этувчи реклама стандартларига зид келади.

Тасвирлар фонида турли инсонларнинг хавотирли овозлари эшитилади. Улар "Сунъий интеллектга ишониш мумкинми?" ёки "Агар керак бўлса, тормозни ким босади?" каби риторик ва долзарб саволларни ўртага ташлайди. ixbt.com маълумотига кўра, Anthropic ушбу қадам орқали ўзини бошқа рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, технологиянинг хавфларини тушунадиган ва ахлоқий меъёрларга амал қиладиган масъулиятли компания сифатида кўрсатишга уринган.

Саноат вакилларининг кескин танқиди

Бироқ, бу маркетинг стратегияси кутилган натижани бермади. Anthropic компаниясининг асосий рақобатчиси бўлган OpenAI раҳбари Sam Altman Х (собиқ Twitter) тармоғида ушбу рекламани масхара қилиб чиқди. У видеони кўриб, уни дастлаб пародия ёки ҳазил деб ўйлаганини, ҳатто саҳифа номини қайта текшириб кўрганини ёзиб қолдирди. Алтманнинг бу муносабати тармоқда катта резонанс уйғотди.

Фақатгина рақобатчилар эмас, балки технология соҳасининг бошқа экспертлари ҳам Anthropic компаниясини танқид остига олди. Кўпчилик компаниянинг техник салоҳияти юқори бўлса-да, корпоратив коммуникация ва маркетинг масалаларида хатога йўл қўяётганини таъкидламоқда. Баъзи фойдаланувчилар эса компания ходимларини "сунъий интеллект психози" ичида яшаётганликда ва реал дунё қарашларидан узилиб қолганликда айблади.

Anthropic ўзининг Claude номли чат-боти билан машҳур бўлиб, ҳар доим ўзини хавфсизликка йўналтирилган лойиҳа сифатида таништириб келади. Компания асосчилари илгари OpenAI таркибида ишлаган, бироқ сунъий интеллект хавфсизлиги борасидаги келишмовчиликлар туфайли ўз йўлини алоҳида давом эттиришга қарор қилган эдилар. Ушбу янги реклама ҳам айнан ўша "хавфсизлик биринчи ўринда" деган ғоянинг давоми ҳисобланади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Anthropic компаниясининг ушбу тажрибаси замонавий маркетингда "қўрқув орқали ишонч қозониш" усули ҳар доим ҳам иш бермаслигини кўрсатди. Одамлар технологиядан ечим ва ёруғ келажак кутаётган бир пайтда, қабристон ва ёнаётган уйлар тасвири брендга нисбатан ишончсизлик уйғотиши табиий ҳол.

AnthropicСунъий ИнтеллектClaudeSam AltmanТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиElon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиБугун, 01:50Hinge асосчиси танишув иловаларидан воз кечиб, янги сунъий интеллект хизматини яратдиHinge асосчиси танишув иловаларидан воз кечиб, янги сунъий интеллект хизматини яратдиБугун, 01:24Samsung яна дунё смартфон бозорида етакчиликни қўлга киритдиSamsung яна дунё смартфон бозорида етакчиликни қўлга киритдиБугун, 01:22Intel ўзининг 18A технологик жараёнига ишонмоқда: Nova Лаке чиплари ўзимизда чиқадиIntel ўзининг 18A технологик жараёнига ишонмоқда: Nova Лаке чиплари ўзимизда чиқадиБугун, 00:55Apple янгиланган Siri AI тизимини оммавий синовдан ўтказишни бошладиApple янгиланган Siri AI тизимини оммавий синовдан ўтказишни бошладиБугун, 00:51Soyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиSoyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди