Elon Musk асос солган xAI компанияси экологик можаролар марказида қолди

·17·Техно
Elon Musk асос солган xAI компанияси экологик можаролар марказида қолди

Дунёнинг энг бой инсонларидан бири Elon Musk томонидан ташкил этилган xAI сунъий интеллект компанияси жиддий экологик айбловлар билан юзма-юз келди. Reuters агентлиги берган маълумотларга кўра, компаниянинг маълумотларни қайта ишлаш марказларини (МКМ) электр энергияси билан таъминлаш учун ўрнатилган газ турбиналари атроф-муҳитга ўта зарарли моддалар чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Энг асосийси, ушбу турбиналар тегишли рухсатномаларсиз ва ноқонуний равишда ўрнатилгани айтилмоқда. Ҳозирда Мемфис шаҳридаги объектда 59 та мобил газ турбинаси фаолият юритмоқда. Ушбу қурилмалар сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун зарур бўлган улкан ҳисоблаш қувватларини узлуксиз энергия билан таъминлашга хизмат қилади.

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, ушбу турбиналарнинг бир йиллик иш фаолияти давомида атмосферага 2500 тонна азот оксиди, 4000 тонна карбонат ангидрид ва 22 тонна формальдегид ажралиб чиқиши мумкин. Бундай миқдордаги заҳарли чиқиндилар нафақат табиатга, балки яқин атрофда яшовчи аҳоли саломатлигига ҳам жиддий хавф туғдиради.

Аҳоли саломатлиги ва ҳуқуқий оқибатлар

Вазиятни янада мураккаблаштираётган омил шундаки, xAI маркази жойлашган ҳудудда асосан кам даромадли ва сурункали ўпка касалликларидан азият чекувчи аҳоли истиқомат қилади. Экологик фаоллар ва ҳуқуқ ҳимоячилари Мускнинг компаниясини ижтимоий масъулиятсизликда ва маҳаллий аҳоли ҳуқуқларини поймол қилишда айбламоқда.

НААКП (Рангли аҳолини қўллаб-қувватлаш миллий ассоциацияси) аллақачон мазкур ҳолат юзасидан судга даъво аризаси киритган. Даъвода келтирилишича, турбиналарнинг ишлаши натижасида ҳудудда азот оксиди чиқиндилари 111 фоизга, ҳавонинг PM2.5 зарралари билан ифлосланиши 83 фоизга, формальдегид миқдори эса 88 фоизга ошган.

Ушбу ҳолат замонавий технологик пойганинг салбий томонларини кўрсатиб бермоқда. Сунъий интеллект соҳасида етакчиликка интилаётган xAI каби компаниялар кўпинча инфратузилмани тезкорлик билан қуриш жараёнида экологик меъёрлар ва қонунчилик талабларига етарлича эътибор қаратмаётгани кузатилмоқда.

Ўзбекистон шароитида ҳам маълумотларни қайта ишлаш марказларининг энергия самарадорлиги ва экологик хавфсизлиги масаласи долзарб ҳисобланади. Elon Musk билан боғлиқ ушбу воқеа йирик технологик лойиҳаларни амалга оширишда давлат назорати ва жамоатчилик экспертизасининг нақадар муҳимлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Ҳозирча xAI вакиллари ушбу айбловлар юзасидан расмий изоҳ беришгани йўқ. Бироқ, суд жараёнлари ва экологик ташкилотларнинг босими компанияни ўз энергия стратегиясини қайта кўриб чиқишга ёки фаолиятини тўхтатишга мажбур қилиши мумкин.

Elon MuskxAIЭкологияСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Soyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиSoyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиБугун, 00:27Google компаниясига қарши янги даъво: Gemini муаллифлик ҳуқуқларини бузганликда айбланмоқдаGoogle компаниясига қарши янги даъво: Gemini муаллифлик ҳуқуқларини бузганликда айбланмоқдаКеча, 23:59Lucid Моторс банкротлик ҳақидаги хабарларни рад этди: Компания келажаги хавфдамиLucid Моторс банкротлик ҳақидаги хабарларни рад этди: Компания келажаги хавфдамиКеча, 23:54Samsung 870 EVО сохталаридан эҳтиёт бўлинг: Ташқи кўриниши бир хил, аммо тезда бузиладиSamsung 870 EVО сохталаридан эҳтиёт бўлинг: Ташқи кўриниши бир хил, аммо тезда бузиладиКеча, 23:29ҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиКеча, 22:53Google DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиКеча, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди