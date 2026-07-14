Google компаниясига қарши янги даъво: Gemini муаллифлик ҳуқуқларини бузганликда айбланмоқда

·20·Техно
Google компаниясига қарши янги даъво: Gemini муаллифлик ҳуқуқларини бузганликда айбланмоқда

Дунёнинг энг йирик технологик гигантларидан бири бўлган Google компанияси сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш йўлида жиддий ҳуқуқий тўсиққа дуч келди. Бир гуруҳ йирик нашриётлар ва таниқли муаллифлар компанияни ўзларининг муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган асарларидан Gemini платформасини ўқитишда ноқонуний фойдаланганликда айблаб, судга мурожаат қилишди. Ушбу даъво айни пайтда жадал ривожланаётган сунъий интеллект ва интеллектуал мулк ўртасидаги зиддиятни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Даъвогарлар таркибида Ҳачетте, Сенгаге, Элсевиер каби йирик нашриёт уйлари ҳамда таниқли ёзувчи Скотт Туров ва С.К.Р.И.Б.Э. ташкилоти бор. Улар Google компаниясини нафақат асарларни ўғирлашда, балки Gemini моделларининг "ўғирланган материаллар" асосида яратилганини яшириш мақсадида муаллифлик ҳуқуқи тўғрисидаги маълумотларни атайлаб ўчириб ташлаганликда ёки ўзгартирганликда айблашмоқда.

Нашриётлар ва Google ўртасидаги ишонч инқирози

Ушбу ҳолатнинг ўзига хос жиҳати шундаки, нашриётлар ва Google ўртасида узоқ йиллик ҳамкорлик тарихи мавжуд. Йиллар давомида муаллифлар ўз китобларини Google Боокс хизмати орқали қидирувга беришга рухсат бериб келишган. Бироқ, ушбу келишувга кўра, фойдаланувчилар китобнинг фақат кичик қисмларини (сниппет) кўра олишган, бутун асарни ўқиш имконияти бўлмаган. Даъвогарларнинг таъкидлашича, Google ушбу чекланган рухсатдан фойдаланиб, китобларни ўзининг сунъий интеллектини ўқитиш учун тўлиқ нусхалаб олган.

Шунингдек, Google Play дўконига юкланган китоблар ҳам муаллифларнинг рухсатисиз Gemini тизимини ўқитишга сарфлангани айтилмоқда. Даъво аризасида келтирилишича, Google бу ҳаракатларининг ноқонуний эканлигини яхши билган. Ҳужжатда компаниянинг ички ёзишмаларидан иқтибос келтирилган бўлиб, унда муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган китоблардан фойдаланиш Google учун "ўта муаммоли" бўлиши ва ўнлаб, ҳатто юзлаб миллиард доллар миқдорида жаримага сабаб бўлиши мумкинлиги қайд этилган.

Сунъий интеллект ва ҳуқуқий курашлар

Google бу борада ёлғиз эмас. Сўнгги вақтларда Meta, OpenAI ва Anthropic каби компаниялар ҳам шунга ўхшаш айбловлар билан юзлашмоқда. Масалан, Anthropic компанияси пират материаллардан фойдалангани учун АҚШ тарихидаги энг йирик товон пули — 1,5 миллиард доллар миқдорида жаримага тортилган эди. Ўшанда ярим миллионга яқин ёзувчининг ҳар бири камида 3000 доллардан компенсация олиш ҳуқуқига эга бўлган, бироқ кўплаб муаллифлар каттароқ ҳуқуқий ғалабага эришиш учун бу келишувдан воз кечишган.

Ҳозирча АҚШ суд тизимида ушбу масалада якдил фикр шаклланмаган. Калифорния судлари томонидан чиқарилган дастлабки қарорлар технологик компаниялар фойдасига бўлиб, сунъий интеллектни ўқитиш учун маълумотлардан фойдаланиш "ҳалол фойдаланиш" (фаир усе) тамойилига мос келиши айтилган эди. Бироқ, Google устидан шикоят Нью-Йорк жанубий округи судига топширилгани, бошқа бир судяга масалани янгича нуқтаи назардан кўриб чиқиш имконини беради.

Ушбу суд жараёнининг натижаси бутун дунё бўйлаб, жумладан Ўзбекистондаги рақамли контент яратувчилари ва нашриётлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Агар суд нашриётлар фойдасига қарор чиқарса, бу сунъий интеллект моделларини яратиш харажатларини кескин ошириб юбориши ва технология гигантларини муаллифлар билан янги, янада адолатли шартномалар тузишга мажбур қилиши мумкин. Ҳозирча Google ушбу айбловлар юзасидан расмий изоҳ беришдан бош тортмоқда.

GoogleGeminiСунъий ИнтеллектМуаллифлик ҲуқуқиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Soyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиSoyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиБугун, 00:27Elon Musk асос солган xAI компанияси экологик можаролар марказида қолдиElon Musk асос солган xAI компанияси экологик можаролар марказида қолдиКеча, 23:56Lucid Моторс банкротлик ҳақидаги хабарларни рад этди: Компания келажаги хавфдамиLucid Моторс банкротлик ҳақидаги хабарларни рад этди: Компания келажаги хавфдамиКеча, 23:54Samsung 870 EVО сохталаридан эҳтиёт бўлинг: Ташқи кўриниши бир хил, аммо тезда бузиладиSamsung 870 EVО сохталаридан эҳтиёт бўлинг: Ташқи кўриниши бир хил, аммо тезда бузиладиКеча, 23:29ҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиКеча, 22:53Google DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиКеча, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди