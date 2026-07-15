Лионель Месси сеҳри: Микаел Силвестре Англия терма жамоасини хавфдан огоҳлантирди

·27·Спорт
Лионель Месси сеҳри: Микаел Силвестре Англия терма жамоасини хавфдан огоҳлантирди

Жаҳон чемпионатининг ярим финал босқичи доирасида бўлиб ўтадиган Англия ва Аргентина ўртасидаги баҳс олдидан футбол олами диққат-эътибори яна бир бор Лионель Месси шахсига қаратилмоқда. Манчестер Юнайтед ва Арсенал клубларининг собиқ ҳимоячиси Микаел Силвестре Томас Тухел шогирдларига мурожаат қилиб, ушбу афсонавий ҳужумчини қандай тўхтатиш бўйича ўз маслаҳатларини берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Силвестренинг фикрича, Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан қолишмайди ва ғалаба қозониш учун етарли салоҳиятга эга. Бироқ, бунинг учун улар 39 ёшли Лионель Месси томонидан кутиладиган кутилмаган хавфни бартараф этишлари шарт. Собиқ ҳимоячи Мессининг майдондаги ҳаракатсиздек кўриниши аслида рақибни чалғитувчи тактик юриш эканлигини таъкидламоқда.

Майдондаги "кўринмас" хавф

Микаел Силвестре ўзининг Чемпионлар лигасидаги тажрибасига таяниб, Лионель Месси энг хавфли ҳолати у майдонда шунчаки сайр қилиб юргандек кўринган пайти эканлигини айтди. "У майдонда шунчаки юрганида, ўзининг навбатдаги сеҳрли ҳийласига тайёргарлик кўраётган бўлади. У ўйинни таҳлил қилади ва қачон зарба беришни режалаштиради", — дейди Силвестре Коулд Ит Бе Коминг Ҳоме подкастида.

Маълумотларга кўра, мазкур турнир давомида Лионель Месси босиб ўтган масофасининг қарийб 47 фоизини айнан пиёда юриб босиб ўтган. Бу кўрсаткич кўпчиликда унинг жисмоний ҳолати пасайганидек таассурот уйғотса-да, аслида бу энергияни тежаш ва ҳал қилувчи лаҳзаларда портловчи тезликни намойиш этиш учун қилинган онгли танловдир. Айнан шу услуб унга тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе билан рақобатлашиш имконини бермоқда.

Ҳимоядаги мулоқот — муваффақият гарови

Силвестре Англия ҳимоячиларига Лионель Месси билан шахсий ҳимояда (ман-маркинг) ўйнашни эмас, балки жамоавий ҳушёрликни сақлашни тавсия қилмоқда. Унинг сўзларига кўра, ҳимоя чизиғи ва ярим ҳимоячилар ўртасидаги доимий мулоқот ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Лионель Месси кутилмаганда ҳимоячиларнинг "кўзидан ғойиб бўлиш" ва бўш ҳудудларни топиш борасида тенгсиз маҳоратга эга.

"Мен унга қарши ўйнаганман. У маълум дақиқаларда шунчаки йўқолиб қолади ва сиз уни унутиб қўясиз. Шунинг учун ҳимоя чизиғи бир-бири билан ҳар доимгидан кўра кўпроқ гаплашиши керак. У сизнинг ўнг ёки чап елкангиз ортида пайдо бўлиши мумкинлигини доимий равишда бир-бирингизга уқтириб туришингиз лозим", — дея қўшимча қилди собиқ футболчи.

Англия терма жамоаси учун ушбу ярим финал нафақат финал йўлланмаси, балки тарихий рақиб устидан ғалаба қозониш имкониятидир. Томас Тухел тактикаси Лионель Мессининг 5-6 метрлик масофадаги тезкор ҳаракатлари ва кутилмаган пасларини қай даражада жиловлай олишига боғлиқ бўлади. Атланта шаҳри мезбонлик қиладиган ушбу учрашув бутун дунё футбол мухлислари учун ҳақиқий байрам бўлиши кутилмоқда.

Лионель МессиАнглияАргентинаЖаҳон ЧемпионатиМикаел Силвестре
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиИспания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқдиБугун, 02:01Испания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиИспания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритдиБугун, 01:51Давид Бекхам виртуал оламга қайтмоқда: Афсонавий футболчи Фортните қаҳрамонига айландиДавид Бекхам виртуал оламга қайтмоқда: Афсонавий футболчи Фортните қаҳрамонига айландиБугун, 01:34Микел Оярсабал Испания термаси тарихида рекорд натижа қайд этдиМикел Оярсабал Испания термаси тарихида рекорд натижа қайд этдиБугун, 01:08Англия терма жамоасининг бўлажак сардори: Деклан Рисе эмас, Жуд Беллингем танландиАнглия терма жамоасининг бўлажак сардори: Деклан Рисе эмас, Жуд Беллингем танландиБугун, 00:54Манчестер Юнайтед аёллар жамоаси тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаМанчестер Юнайтед аёллар жамоаси тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаБугун, 00:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди