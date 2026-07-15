Лионель Месси сеҳри: Микаел Силвестре Англия терма жамоасини хавфдан огоҳлантирди
Жаҳон чемпионатининг ярим финал босқичи доирасида бўлиб ўтадиган Англия ва Аргентина ўртасидаги баҳс олдидан футбол олами диққат-эътибори яна бир бор Лионель Месси шахсига қаратилмоқда. Манчестер Юнайтед ва Арсенал клубларининг собиқ ҳимоячиси Микаел Силвестре Томас Тухел шогирдларига мурожаат қилиб, ушбу афсонавий ҳужумчини қандай тўхтатиш бўйича ўз маслаҳатларини берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Силвестренинг фикрича, Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан Аргентинадан қолишмайди ва ғалаба қозониш учун етарли салоҳиятга эга. Бироқ, бунинг учун улар 39 ёшли Лионель Месси томонидан кутиладиган кутилмаган хавфни бартараф этишлари шарт. Собиқ ҳимоячи Мессининг майдондаги ҳаракатсиздек кўриниши аслида рақибни чалғитувчи тактик юриш эканлигини таъкидламоқда.
Майдондаги "кўринмас" хавфМикаел Силвестре ўзининг Чемпионлар лигасидаги тажрибасига таяниб, Лионель Месси энг хавфли ҳолати у майдонда шунчаки сайр қилиб юргандек кўринган пайти эканлигини айтди. "У майдонда шунчаки юрганида, ўзининг навбатдаги сеҳрли ҳийласига тайёргарлик кўраётган бўлади. У ўйинни таҳлил қилади ва қачон зарба беришни режалаштиради", — дейди Силвестре Коулд Ит Бе Коминг Ҳоме подкастида.
Маълумотларга кўра, мазкур турнир давомида Лионель Месси босиб ўтган масофасининг қарийб 47 фоизини айнан пиёда юриб босиб ўтган. Бу кўрсаткич кўпчиликда унинг жисмоний ҳолати пасайганидек таассурот уйғотса-да, аслида бу энергияни тежаш ва ҳал қилувчи лаҳзаларда портловчи тезликни намойиш этиш учун қилинган онгли танловдир. Айнан шу услуб унга тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе билан рақобатлашиш имконини бермоқда.
Ҳимоядаги мулоқот — муваффақият гаровиСилвестре Англия ҳимоячиларига Лионель Месси билан шахсий ҳимояда (ман-маркинг) ўйнашни эмас, балки жамоавий ҳушёрликни сақлашни тавсия қилмоқда. Унинг сўзларига кўра, ҳимоя чизиғи ва ярим ҳимоячилар ўртасидаги доимий мулоқот ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Лионель Месси кутилмаганда ҳимоячиларнинг "кўзидан ғойиб бўлиш" ва бўш ҳудудларни топиш борасида тенгсиз маҳоратга эга.
"Мен унга қарши ўйнаганман. У маълум дақиқаларда шунчаки йўқолиб қолади ва сиз уни унутиб қўясиз. Шунинг учун ҳимоя чизиғи бир-бири билан ҳар доимгидан кўра кўпроқ гаплашиши керак. У сизнинг ўнг ёки чап елкангиз ортида пайдо бўлиши мумкинлигини доимий равишда бир-бирингизга уқтириб туришингиз лозим", — дея қўшимча қилди собиқ футболчи.
Англия терма жамоаси учун ушбу ярим финал нафақат финал йўлланмаси, балки тарихий рақиб устидан ғалаба қозониш имкониятидир. Томас Тухел тактикаси Лионель Мессининг 5-6 метрлик масофадаги тезкор ҳаракатлари ва кутилмаган пасларини қай даражада жиловлай олишига боғлиқ бўлади. Атланта шаҳри мезбонлик қиладиган ушбу учрашув бутун дунё футбол мухлислари учун ҳақиқий байрам бўлиши кутилмоқда.
…