Soyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташди

·0·Техно
Soyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташди

Россиянинг "Soyuz MS-29" бошқариладиган космик кемаси Халқаро космик станция (ХКС) билан муваффақиятли туташувни амалга оширди. Ушбу миссия станциядаги илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтириш ва навбатдаги узоқ муддатли экспедиция аъзоларини етказиб бериш нуқтаи назаридан стратегик аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

"Роскосмос" давлат корпорацияси маълумотларига кўра, туташув жараёни режа асосида Тошкент вақти билан соат 22:52 да (Москва вақти билан 20:52) амалга оширилган. Кема станциянинг Россия сегментига тегишли бўлган "Причал" тугунли модулига автоматик режимда уланди. Бу жараён коинотдаги мураккаб маневрлардан бири бўлиб, мутахассислар томонидан юқори аниқликда бошқарилди.

Эслатиб ўтамиз, таркибида "Soyuz MS-29" кемаси бўлган "Soyuz-2.1a" элтувчи ракетаси 14-июль куни Тошкент вақти билан соат 19:47 да Байконур космодромидан парвоз қилган эди. Старт муваффақиятли ўтиб, кема белгиланган орбитага чиққандан сўнг станция томон йўл олди.

Янги экспедиция таркиби ва вазифалари

ХКСга етиб келган 75-узоқ муддатли экспедиция таркибидан уч нафар тажрибали мутахассис ўрин олган. Булар "Роскосмос" космонавтлари Пётр Дубров ва Анна Кикина, шунингдек, NASA астронавти Анил Менон ҳисобланади. Ушбу халқаро экипаж станцияда бир неча ой давомида фаолият юритади.

Экипаж аъзолари станцияда биология, физика ва технологик жараёнларга оид ўнлаб илмий тажрибаларни ўтказиши режалаштирилган. Шунингдек, улар станциянинг техник ҳолатини сақлаш ва очиқ коинотга чиқиш билан боғлиқ вазифаларни ҳам бажарадилар. Халқаро ҳамкорлик доирасидаги бундай парвозлар коинотни ўрганишда давлатлараро алоқаларни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Навбатдаги босқичда космонавтлар люкларни очиш ва кемадан станция ичига ўтиш жараёнини амалга оширадилар. Ушбу жараён хавфсизлик чораларига қатъий риоя қилган ҳолда, босим тенглаштирилгандан сўнг амалга оширилади. "Роскосмос" вакиллари барча тизимлар нормал ишлаётганини ва экипаж ўзини яхши ҳис қилаётганини таъкидлашди.

Ушбу миссия Ўзбекистон жойлашган минтақадаги энг йирик космодром — Байконурдан амалга оширилгани сабабли маҳаллий кузатувчилар диққат марказида бўлди. Коинот технологиялари соҳасидаги бундай ютуқлар минтақавий илмий ҳамжамият учун ҳам муҳим аҳамият касб этади.

КосмосХКСSoyuz MS-29РоскосмосNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google компаниясига қарши янги даъво: Gemini муаллифлик ҳуқуқларини бузганликда айбланмоқдаGoogle компаниясига қарши янги даъво: Gemini муаллифлик ҳуқуқларини бузганликда айбланмоқдаКеча, 23:59Elon Musk асос солган xAI компанияси экологик можаролар марказида қолдиElon Musk асос солган xAI компанияси экологик можаролар марказида қолдиКеча, 23:56Lucid Моторс банкротлик ҳақидаги хабарларни рад этди: Компания келажаги хавфдамиLucid Моторс банкротлик ҳақидаги хабарларни рад этди: Компания келажаги хавфдамиКеча, 23:54Samsung 870 EVО сохталаридан эҳтиёт бўлинг: Ташқи кўриниши бир хил, аммо тезда бузиладиSamsung 870 EVО сохталаридан эҳтиёт бўлинг: Ташқи кўриниши бир хил, аммо тезда бузиладиКеча, 23:29ҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиКеча, 22:53Google DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиКеча, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди