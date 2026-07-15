Soyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташди
Россиянинг "Soyuz MS-29" бошқариладиган космик кемаси Халқаро космик станция (ХКС) билан муваффақиятли туташувни амалга оширди. Ушбу миссия станциядаги илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтириш ва навбатдаги узоқ муддатли экспедиция аъзоларини етказиб бериш нуқтаи назаридан стратегик аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
"Роскосмос" давлат корпорацияси маълумотларига кўра, туташув жараёни режа асосида Тошкент вақти билан соат 22:52 да (Москва вақти билан 20:52) амалга оширилган. Кема станциянинг Россия сегментига тегишли бўлган "Причал" тугунли модулига автоматик режимда уланди. Бу жараён коинотдаги мураккаб маневрлардан бири бўлиб, мутахассислар томонидан юқори аниқликда бошқарилди.
Эслатиб ўтамиз, таркибида "Soyuz MS-29" кемаси бўлган "Soyuz-2.1a" элтувчи ракетаси 14-июль куни Тошкент вақти билан соат 19:47 да Байконур космодромидан парвоз қилган эди. Старт муваффақиятли ўтиб, кема белгиланган орбитага чиққандан сўнг станция томон йўл олди.
Янги экспедиция таркиби ва вазифалариХКСга етиб келган 75-узоқ муддатли экспедиция таркибидан уч нафар тажрибали мутахассис ўрин олган. Булар "Роскосмос" космонавтлари Пётр Дубров ва Анна Кикина, шунингдек, NASA астронавти Анил Менон ҳисобланади. Ушбу халқаро экипаж станцияда бир неча ой давомида фаолият юритади.
Экипаж аъзолари станцияда биология, физика ва технологик жараёнларга оид ўнлаб илмий тажрибаларни ўтказиши режалаштирилган. Шунингдек, улар станциянинг техник ҳолатини сақлаш ва очиқ коинотга чиқиш билан боғлиқ вазифаларни ҳам бажарадилар. Халқаро ҳамкорлик доирасидаги бундай парвозлар коинотни ўрганишда давлатлараро алоқаларни мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Навбатдаги босқичда космонавтлар люкларни очиш ва кемадан станция ичига ўтиш жараёнини амалга оширадилар. Ушбу жараён хавфсизлик чораларига қатъий риоя қилган ҳолда, босим тенглаштирилгандан сўнг амалга оширилади. "Роскосмос" вакиллари барча тизимлар нормал ишлаётганини ва экипаж ўзини яхши ҳис қилаётганини таъкидлашди.
Ушбу миссия Ўзбекистон жойлашган минтақадаги энг йирик космодром — Байконурдан амалга оширилгани сабабли маҳаллий кузатувчилар диққат марказида бўлди. Коинот технологиялари соҳасидаги бундай ютуқлар минтақавий илмий ҳамжамият учун ҳам муҳим аҳамият касб этади.
…