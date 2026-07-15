Apple янгиланган Siri AI тизимини оммавий синовдан ўтказишни бошлади

·24·Техно
Apple янгиланган Siri AI тизимини оммавий синовдан ўтказишни бошлади

Apple корпорацияси ўзининг энг йирик янгиланишларидан бири — сунъий интеллект асосида тубдан қайта ишланган Siri овозли ёрдамчисининг iOS 27 оммавий бета-версиясини тақдим этди. Эндиликда оддий фойдаланувчилар ҳам ушбу тизимни кузда бўлиб ўтадиган расмий релиздан аввал синаб кўриш имкониятига эга бўлишди. Бу Apple компаниясининг ChatGPT, Gemini ва Claude каби рақобатчиларга қарши асосий жавоби сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Дунё бўйлаб 2,5 миллиарддан ортиқ фаол қурилмалар мавжудлигини ҳисобга олсак, ушбу бета-версиянинг ишга туширилиши Apple тарихидаги энг йирик сунъий интеллект синови бўлади. Июн ойида бўлиб ўтган WWDC конференциясида анонс қилинган ушбу янгиланиш Siri тизимини оддий ёрдамчидан фойдаланувчининг қурилмасидаги маълумотларни таҳлил қила оладиган кучли воситага айлантиради.

Янги имкониятлар ва интеграция

Янги Siri нафақат ташқи кўриниши, балки ишлаш тамойили билан ҳам фарқ қилади. У фойдаланувчининг электрон почта хабарлари, фотосуратлари ва матнли хабарларидан маълумотларни қидириб топиши, экранда нима содир бўлаётганини тушуниши ҳамда замонавий чатботлар каби мантиқий саволларга жавоб бериши мумкин. Фойдаланувчилар Siri билан мулоқот қилиш учун нафақат овозли буйруқ ёки ён тугмадан, балки Dynamic Island қисмидан пастга суриш орқали ҳам фойдаланишлари мумкин.

Шунингдек, Apple биринчи марта Siri учун алоҳида иловани ҳам тақдим этди. Бу ChatGPT ёки Gemini каби интерфейсларга ўрганиб қолган фойдаланувчилар учун қулайлик яратади. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, тизим операцион тизимнинг ҳар бир бўғинига чуқур интеграция қилингани сабабли, алоҳида иловага эҳтиёж деярли қолмайди. Янгиланиш нафақат iPhone, балки iPad, Мак, Apple Watch ва ҳатто Vision Pro қурилмаларида ҳам мавжуд.

Технологик асос ва хавфсизлик

Siri AI тизимининг асоси Apple Intelligence технологиясига таянади. Компания ўзининг Фоундатион Моделс моделларини Google билан ҳамкорликда яратган бўлса-да, бу шунчаки Gemini тизимининг қайта номланган версияси эмас. Apple ўзининг махсус маълумотлари ва Apple Силикон чиплари учун оптималлаштирилган алгоритмлардан фойдаланган. Бу тизим янада самаралироқ ва тезроқ ишлашини таъминлайди.

Хавфсизлик масаласида Apple Привате Cloud Компуте технологиясини жорий қилди. Бу фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари булутли серверларда сақланмаслигини ва ҳатто Apple компаниясининг ўзи ҳам бу маълумотларга кира олмаслигини кафолатлайди. Дастлабки синовлар шуни кўрсатдики, Siri энди қуйидаги вазифаларни осонлик билан бажармоқда:

  • Фото кутубхонадан аниқ бир воқеа тасвирланган суратларни топиш;
  • Гуруҳ бўлиб ёзишилган хабарларни қисқача мазмунини чиқариб бериш;
  • Хабарлар орқали келган учрашув вақтини автоматик равишда тақвимга қўшиш;
  • Камера кўриб турган маҳсулотларнинг озуқавий қиймати ҳақида маълумот бериш.
Гарчи бета-версияда баъзи хатоликлар ёки саволларни нотўғри тушуниш ҳолатлари учраб турса-да, янги Siri кундалик рақамли ҳаётнинг ажралмас қисмига айланиши кутилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланишлар қурилмаларнинг функционаллигини оширишда муҳим қадам бўлади, чунки тизим энди мураккаброқ контекстли буйруқларни тушуниш қобилиятига эга.

AppleSiriiOS 27Сунъий ИнтеллектiPhone
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиElon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиБугун, 01:50Hinge асосчиси танишув иловаларидан воз кечиб, янги сунъий интеллект хизматини яратдиHinge асосчиси танишув иловаларидан воз кечиб, янги сунъий интеллект хизматини яратдиБугун, 01:24Samsung яна дунё смартфон бозорида етакчиликни қўлга киритдиSamsung яна дунё смартфон бозорида етакчиликни қўлга киритдиБугун, 01:22Intel ўзининг 18A технологик жараёнига ишонмоқда: Nova Лаке чиплари ўзимизда чиқадиIntel ўзининг 18A технологик жараёнига ишонмоқда: Nova Лаке чиплари ўзимизда чиқадиБугун, 00:55Anthropic компаниясининг янги рекламаси фойдаланувчиларни ваҳимага солдиAnthropic компаниясининг янги рекламаси фойдаланувчиларни ваҳимага солдиБугун, 00:54Soyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиSoyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди