Apple янгиланган Siri AI тизимини оммавий синовдан ўтказишни бошлади
Apple корпорацияси ўзининг энг йирик янгиланишларидан бири — сунъий интеллект асосида тубдан қайта ишланган Siri овозли ёрдамчисининг iOS 27 оммавий бета-версиясини тақдим этди. Эндиликда оддий фойдаланувчилар ҳам ушбу тизимни кузда бўлиб ўтадиган расмий релиздан аввал синаб кўриш имкониятига эга бўлишди. Бу Apple компаниясининг ChatGPT, Gemini ва Claude каби рақобатчиларга қарши асосий жавоби сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Дунё бўйлаб 2,5 миллиарддан ортиқ фаол қурилмалар мавжудлигини ҳисобга олсак, ушбу бета-версиянинг ишга туширилиши Apple тарихидаги энг йирик сунъий интеллект синови бўлади. Июн ойида бўлиб ўтган WWDC конференциясида анонс қилинган ушбу янгиланиш Siri тизимини оддий ёрдамчидан фойдаланувчининг қурилмасидаги маълумотларни таҳлил қила оладиган кучли воситага айлантиради.
Янги имкониятлар ва интеграцияЯнги Siri нафақат ташқи кўриниши, балки ишлаш тамойили билан ҳам фарқ қилади. У фойдаланувчининг электрон почта хабарлари, фотосуратлари ва матнли хабарларидан маълумотларни қидириб топиши, экранда нима содир бўлаётганини тушуниши ҳамда замонавий чатботлар каби мантиқий саволларга жавоб бериши мумкин. Фойдаланувчилар Siri билан мулоқот қилиш учун нафақат овозли буйруқ ёки ён тугмадан, балки Dynamic Island қисмидан пастга суриш орқали ҳам фойдаланишлари мумкин.
Шунингдек, Apple биринчи марта Siri учун алоҳида иловани ҳам тақдим этди. Бу ChatGPT ёки Gemini каби интерфейсларга ўрганиб қолган фойдаланувчилар учун қулайлик яратади. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, тизим операцион тизимнинг ҳар бир бўғинига чуқур интеграция қилингани сабабли, алоҳида иловага эҳтиёж деярли қолмайди. Янгиланиш нафақат iPhone, балки iPad, Мак, Apple Watch ва ҳатто Vision Pro қурилмаларида ҳам мавжуд.
Технологик асос ва хавфсизликSiri AI тизимининг асоси Apple Intelligence технологиясига таянади. Компания ўзининг Фоундатион Моделс моделларини Google билан ҳамкорликда яратган бўлса-да, бу шунчаки Gemini тизимининг қайта номланган версияси эмас. Apple ўзининг махсус маълумотлари ва Apple Силикон чиплари учун оптималлаштирилган алгоритмлардан фойдаланган. Бу тизим янада самаралироқ ва тезроқ ишлашини таъминлайди.
Хавфсизлик масаласида Apple Привате Cloud Компуте технологиясини жорий қилди. Бу фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари булутли серверларда сақланмаслигини ва ҳатто Apple компаниясининг ўзи ҳам бу маълумотларга кира олмаслигини кафолатлайди. Дастлабки синовлар шуни кўрсатдики, Siri энди қуйидаги вазифаларни осонлик билан бажармоқда:
- Фото кутубхонадан аниқ бир воқеа тасвирланган суратларни топиш;
- Гуруҳ бўлиб ёзишилган хабарларни қисқача мазмунини чиқариб бериш;
- Хабарлар орқали келган учрашув вақтини автоматик равишда тақвимга қўшиш;
- Камера кўриб турган маҳсулотларнинг озуқавий қиймати ҳақида маълумот бериш.
…