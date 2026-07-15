Intel ўзининг 18A технологик жараёнига ишонмоқда: Nova Лаке чиплари ўзимизда чиқади

·24·Техно
Intel ўзининг 18A технологик жараёнига ишонмоқда: Nova Лаке чиплари ўзимизда чиқади

Яримўтказгичлар бозорида етакчиликни қайтариб олишга интилаётган Intel корпорацияси ўзининг энг илғор 18A технологик жараёни бўйича кутилганидан яхшироқ натижаларга эришмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, компания ўзининг келажакдаги Nova Лаке процессорларини ишлаб чиқариш стратегиясини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Бу Intel учун технологик мустақиллик йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлабки режаларга кўра, Intel компанияси Nova Лаке туркумидаги чипларнинг қарийб 60-70 фоизини аутсорсинг асосида, яни Тайваннинг TSMC заводларида 2 нанометрли технология асосида тайёрлашни мўлжаллаган эди. Бироқ, ixbt.com нашрининг компания ички ҳужжатларига таяниб хабар беришича, 18A технологик жараёнида яроқли кристалларнинг чиқиш кўрсаткичи (йиелд рате) сезиларли даражада яхшиланган.

Янги кўрсаткичлар туфайли Intel эндиликда Nova Лаке процессорларининг 80-90 фоизини ўз заводларида ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда. Бу нафақат ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш, балки компаниянинг ўз заводлари қувватидан максимал даражада фойдаланиш имконини беради. Сўнгги ойларда компания дуч келган барча техник муаммолар бартараф этилгани айтилмоқда.

Технологик жараённинг барқарорлашуви

Intel мутахассислари 18A технологик жараёни устида олиб борилган ишлар натижасида кристалларнинг яроқлилик даражасини юқори даражага кўтаришга муваффақ бўлишди. Бу кўрсаткич процессорлар таннархига тўғридан-тўғри таъсир қилади ва Intel маҳсулотларининг бозордаги рақобатбардошлигини оширади. Ҳозирда ушбу технология Panther Lake процессорлари, шунингдек, Вилдкат Лаке ва Старфире каби лойиҳалар учун ҳам асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон бозоридаги фойдаланувчилар учун бу янгилик келажакда Intel процессорлари билан жиҳозланган ноутбук ва компьютерларнинг нархи янада барқарор бўлишини англатиши мумкин. Чунки ташқи ишлаб чиқарувчиларга боғлиқликнинг камайиши таъминот занжиридаги узилишлар хавфини пасайтиради. Intel ўзининг ишлаб чиқариш қувватларини тиклаш орқали NVIDIA ва AMD каби рақобатчиларга муносиб жавоб қайтаришни кўзлаган.

Nova Лаке архитектураси Intel тарихидаги энг самарали ва энергия тежамкор платформалардан бири бўлиши кутилмоқда. Агар компания ўз заводларида юқори сифатли ишлаб чиқаришни йўлга қўя олса, бу бутун яримўтказгич саноатидаги кучлар нисбатини ўзгартириши мумкин. Ҳозирча TSMC жаҳон бозорида етакчилик қилаётган бўлса-да, Intel ўзининг 18A технологияси билан бу статус-квони бузишга тайёрланмоқда.

IntelПроцессорТехнологияNova ЛакеЯримўтказгич
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиElon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиБугун, 01:50Hinge асосчиси танишув иловаларидан воз кечиб, янги сунъий интеллект хизматини яратдиHinge асосчиси танишув иловаларидан воз кечиб, янги сунъий интеллект хизматини яратдиБугун, 01:24Samsung яна дунё смартфон бозорида етакчиликни қўлга киритдиSamsung яна дунё смартфон бозорида етакчиликни қўлга киритдиБугун, 01:22Anthropic компаниясининг янги рекламаси фойдаланувчиларни ваҳимага солдиAnthropic компаниясининг янги рекламаси фойдаланувчиларни ваҳимага солдиБугун, 00:54Apple янгиланган Siri AI тизимини оммавий синовдан ўтказишни бошладиApple янгиланган Siri AI тизимини оммавий синовдан ўтказишни бошладиБугун, 00:51Soyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиSoyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди