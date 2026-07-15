Intel ўзининг 18A технологик жараёнига ишонмоқда: Nova Лаке чиплари ўзимизда чиқади
Яримўтказгичлар бозорида етакчиликни қайтариб олишга интилаётган Intel корпорацияси ўзининг энг илғор 18A технологик жараёни бўйича кутилганидан яхшироқ натижаларга эришмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, компания ўзининг келажакдаги Nova Лаке процессорларини ишлаб чиқариш стратегиясини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Бу Intel учун технологик мустақиллик йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлабки режаларга кўра, Intel компанияси Nova Лаке туркумидаги чипларнинг қарийб 60-70 фоизини аутсорсинг асосида, яни Тайваннинг TSMC заводларида 2 нанометрли технология асосида тайёрлашни мўлжаллаган эди. Бироқ, ixbt.com нашрининг компания ички ҳужжатларига таяниб хабар беришича, 18A технологик жараёнида яроқли кристалларнинг чиқиш кўрсаткичи (йиелд рате) сезиларли даражада яхшиланган.
Янги кўрсаткичлар туфайли Intel эндиликда Nova Лаке процессорларининг 80-90 фоизини ўз заводларида ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда. Бу нафақат ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш, балки компаниянинг ўз заводлари қувватидан максимал даражада фойдаланиш имконини беради. Сўнгги ойларда компания дуч келган барча техник муаммолар бартараф этилгани айтилмоқда.
Технологик жараённинг барқарорлашувиIntel мутахассислари 18A технологик жараёни устида олиб борилган ишлар натижасида кристалларнинг яроқлилик даражасини юқори даражага кўтаришга муваффақ бўлишди. Бу кўрсаткич процессорлар таннархига тўғридан-тўғри таъсир қилади ва Intel маҳсулотларининг бозордаги рақобатбардошлигини оширади. Ҳозирда ушбу технология Panther Lake процессорлари, шунингдек, Вилдкат Лаке ва Старфире каби лойиҳалар учун ҳам асос бўлиб хизмат қилмоқда.
Ўзбекистон бозоридаги фойдаланувчилар учун бу янгилик келажакда Intel процессорлари билан жиҳозланган ноутбук ва компьютерларнинг нархи янада барқарор бўлишини англатиши мумкин. Чунки ташқи ишлаб чиқарувчиларга боғлиқликнинг камайиши таъминот занжиридаги узилишлар хавфини пасайтиради. Intel ўзининг ишлаб чиқариш қувватларини тиклаш орқали NVIDIA ва AMD каби рақобатчиларга муносиб жавоб қайтаришни кўзлаган.
Nova Лаке архитектураси Intel тарихидаги энг самарали ва энергия тежамкор платформалардан бири бўлиши кутилмоқда. Агар компания ўз заводларида юқори сифатли ишлаб чиқаришни йўлга қўя олса, бу бутун яримўтказгич саноатидаги кучлар нисбатини ўзгартириши мумкин. Ҳозирча TSMC жаҳон бозорида етакчилик қилаётган бўлса-да, Intel ўзининг 18A технологияси билан бу статус-квони бузишга тайёрланмоқда.
…