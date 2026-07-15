Hinge асосчиси танишув иловаларидан воз кечиб, янги сунъий интеллект хизматини яратди
Hinge платформаси асосчиси Жустин МкЛеод рақамли танишув оламида янги инқилоб қилиш мақсадида Овертоне деб номланган лойиҳасини тақдим этди. Мазкур стартапни ривожлантириш учун у аллақачон 18 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилишга муваффақ бўлди. Лойиҳанинг асосий мақсади фойдаланувчиларни анъанавий танишув иловаларидаги зерикарли "свайп" (суриш) ва чексиз профиллар рўйхатидан халос қилишдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Эътиборлиси шундаки, янги лойиҳани молиялаштиришда Tinder ва OkCupid каби машҳур иловалар эгаси бўлган Match Group холдинги, шунингдек, ФирстМарк Капитал ва Пасе Капитал венчур фондлари иштирок этмоқда. Жустин МкЛеод ўтган йили Hinge бош директори лавозимидан кетганидан сўнг, танишув саноатидаги мавжуд муаммоларни ҳал этиш учун бутунлай бошқача ёндашув устида иш бошлаган эди.
Овертоне: Танишув иловаси эмас, балки шахсий ёрдамчиМкЛеод ўзининг блог-постида Овертоне анъанавий маънодаги танишув иловаси эмаслигини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу платформада одамларни шунчаки статистика, иқтибослар ва фотосуратларгача соддалаштирадиган профиллар бўлмайди. Хизмат асосан овозли мулоқот ва сунъий интеллект имкониятларига таяниб, фойдаланувчилар учун юқори даражада сараланган танишувларни ташкил этади.
Форбес Ҳеалт томонидан 2024-йилда ўтказилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, танишув иловалари фойдаланувчиларининг 78 фоизи ҳиссий толиқиш (бурноут) ҳолатини бошидан ўтказмоқда. Одамлар кунига ўртача 51 дақиқа вақтини иловаларда ўтказса-да, бу кўпинча мазмунли муносабатларга олиб келмайди. Овертоне эса айнан шу муаммони ҳал этишни, яни миқдор эмас, балки сифатга эътибор қаратишни кўзлаган.
ixbt.com маълумотига кўра, платформа сунъий интеллект ёрдамида ҳар бир инсонни чуқур ўрганади, уларнинг овози ва ўзига хос ҳикояларини тинглайди. Шундан сўнг, тизим муносабатлар психологиясига таянган ҳолда энг мос номзодларни танлаб беради ва нима учун айнан шу инсон сизга мос келишини шаффоф тарзда тушунтиради. Бу жараён фойдаланувчини юзлаб профилларни кўздан кечириш мажбуриятидан озод қилади.
Экспертлар ва келажак режалариЛойиҳанинг муваффақиятини таъминлаш учун унинг директорлар кенгашига таниқли муносабатлар эксперти Эстер Перел, Match Group раҳбари Спенсер Раскофф ва етакчилик бўйича маслаҳатчи Диана Чапман каби мутахассислар жалб қилинган. Бу эса Овертоне шунчаки технологик ишланма эмас, балки психологик асосга эга жиддий лойиҳа эканидан далолат беради.
Ҳозирда Дитто ва Дате Дроп каби бошқа янги иловалар ҳам сунъий интеллект орқали жуфтликларни танлаш усулини синаб кўрмоқда. Бироқ МкЛеоднинг тажрибаси ва йирик сармоядорларнинг қўллаб-қувватлаши Овертоне лойиҳасини бозорда етакчига айлантириши мумкин. Хизмат жорий йилнинг охирида маълум ҳудудларда ишга туширилиши режалаштирилган.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай технологиялар қизиқарли бўлиши табиий. Чунки маҳаллий бозорда ҳам рақамли танишув маданияти ривожланиб бормоқда, аммо кўпчилик мавжуд иловалардаги юзаки ёндашувдан чарчаган. Сунъий интеллектга асосланган овозли ёрдамчилар келажакда инсонлар ўртасидаги самимий мулоқотни тиклашга хизмат қилиши кутилмоқда.
…