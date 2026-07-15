Hinge асосчиси танишув иловаларидан воз кечиб, янги сунъий интеллект хизматини яратди

·23·Техно
Hinge асосчиси танишув иловаларидан воз кечиб, янги сунъий интеллект хизматини яратди

Hinge платформаси асосчиси Жустин МкЛеод рақамли танишув оламида янги инқилоб қилиш мақсадида Овертоне деб номланган лойиҳасини тақдим этди. Мазкур стартапни ривожлантириш учун у аллақачон 18 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилишга муваффақ бўлди. Лойиҳанинг асосий мақсади фойдаланувчиларни анъанавий танишув иловаларидаги зерикарли "свайп" (суриш) ва чексиз профиллар рўйхатидан халос қилишдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Эътиборлиси шундаки, янги лойиҳани молиялаштиришда Tinder ва OkCupid каби машҳур иловалар эгаси бўлган Match Group холдинги, шунингдек, ФирстМарк Капитал ва Пасе Капитал венчур фондлари иштирок этмоқда. Жустин МкЛеод ўтган йили Hinge бош директори лавозимидан кетганидан сўнг, танишув саноатидаги мавжуд муаммоларни ҳал этиш учун бутунлай бошқача ёндашув устида иш бошлаган эди.

Овертоне: Танишув иловаси эмас, балки шахсий ёрдамчи

МкЛеод ўзининг блог-постида Овертоне анъанавий маънодаги танишув иловаси эмаслигини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу платформада одамларни шунчаки статистика, иқтибослар ва фотосуратларгача соддалаштирадиган профиллар бўлмайди. Хизмат асосан овозли мулоқот ва сунъий интеллект имкониятларига таяниб, фойдаланувчилар учун юқори даражада сараланган танишувларни ташкил этади.

Форбес Ҳеалт томонидан 2024-йилда ўтказилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, танишув иловалари фойдаланувчиларининг 78 фоизи ҳиссий толиқиш (бурноут) ҳолатини бошидан ўтказмоқда. Одамлар кунига ўртача 51 дақиқа вақтини иловаларда ўтказса-да, бу кўпинча мазмунли муносабатларга олиб келмайди. Овертоне эса айнан шу муаммони ҳал этишни, яни миқдор эмас, балки сифатга эътибор қаратишни кўзлаган.

ixbt.com маълумотига кўра, платформа сунъий интеллект ёрдамида ҳар бир инсонни чуқур ўрганади, уларнинг овози ва ўзига хос ҳикояларини тинглайди. Шундан сўнг, тизим муносабатлар психологиясига таянган ҳолда энг мос номзодларни танлаб беради ва нима учун айнан шу инсон сизга мос келишини шаффоф тарзда тушунтиради. Бу жараён фойдаланувчини юзлаб профилларни кўздан кечириш мажбуриятидан озод қилади.

Экспертлар ва келажак режалари

Лойиҳанинг муваффақиятини таъминлаш учун унинг директорлар кенгашига таниқли муносабатлар эксперти Эстер Перел, Match Group раҳбари Спенсер Раскофф ва етакчилик бўйича маслаҳатчи Диана Чапман каби мутахассислар жалб қилинган. Бу эса Овертоне шунчаки технологик ишланма эмас, балки психологик асосга эга жиддий лойиҳа эканидан далолат беради.

Ҳозирда Дитто ва Дате Дроп каби бошқа янги иловалар ҳам сунъий интеллект орқали жуфтликларни танлаш усулини синаб кўрмоқда. Бироқ МкЛеоднинг тажрибаси ва йирик сармоядорларнинг қўллаб-қувватлаши Овертоне лойиҳасини бозорда етакчига айлантириши мумкин. Хизмат жорий йилнинг охирида маълум ҳудудларда ишга туширилиши режалаштирилган.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай технологиялар қизиқарли бўлиши табиий. Чунки маҳаллий бозорда ҳам рақамли танишув маданияти ривожланиб бормоқда, аммо кўпчилик мавжуд иловалардаги юзаки ёндашувдан чарчаган. Сунъий интеллектга асосланган овозли ёрдамчилар келажакда инсонлар ўртасидаги самимий мулоқотни тиклашга хизмат қилиши кутилмоқда.

ОвертонеСунъий ИнтеллектHingeТехнологияТанишув Иловалари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиElon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиБугун, 01:50Samsung яна дунё смартфон бозорида етакчиликни қўлга киритдиSamsung яна дунё смартфон бозорида етакчиликни қўлга киритдиБугун, 01:22Intel ўзининг 18A технологик жараёнига ишонмоқда: Nova Лаке чиплари ўзимизда чиқадиIntel ўзининг 18A технологик жараёнига ишонмоқда: Nova Лаке чиплари ўзимизда чиқадиБугун, 00:55Anthropic компаниясининг янги рекламаси фойдаланувчиларни ваҳимага солдиAnthropic компаниясининг янги рекламаси фойдаланувчиларни ваҳимага солдиБугун, 00:54Apple янгиланган Siri AI тизимини оммавий синовдан ўтказишни бошладиApple янгиланган Siri AI тизимини оммавий синовдан ўтказишни бошладиБугун, 00:51Soyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиSoyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди