Samsung яна дунё смартфон бозорида етакчиликни қўлга киритди

·21·Техно
Samsung яна дунё смартфон бозорида етакчиликни қўлга киритди

Жанубий Кореянинг Samsung корпорацияси 2026-йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра, жаҳон смартфон бозорида яна биринчи ўринга кўтарилди. Бир неча ой аввал рейтингда пешқадамлик қилган Apple компанияси бу сафар ўз ўрнини асосий рақибига бўшатиб беришга мажбур бўлди. Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилий компаниясининг янги ҳисоботи технология оламидаги кучлар нисбати сезиларли даражада ўзгарганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқот маълумотларига кўра, Samsung компаниясининг жаҳон бозоридаги улуши 24 фоизга етди ва бу барча смартфон ишлаб чиқарувчилари орасидаги энг яхши кўрсаткичдир. Таҳлилчилар ушбу ўсишнинг асосий драйвери сифатида март ойида тақдим этилган Galaxy S26 флагманлар туркумини кўрсатишмоқда. Айниқса, Galaxy S26 Ultra модели харидорлар орасида энг оммабоп қурилмага айланди.

Apple рекордлари ва бозор муаммолари

Гарчи Apple биринчиликни бой берган бўлса-да, компания мутлақ кўрсаткичлар бўйича ўсишда давом этмоқда. Купертино гиганти смартфон етказиб бериш ҳажмини ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3 фоизга оширди ва ўзининг чораклик рекордини — 20 фоизлик бозор улушини қайд этди. iPhone 17 модели дунёдаги энг кўп сотилаётган смартфон мақомини сақлаб қолди.

Бироқ Apple ўсишига бир қатор омиллар тўсқинлик қилди. Хусусан, хотира чиплари етказиб беришдаги муаммолар ва iPhone қурилмаларининг эски авлодларига бўлган талабнинг пасайиши, айниқса, Хитой бозоридаги сустлашув компания натижаларига салбий таъсир кўрсатган. Коунтерпоинт мутахассислари етакчилар алмашинувини глобал хотира танқислиги билан ҳам боғлашмоқда.

Сунъий интеллект (AI) саноатининг кескин ривожланиши натижасида оператив хотира (RAM) чипларига бўлган талаб ортиб кетди. Бу эса бутун дунё бўйлаб бутловчи қисмлар танқислигини келтириб чиқарди. Ишлаб чиқарувчилар мавжуд ресурсларни фақат энг янги ва қиммат моделлар учун йўналтиришга мажбур бўлишди, бу эса смартфонлар нархининг ошишига ва умумий талабнинг совишига олиб келди.

Samsung компаниясининг стратегик устунлиги

Samsung бу вазиятда ўзининг шахсий хотира чиплари ишлаб чиқариш қувватларига эга эканлиги туфайли анча қулай позицияни эгаллади. Йил бошида бир қатор моделлар нархи ошганига қарамай, компания Galaxy S26 Ultra нархини ўзгаришсиз қолдирди. Айнан нарх барқарорлиги ушбу флагманнинг муваффақиятли сотилишини таъминлаган муҳим омиллардан бири бўлди.

Шунга қарамай, Samsung етакчилиги вақтинчалик бўлиши мумкин. Таҳлилчилар йилнинг иккинчи ярми, айниқса, куз ойларида рақобат янада кучайишини башорат қилмоқдалар. Анъанага кўра, Apple кузда янги авлод iPhone 18 смартфонларини тақдим этади, бу эса бозор балансини яна ўзгартириши мумкин.

Умуман олганда, 2026-йил бутун смартфон саноати учун мураккаб келиши кутилмоқда. Бутловчи қисмлар етказиб бериш занжиридаги чекловлар ва нархларнинг кўтарилиши сабабли жаҳон бозорида смартфон етказиб бериш ҳажми тахминан 14 фоизга қисқариши мумкин. Бу эса ишлаб чиқарувчилардан янада мослашувчан ва агрессив маркетинг стратегияларини талаб қилади.

SamsungAppleСмартфонGalaxy S26iPhone 17
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиElon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада бердиБугун, 01:50Hinge асосчиси танишув иловаларидан воз кечиб, янги сунъий интеллект хизматини яратдиHinge асосчиси танишув иловаларидан воз кечиб, янги сунъий интеллект хизматини яратдиБугун, 01:24Intel ўзининг 18A технологик жараёнига ишонмоқда: Nova Лаке чиплари ўзимизда чиқадиIntel ўзининг 18A технологик жараёнига ишонмоқда: Nova Лаке чиплари ўзимизда чиқадиБугун, 00:55Anthropic компаниясининг янги рекламаси фойдаланувчиларни ваҳимага солдиAnthropic компаниясининг янги рекламаси фойдаланувчиларни ваҳимага солдиБугун, 00:54Apple янгиланган Siri AI тизимини оммавий синовдан ўтказишни бошладиApple янгиланган Siri AI тизимини оммавий синовдан ўтказишни бошладиБугун, 00:51Soyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиSoyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди