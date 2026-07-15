Samsung яна дунё смартфон бозорида етакчиликни қўлга киритди
Жанубий Кореянинг Samsung корпорацияси 2026-йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра, жаҳон смартфон бозорида яна биринчи ўринга кўтарилди. Бир неча ой аввал рейтингда пешқадамлик қилган Apple компанияси бу сафар ўз ўрнини асосий рақибига бўшатиб беришга мажбур бўлди. Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилий компаниясининг янги ҳисоботи технология оламидаги кучлар нисбати сезиларли даражада ўзгарганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тадқиқот маълумотларига кўра, Samsung компаниясининг жаҳон бозоридаги улуши 24 фоизга етди ва бу барча смартфон ишлаб чиқарувчилари орасидаги энг яхши кўрсаткичдир. Таҳлилчилар ушбу ўсишнинг асосий драйвери сифатида март ойида тақдим этилган Galaxy S26 флагманлар туркумини кўрсатишмоқда. Айниқса, Galaxy S26 Ultra модели харидорлар орасида энг оммабоп қурилмага айланди.
Apple рекордлари ва бозор муаммолариГарчи Apple биринчиликни бой берган бўлса-да, компания мутлақ кўрсаткичлар бўйича ўсишда давом этмоқда. Купертино гиганти смартфон етказиб бериш ҳажмини ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3 фоизга оширди ва ўзининг чораклик рекордини — 20 фоизлик бозор улушини қайд этди. iPhone 17 модели дунёдаги энг кўп сотилаётган смартфон мақомини сақлаб қолди.
Бироқ Apple ўсишига бир қатор омиллар тўсқинлик қилди. Хусусан, хотира чиплари етказиб беришдаги муаммолар ва iPhone қурилмаларининг эски авлодларига бўлган талабнинг пасайиши, айниқса, Хитой бозоридаги сустлашув компания натижаларига салбий таъсир кўрсатган. Коунтерпоинт мутахассислари етакчилар алмашинувини глобал хотира танқислиги билан ҳам боғлашмоқда.
Сунъий интеллект (AI) саноатининг кескин ривожланиши натижасида оператив хотира (RAM) чипларига бўлган талаб ортиб кетди. Бу эса бутун дунё бўйлаб бутловчи қисмлар танқислигини келтириб чиқарди. Ишлаб чиқарувчилар мавжуд ресурсларни фақат энг янги ва қиммат моделлар учун йўналтиришга мажбур бўлишди, бу эса смартфонлар нархининг ошишига ва умумий талабнинг совишига олиб келди.
Samsung компаниясининг стратегик устунлигиSamsung бу вазиятда ўзининг шахсий хотира чиплари ишлаб чиқариш қувватларига эга эканлиги туфайли анча қулай позицияни эгаллади. Йил бошида бир қатор моделлар нархи ошганига қарамай, компания Galaxy S26 Ultra нархини ўзгаришсиз қолдирди. Айнан нарх барқарорлиги ушбу флагманнинг муваффақиятли сотилишини таъминлаган муҳим омиллардан бири бўлди.
Шунга қарамай, Samsung етакчилиги вақтинчалик бўлиши мумкин. Таҳлилчилар йилнинг иккинчи ярми, айниқса, куз ойларида рақобат янада кучайишини башорат қилмоқдалар. Анъанага кўра, Apple кузда янги авлод iPhone 18 смартфонларини тақдим этади, бу эса бозор балансини яна ўзгартириши мумкин.
Умуман олганда, 2026-йил бутун смартфон саноати учун мураккаб келиши кутилмоқда. Бутловчи қисмлар етказиб бериш занжиридаги чекловлар ва нархларнинг кўтарилиши сабабли жаҳон бозорида смартфон етказиб бериш ҳажми тахминан 14 фоизга қисқариши мумкин. Бу эса ишлаб чиқарувчилардан янада мослашувчан ва агрессив маркетинг стратегияларини талаб қилади.
…