Испания финалда: Францияни тўхтатган кеча қаҳрамони...

·72·Спорт
Испания финалда: Францияни тўхтатган кеча қаҳрамони...

ЖЧ-2026 яримфиналида Испания терма жамоаси Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, мундиал финалига йўл олди. Катта юлдузлар тўқнашуви кутилган ўйинда ҳал қилувчи сўзни испанияликлар айтишди.

Франция ҳужуми ишламади

Франция бу баҳсга Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле ва Майкл Олисе каби ҳужумкор футболчилар билан катта умидда чиққанди. Аммо Испания ҳимояда жуда тартибли ўйнади ва рақибнинг асосий қуроли — тезкор ҳужумларини тўхтатишга муваффақ бўлди.

Испания эса тўпни назорат қилиш, босимни пасайтирмаслик ва керакли пайтда зарба бериш орқали ўйин сценарийсини ўз қўлида ушлаб турди.

Оярсабаль ҳисобни очди

Учрашувнинг биринчи бўлимида Испания муҳим устунликка эга бўлди. Микель Оярсабаль пенальтидан унумли фойдаланиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.

Бу гол Франция учун жиддий зарба бўлди. Чунки Дидье Дешам шогирдлари энди ўйинни қутқариш учун кўпроқ очилишга мажбур эди. Испания эса айнан шу вазиятдан фойдаланиб, майдондаги бўш зоналарни излашни давом эттирди.

Педро Порро кечанинг қаҳрамонига айланди

Иккинчи бўлимда Педро Порро Испаниянинг устунлигини мустаҳкамлади. Ҳимоячи иккинчи голга муаллифлик қилиб, яримфинал тақдирини амалда ҳал қилди.

Учрашув якунида Порро энг яхши футболчи сифатида эътироф этилди. Бу бежиз эмас: у нафақат ҳимояда ишончли ҳаракат қилди, балки ҳужумда ҳам финал йўлланмасини яқинлаштирган голни урди.

Кўрсаткич

Маълумот

Ўйин

Франция — Испания

Ҳисоб

0:2

Голлар

Оярсабаль, Педро Порро

Энг яхши футболчи

Педро Порро

Натижа

Испания финалга чиқди

Мбаппе учун оғир кеча

Бу ўйин Франция етакчиси Килиан Мбаппе учун ҳам осон кечмади. У яримфинал олдидан жисмоний ҳолати борасида саволлар борлигича майдонга чиққанди.

Испания ҳимоячилари унга катта майдон бермасликка ҳаракат қилди. Мбаппе одатдагидек портлашлар қилиши мумкин бўлган ҳудудларда доимий назорат остида қолди.

Франциянинг ҳужумдаги сустлиги ҳам айнан шу ерда сезилди: Мбаппе тўлиқ очилмаса, жамоанинг энг хавфли режаси ишламай қолади.

Испаниянинг режаси тўлиқ ишлади

Луис де ла Фуэнте шогирдлари яримфиналда жуда пишиқ футбол кўрсатди. Улар Францияни шоширмади, аммо рақибга ҳам эркинлик бермади.

Испаниянинг ғалабасида учта асосий омил кўринди:

• марказдаги назорат;
• ҳимоядаги интизом;
• ҳал қилувчи вазиятларда совуққонлик.

Бундай ўйинларда кўп гол уриш шарт эмас. Муҳими — рақибга ўз футболини ўйнатмаслик. Испания айнан шу вазифани бажарди.

Финалда ким рақиб бўлади?

Испания финалда Аргентина — Англия ўйини ғолибига қарши майдонга тушади.

Бу эса мундиалнинг ҳал қилувчи баҳсида яна бир катта интрига яратиши аниқ. Агар Аргентина финалга чиқса, Испания Месси етакчилигидаги амалдаги жаҳон чемпионига қарши тўқнашади. Агар Англия ғалаба қозонса, финалда Европа футболидаги икки катта мактаб юзма-юз келади.

Франция финалда ўйнаш имкониятини қўлдан чиқарди

Франция финалгача етиб бора олмади. Дешам жамоаси яримфиналда Испания тўсиғидан ўта олмади ва энди мусобақани бошқа кайфиятда якунлайди.

Франция учун бу мағлубият оғриқли бўлиши табиий. Чунки таркиб кучли, амбиция катта, Мбаппе атрофидаги умидлар эса жуда юқори эди.

Аммо футболда баъзан номлар эмас, ўйин режаси ва уни бажариш даражаси ҳал қилади. Бу кеча Испания шу жиҳатдан устун бўлди.

Испания финалга муносиб чиқди

Испания ЖЧ-2026да яна бир катта қадам ташлади. Франциядек кучли рақиб устидан 2:0 ҳисобидаги ғалаба жамоанинг финалга муносиб чиққанини кўрсатди.

Энди барча эътибор финалга қаратилган. Испаниянинг рақиби ҳали аниқ эмас, аммо бир нарса маълум: де ла Фуэнте жамоаси ҳал қилувчи ўйинга катта ишонч билан боради.

Сизнингча, Испания финалда ҳам шу даражада совуққон ўйнай оладими ёки Аргентина — Англия жуфтлиги ғолиби улар учун янада оғирроқ синов бўладими?

ИспанияФранцияКилиан МбаппеМикель ОярсабальПедро Порро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!Бугун, 08:21Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!Бугун, 08:15Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Бугун, 08:03Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?Бугун, 07:56Франция миллий жамоаси нега синди? 3 юлдузнинг оғриқли кечаси...Франция миллий жамоаси нега синди? 3 юлдузнинг оғриқли кечаси...Бугун, 07:51«Арсенал»да кутилмаган трансфер: Жезус арзон гаровга сотиб юборилади«Арсенал»да кутилмаган трансфер: Жезус арзон гаровга сотиб юбориладиБугун, 07:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди