Испания финалда: Францияни тўхтатган кеча қаҳрамони...
ЖЧ-2026 яримфиналида Испания терма жамоаси Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, мундиал финалига йўл олди. Катта юлдузлар тўқнашуви кутилган ўйинда ҳал қилувчи сўзни испанияликлар айтишди.
Франция ҳужуми ишламади
Франция бу баҳсга Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле ва Майкл Олисе каби ҳужумкор футболчилар билан катта умидда чиққанди. Аммо Испания ҳимояда жуда тартибли ўйнади ва рақибнинг асосий қуроли — тезкор ҳужумларини тўхтатишга муваффақ бўлди.
Испания эса тўпни назорат қилиш, босимни пасайтирмаслик ва керакли пайтда зарба бериш орқали ўйин сценарийсини ўз қўлида ушлаб турди.
Оярсабаль ҳисобни очди
Учрашувнинг биринчи бўлимида Испания муҳим устунликка эга бўлди. Микель Оярсабаль пенальтидан унумли фойдаланиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.
Бу гол Франция учун жиддий зарба бўлди. Чунки Дидье Дешам шогирдлари энди ўйинни қутқариш учун кўпроқ очилишга мажбур эди. Испания эса айнан шу вазиятдан фойдаланиб, майдондаги бўш зоналарни излашни давом эттирди.
Педро Порро кечанинг қаҳрамонига айланди
Иккинчи бўлимда Педро Порро Испаниянинг устунлигини мустаҳкамлади. Ҳимоячи иккинчи голга муаллифлик қилиб, яримфинал тақдирини амалда ҳал қилди.
Учрашув якунида Порро энг яхши футболчи сифатида эътироф этилди. Бу бежиз эмас: у нафақат ҳимояда ишончли ҳаракат қилди, балки ҳужумда ҳам финал йўлланмасини яқинлаштирган голни урди.
Кўрсаткич
Маълумот
Ўйин
Франция — Испания
Ҳисоб
0:2
Голлар
Оярсабаль, Педро Порро
Энг яхши футболчи
Педро Порро
Натижа
Испания финалга чиқди
Мбаппе учун оғир кеча
Бу ўйин Франция етакчиси Килиан Мбаппе учун ҳам осон кечмади. У яримфинал олдидан жисмоний ҳолати борасида саволлар борлигича майдонга чиққанди.
Испания ҳимоячилари унга катта майдон бермасликка ҳаракат қилди. Мбаппе одатдагидек портлашлар қилиши мумкин бўлган ҳудудларда доимий назорат остида қолди.
Франциянинг ҳужумдаги сустлиги ҳам айнан шу ерда сезилди: Мбаппе тўлиқ очилмаса, жамоанинг энг хавфли режаси ишламай қолади.
Испаниянинг режаси тўлиқ ишлади
Луис де ла Фуэнте шогирдлари яримфиналда жуда пишиқ футбол кўрсатди. Улар Францияни шоширмади, аммо рақибга ҳам эркинлик бермади.
Испаниянинг ғалабасида учта асосий омил кўринди:
• марказдаги назорат;
• ҳимоядаги интизом;
• ҳал қилувчи вазиятларда совуққонлик.
Бундай ўйинларда кўп гол уриш шарт эмас. Муҳими — рақибга ўз футболини ўйнатмаслик. Испания айнан шу вазифани бажарди.
Финалда ким рақиб бўлади?
Испания финалда Аргентина — Англия ўйини ғолибига қарши майдонга тушади.
Бу эса мундиалнинг ҳал қилувчи баҳсида яна бир катта интрига яратиши аниқ. Агар Аргентина финалга чиқса, Испания Месси етакчилигидаги амалдаги жаҳон чемпионига қарши тўқнашади. Агар Англия ғалаба қозонса, финалда Европа футболидаги икки катта мактаб юзма-юз келади.
Франция финалда ўйнаш имкониятини қўлдан чиқарди
Франция финалгача етиб бора олмади. Дешам жамоаси яримфиналда Испания тўсиғидан ўта олмади ва энди мусобақани бошқа кайфиятда якунлайди.
Франция учун бу мағлубият оғриқли бўлиши табиий. Чунки таркиб кучли, амбиция катта, Мбаппе атрофидаги умидлар эса жуда юқори эди.
Аммо футболда баъзан номлар эмас, ўйин режаси ва уни бажариш даражаси ҳал қилади. Бу кеча Испания шу жиҳатдан устун бўлди.
Испания финалга муносиб чиқди
Испания ЖЧ-2026да яна бир катта қадам ташлади. Франциядек кучли рақиб устидан 2:0 ҳисобидаги ғалаба жамоанинг финалга муносиб чиққанини кўрсатди.
Энди барча эътибор финалга қаратилган. Испаниянинг рақиби ҳали аниқ эмас, аммо бир нарса маълум: де ла Фуэнте жамоаси ҳал қилувчи ўйинга катта ишонч билан боради.
Сизнингча, Испания финалда ҳам шу даражада совуққон ўйнай оладими ёки Аргентина — Англия жуфтлиги ғолиби улар учун янада оғирроқ синов бўладими?
…