Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?
Франция терма жамоаси ЖЧ-2026 яримфиналида Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Оғир натижадан кейин Франция президенти Эммануэл Макрон ҳар икки жамоага мурожаат қилди: у Испанияни табриклади, ўз термасига эса келажакка ишонч билдириб, миннатдорлик айтди.
“Мағлубият оғриқли”
Макрон Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Испанияни финалга йўл олгани билан табриклади. Шу билан бирга, Франция футболчиларига турнирдаги иштироки учун раҳмат айтди.
Унинг таъкидлашича, бу мағлубият оғир қабул қилинса-да, Францияда ҳали катта имкониятга эга ёш ва иқтидорли авлод бор.
“Бу мағлубият оғриқли, аммо бизда ёш ва иқтидорли жамоа бор ва бу авлодни ёрқин келажак кутмоқда”, — дея ёзди Макрон.
Бу гаплар Франциядаги умумий кайфиятни ҳам ифода этади: финалга чиқиш кутилганди, аммо яримфиналда Испания кучлироқ чиқди.
Испания финалга муносиб чиқди
Яримфиналда Испания Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Микель Оярсабаль пенальтидан ҳисобни очган, Педро Порро эса иккинчи бўлимда устунликни мустаҳкамлаган.
Бу ғалаба “Ла Роха”ни тарихида иккинчи марта Жаҳон чемпионати финалига олиб чиқди. Испания аввал 2010 йилда мундиал финалига чиққан ва ўша йили чемпион бўлган эди.
Жамоа
Натижа
Испания
финалга чиқди
Франция
учинчи ўрин учун баҳсда ўйнайди
Ҳисоб
Франция 0:2 Испания
Финалдаги рақиб
Аргентина — Англия ўйини ғолиби
Франция учун оғир тўхташ
Дидье Дешам жамоасидан кўпчилик яна финал кутганди. Франция сўнгги йилларда катта турнирларда барқарор иштирок этиб келаётган, таркибида Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле ва Майкл Олисе каби кучли футболчилар бор эди.
Аммо Испанияга қарши ўйинда Франция ўз ҳужум кучини тўлиқ намойиш эта олмади. Испания ҳимояда тартибли, марказда эса аниқ ва совуққон ўйнади.
Макроннинг мурожаати шу маънода икки қисмли бўлди: рақибни тан олиш ва ўз футболчиларига руҳий таянч бериш.
Ёш авлодга ишонч
Макроннинг “ёш ва иқтидорли жамоа” ҳақидаги гапи тасодифий эмас. Францияда ҳозирги таркиб атрофида келгуси йиллар учун ҳам катта умид бор.
Жамоа финалга чиқа олмаган бўлса-да, турнир давомида бир қатор футболчилар ўзини кўрсатди. Энди асосий савол — бу авлод мағлубиятдан тўғри хулоса чиқара оладими?
Футболда баъзан энг муҳим бурилиш чемпионликдан эмас, оғир мағлубиятдан кейин бошланади.
Финалда ким Испанияга қарши чиқади?
Испания финалда Аргентина — Англия яримфинали ғолиби билан тўқнаш келади. Бу эса мундиалнинг ҳал қилувчи баҳсига янада катта интрига қўшмоқда.
Агар Аргентина финалга чиқса, Испания амалдаги жаҳон чемпиони ва Лионель Месси етакчилигидаги жамоага қарши ўйнайди. Агар Англия ғалаба қозонса, финалда Европа футболидаги икки катта мактаб тўқнашади.
Франция учун энди бронза синови
Франция учун мундиал ҳали тўлиқ тугагани йўқ. Жамоа учинчи ўрин учун баҳсда майдонга тушади.
Лекин психологик жиҳатдан бу осон бўлмайди. Финалга бир қадам қолганда тўхтаб қолиш ҳар қандай фаворит учун оғир. Энди Дешам шогирдлари ушбу зарбадан қанчалик тез чиқишини кўрсатиши керак.
Макроннинг хабари — танқид эмас, ишонч сигнали
Макрон Франция термасига кескин танқид эмас, балки қўллаб-қувватловчи мурожаат билан чиқди. У Испаниянинг ғалабасини тан олди, аммо Франция футболининг келажаги борлигини ҳам таъкидлади.
Бу мағлубият Франция учун оғриқли. Аммо Макрон айтганидек, бу авлоднинг ҳикояси ҳали тугамаган бўлиши мумкин.
Сизнингча, Франция ушбу авлод билан кейинги катта турнирда яна финалга қайтиши мумкинми?
…