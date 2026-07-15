Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?

·33·Авто
Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?

Глобал автомобил саноатида сўнгги бир йил ичида кузатилган бош директорлар алмашинуви кутилмаган тенденцияни юзага келтирди. Янги тайинланган раҳбарлар ўз фаолиятини ривожланиш стратегиясини кенгайтиришдан эмас, балки миллиардлаб долларлик инвестиция лойиҳаларини бекор қилиш ва харажатларни кескин қисқартиришдан бошламоқда. Бу жараён соҳа экспертлари томонидан автомобилсозликдаги туб бурилиш нуқтаси сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ғарб нашрлари, хусусан, нуфузли иқтисодий таҳлилчилар ушбу янги раҳбарлар гуруҳини шартли равишда "Генератион Ахе" (Болта авлоди) деб аташмоқда. Улар ўз лавозимига келгач, жами 26 миллиард фунт стерлингдан (тахминан 33 миллиард доллар) ортиқ инвестицияларни ҳисобдан чиқариб юборишди. Бу маблағлар асосан самарасиз деб топилган моделлар, истиқболсиз электромобил платформалари ва кутилган натижани бермаган заводлар билан боғлиқ эди.

Электромобиллар стратегиясидаги ўзгаришлар

Мазкур қисқартиришлар тўлқини, биринчи навбатда, электромобилларга ўтиш жараёнининг секинлашгани билан изоҳланади. Кўплаб компаниялар бир неча йил олдин эълон қилган улкан режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Масалан, Volkswagen, Ford ва Mercedes-Benz каби гигантлар ўзларининг тўлиқ электрлаштириш стратегияларини бироз юmsҳатиб, гибрид двигателли автомобилларга қайта эътибор қаратмоқда.

Янги раҳбарларнинг асосий мақсади — компания акциядорлари учун максимал фойда келтириш ва зарар кўраётган йўналишларни ёпишдир. Бу жараёнда нафақат техник лойиҳалар, балки минглаб ишчи ўринлари ҳам қисқартирилмоқда. Ҳатто юқори малакали мутахассислар ҳам ушбу "тозалаш" жараёнидан четда қолмаяпти, чунки компаниялар сунъий интеллект ва автоматлаштириш орқали харажатларни камайтиришга интилмоқда.

Ўзбекистон бозори учун аҳамияти

Глобал миқёсдаги ушбу ўзгаришлар Ўзбекистон автомобил бозорига ҳам билвосита таъсир кўрсатиши муқаррар. Жаҳон бозорида моделларнинг камайиши ва ишлаб чиқариш занжиридаги ўзгаришлар эҳтиёт қисмлар етказиб бериш ва янги технологияларнинг кириб келишига таъсир қилади. Шунингдек, BYD ва Tesla каби компаниялар ўртасидаги рақобат кучайган бир пайтда, анъанавий брендларнинг ўз харажатларини оптималлаштириши уларнинг бозордаги ўрнини сақлаб қолишга қаратилган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, автомобил саноати ҳозирда "миқдор эмас, сифат" тамойилига ўтмоқда. Янги авлод раҳбарлари таваккал қилишдан кўра, барқарор молиявий натижаларни афзал кўришмоқда. Бу эса келгуси йилларда автомобил бозорида камроқ, аммо техник жиҳатдан мукаммалроқ ва иқтисодий жиҳатдан асосланган моделлар пайдо бўлишидан далолат беради.

АвтомобилИнвестицияИқтисодиётЭлектромобилСтратегия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиToyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиБугун, 09:23Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиToyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиБугун, 08:23Электромобиллар учун янги солиқ: Автопарк эгалари катта ҳажмдаги ишга тайёрланмоқдаЭлектромобиллар учун янги солиқ: Автопарк эгалари катта ҳажмдаги ишга тайёрланмоқдаКеча, 23:28Россия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиРоссия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиКеча, 21:26Сааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлариСааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлариКеча, 20:30AvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўладиAvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўладиКеча, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси