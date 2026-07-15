Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?
Глобал автомобил саноатида сўнгги бир йил ичида кузатилган бош директорлар алмашинуви кутилмаган тенденцияни юзага келтирди. Янги тайинланган раҳбарлар ўз фаолиятини ривожланиш стратегиясини кенгайтиришдан эмас, балки миллиардлаб долларлик инвестиция лойиҳаларини бекор қилиш ва харажатларни кескин қисқартиришдан бошламоқда. Бу жараён соҳа экспертлари томонидан автомобилсозликдаги туб бурилиш нуқтаси сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ғарб нашрлари, хусусан, нуфузли иқтисодий таҳлилчилар ушбу янги раҳбарлар гуруҳини шартли равишда "Генератион Ахе" (Болта авлоди) деб аташмоқда. Улар ўз лавозимига келгач, жами 26 миллиард фунт стерлингдан (тахминан 33 миллиард доллар) ортиқ инвестицияларни ҳисобдан чиқариб юборишди. Бу маблағлар асосан самарасиз деб топилган моделлар, истиқболсиз электромобил платформалари ва кутилган натижани бермаган заводлар билан боғлиқ эди.
Электромобиллар стратегиясидаги ўзгаришларМазкур қисқартиришлар тўлқини, биринчи навбатда, электромобилларга ўтиш жараёнининг секинлашгани билан изоҳланади. Кўплаб компаниялар бир неча йил олдин эълон қилган улкан режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Масалан, Volkswagen, Ford ва Mercedes-Benz каби гигантлар ўзларининг тўлиқ электрлаштириш стратегияларини бироз юmsҳатиб, гибрид двигателли автомобилларга қайта эътибор қаратмоқда.
Янги раҳбарларнинг асосий мақсади — компания акциядорлари учун максимал фойда келтириш ва зарар кўраётган йўналишларни ёпишдир. Бу жараёнда нафақат техник лойиҳалар, балки минглаб ишчи ўринлари ҳам қисқартирилмоқда. Ҳатто юқори малакали мутахассислар ҳам ушбу "тозалаш" жараёнидан четда қолмаяпти, чунки компаниялар сунъий интеллект ва автоматлаштириш орқали харажатларни камайтиришга интилмоқда.
Ўзбекистон бозори учун аҳамиятиГлобал миқёсдаги ушбу ўзгаришлар Ўзбекистон автомобил бозорига ҳам билвосита таъсир кўрсатиши муқаррар. Жаҳон бозорида моделларнинг камайиши ва ишлаб чиқариш занжиридаги ўзгаришлар эҳтиёт қисмлар етказиб бериш ва янги технологияларнинг кириб келишига таъсир қилади. Шунингдек, BYD ва Tesla каби компаниялар ўртасидаги рақобат кучайган бир пайтда, анъанавий брендларнинг ўз харажатларини оптималлаштириши уларнинг бозордаги ўрнини сақлаб қолишга қаратилган.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, автомобил саноати ҳозирда "миқдор эмас, сифат" тамойилига ўтмоқда. Янги авлод раҳбарлари таваккал қилишдан кўра, барқарор молиявий натижаларни афзал кўришмоқда. Бу эса келгуси йилларда автомобил бозорида камроқ, аммо техник жиҳатдан мукаммалроқ ва иқтисодий жиҳатдан асосланган моделлар пайдо бўлишидан далолат беради.
…