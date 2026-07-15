Роскосмос ИСС томон йўл оладиган Soyuz MS-29 кемасининг парвоз режасини эълон қилди

·0·Техно
Роскосмос ИСС томон йўл оладиган Soyuz MS-29 кемасининг парвоз режасини эълон қилди

Россиянинг Роскосмос давлат корпорацияси Бойқўнғир космодромидан Халқаро космик станция (ИСС) томон йўл оладиган Soyuz MS-29 бошқариладиган кемасининг парвоз схемаси ва батафсил режасини очиқлади. Ушбу миссия коинот тадқиқотлари ва станциядаги илмий ишларни давом эттириш йўлида навбатдаги муҳим қадам бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Парвоз Soyuz-2.1a ракета-ташувчиси ёрдамида Бойқўнғир космодромининг 31-сонли ("Восток") майдончасидан амалга оширилиши белгиланган. Мутахассисларнинг маълумотига кўра, парвоз жараёни бир неча муҳим босқичлардан иборат бўлиб, ҳар бир сония қатъий назорат остида бўлади. Хусусан, стартдан 1 дақиқа-ю 58 сония ўтгач, ракетанинг биринчи босқичи ажралиши режалаштирилган.

Кейинги босқичларда кемани ҳимоя қилувчи бош қобиқ (обтекател) 2 дақиқа-ю 34 сонияда ташлаб юборилади. Иккинчи босқичнинг ажралиши 4 дақиқа-ю 48 сонияга тўғри келса, парвознинг 8-дақиқаси якунида кема ташувчи ракетадан тўлиқ ажралиб чиқади. Шундан сўнг кема қуёш панеллари ва антенналарини очиб, ўзининг мустақил парвозини бошлайди.

Парвоз давомийлиги ва экипаж таркиби

Soyuz MS-29 кемасининг ИСС билан туташиши рекорд даражадаги қисқа вақт ичида амалга оширилиши кутилмоқда. Икки марта Ер атрофини айланиб ўтиш схемаси бўйича амалга ошириладиган парвоз жами 3 соат-у 8 дақиқа давом этади. Кема станциянинг Россия сегментидаги "Причал" модулига туташиши кўзда тутилган.

Экипаж таркибидан россиялик космонавтлар Пётр Дубров ва Анна Кикина, шунингдек, америкалик астронавт Анил Менон жой олган. Ушбу халқаро жамоа коинот станциясида узоқ муддатли миссияни бажаради. Маълум қилинишича, уларнинг коинотдаги фаолияти 261 сутка давом этиши режалаштирилган бўлиб, бу вақт давомида қатор илмий тажрибалар ўтказилади.

Ҳозирги вақтда давлат комиссияси Soyuz-2.1a ракетасини ёнилғи билан тўлдиришга рухсат берган. Бу парвозга тайёргарликнинг якуний босқичи ҳисобланади. Марказий Осиё минтақаси, хусусан, Ўзбекистонга яқин бўлган Бойқўнғир ҳудудидан амалга оширилаётган ушбу парвозлар минтақавий космонавтика ишқибозлари учун ҳамиша катта қизиқиш уйғотиб келади.

Ушбу миссия нафақат техник жиҳатдан мукаммаллиги, балки халқаро ҳамкорликнинг давом этаётгани билан ҳам аҳамиятлидир. Коинот станциясидаги навбатдаги алмашинув тадқиқотлар узлуксизлигини таъминлашга хизмат қилади.

РоскосмосИССSoyuz MS-29БойқўнғирКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

PlayStation 5 асосидаги арзон компьютер: AMD БК-250 платасини тўлиқ қувватда ишлатиш имкони топилдиPlayStation 5 асосидаги арзон компьютер: AMD БК-250 платасини тўлиқ қувватда ишлатиш имкони топилдиБугун, 05:56GPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбукGPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбукБугун, 05:28OpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқдаOpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқдаБугун, 05:20АҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиАҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиБугун, 04:56Google DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирдиБугун, 04:23Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”Бугун, 04:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди