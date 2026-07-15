Роскосмос ИСС томон йўл оладиган Soyuz MS-29 кемасининг парвоз режасини эълон қилди
Россиянинг Роскосмос давлат корпорацияси Бойқўнғир космодромидан Халқаро космик станция (ИСС) томон йўл оладиган Soyuz MS-29 бошқариладиган кемасининг парвоз схемаси ва батафсил режасини очиқлади. Ушбу миссия коинот тадқиқотлари ва станциядаги илмий ишларни давом эттириш йўлида навбатдаги муҳим қадам бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Парвоз Soyuz-2.1a ракета-ташувчиси ёрдамида Бойқўнғир космодромининг 31-сонли ("Восток") майдончасидан амалга оширилиши белгиланган. Мутахассисларнинг маълумотига кўра, парвоз жараёни бир неча муҳим босқичлардан иборат бўлиб, ҳар бир сония қатъий назорат остида бўлади. Хусусан, стартдан 1 дақиқа-ю 58 сония ўтгач, ракетанинг биринчи босқичи ажралиши режалаштирилган.
Кейинги босқичларда кемани ҳимоя қилувчи бош қобиқ (обтекател) 2 дақиқа-ю 34 сонияда ташлаб юборилади. Иккинчи босқичнинг ажралиши 4 дақиқа-ю 48 сонияга тўғри келса, парвознинг 8-дақиқаси якунида кема ташувчи ракетадан тўлиқ ажралиб чиқади. Шундан сўнг кема қуёш панеллари ва антенналарини очиб, ўзининг мустақил парвозини бошлайди.
Парвоз давомийлиги ва экипаж таркибиSoyuz MS-29 кемасининг ИСС билан туташиши рекорд даражадаги қисқа вақт ичида амалга оширилиши кутилмоқда. Икки марта Ер атрофини айланиб ўтиш схемаси бўйича амалга ошириладиган парвоз жами 3 соат-у 8 дақиқа давом этади. Кема станциянинг Россия сегментидаги "Причал" модулига туташиши кўзда тутилган.
Экипаж таркибидан россиялик космонавтлар Пётр Дубров ва Анна Кикина, шунингдек, америкалик астронавт Анил Менон жой олган. Ушбу халқаро жамоа коинот станциясида узоқ муддатли миссияни бажаради. Маълум қилинишича, уларнинг коинотдаги фаолияти 261 сутка давом этиши режалаштирилган бўлиб, бу вақт давомида қатор илмий тажрибалар ўтказилади.
Ҳозирги вақтда давлат комиссияси Soyuz-2.1a ракетасини ёнилғи билан тўлдиришга рухсат берган. Бу парвозга тайёргарликнинг якуний босқичи ҳисобланади. Марказий Осиё минтақаси, хусусан, Ўзбекистонга яқин бўлган Бойқўнғир ҳудудидан амалга оширилаётган ушбу парвозлар минтақавий космонавтика ишқибозлари учун ҳамиша катта қизиқиш уйғотиб келади.
Ушбу миссия нафақат техник жиҳатдан мукаммаллиги, балки халқаро ҳамкорликнинг давом этаётгани билан ҳам аҳамиятлидир. Коинот станциясидаги навбатдаги алмашинув тадқиқотлар узлуксизлигини таъминлашга хизмат қилади.
…