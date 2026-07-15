Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этди
Япония автосаноати гиганти Toyota ўзининг энг янги ва кучли флагмани — ГР GT суперкарини Буюк Британияда кенг жамоатчиликка тақдим этди. Газоо Расинг бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган ушбу модел нафақат пойга йўлаклари, балки умумий фойдаланишдаги йўллар учун ҳам мўлжалланган бўлиб, Mercedes-AMG GT ва Aston Martin Вантаге каби нуфузли моделларга жиддий рақобатчи бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашри хабарига кўра, янги суперкар ўтган ҳафтада Гудвуд тезлик фестивалида (Гоодвоод Фестивал оф Спеед) ўзининг динамик дебютини амалга оширди. Лойиҳанинг ўзига хослиги шундаки, автомобилнинг йўл версияси ва GT3 тоифасидаги пойга варианти параллел равишда ишлаб чиқилган. Бу эса Toyota муҳандисларига пойга технологияларини бевосита кундалик ҳайдовчилар учун мослаштириш имконини берди.
Техник имкониятлар ва двигател қувватиToyota ГР GT капоти остида 4,0 литрли, иккита турбокомпрессорли янги V8 двигатели жойлашган. Гибрид тизим билан биргаликда ишлайдиган ушбу агрегат 641 от кучи ва 627 Нм айланиш лаҳзасини таъминлайди. Қувват орқа ғилдиракларга углерод толаси билан мустаҳкамланган махсус трансмиссия орқали узатилади. Компания вакилларининг таъкидлашича, ҳозирда синов жараёнлари давом этмоқда ва якуний кўрсаткичлар бундан ҳам юқори бўлиши мумкин.
Гарчи аниқ динамик кўрсаткичлар ҳали тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, суперкарнинг максимал тезлиги соатига 318 километрдан (198 мил) ошиши кутилмоқда. Тўхтаб турган жойидан соатига 100 километр тезликка чиқиш учун эса автомобилга тахминан 3,5 сония кифоя қилади. Двигателнинг ихчамлиги ва енгиллиги турбиналарнинг цилиндрлар блоки ичида жойлашгани (ҳот вее) ҳамда қуруқ картерли мойлаш тизими билан изоҳланади.
Муҳандислик маҳорати ва келажак пойдевориЛойиҳани ишлаб чиқишда Toyota кенгаши раиси ва "уста ҳайдовчи" Акио Тоёда бевосита иштирок этган. Унинг мақсади ҳайдовчи ва автомобил ўртасида мукаммал уйғунликни яратиш бўлган. Шунингдек, лойиҳага афсонавий Lexus ЛФА моделини яратган мутахассислар ҳам жалб этилган. Бу эса янги авлод муҳандисларига Toyota компаниясининг "махфий рецептлари"ни ўргатишда муҳим аҳамият касб этади.
Янги ГР GT модели тўлиқ электр қувватли Lexus ЛФА вориси билан биргаликда бренднинг юқори технологик имкониятларини намойиш этувчи "учлик" таркибига киради. Ўзбекистон автомобил ишқибозлари учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли, чунки Toyota бренди мамлакатимизда ўзининг ишончлилиги билан машҳур, аммо бундай экстремал суперкарлар бренднинг спорт йўналишидаги янги қиёфасини очиб беради.
Toyota ГР GT моделининг расмий сотувлари келаси йилдан бошланиши режалаштирилган. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу модел Porsche 911 Турбо каби гигантлар ҳукмронлик қиладиган сегментда япон брендининг позициясини сезиларли даражада мустаҳкамлайди.
…