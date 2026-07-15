Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этди

·35·Авто
Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этди

Япония автосаноати гиганти Toyota ўзининг энг янги ва кучли флагмани — ГР GT суперкарини Буюк Британияда кенг жамоатчиликка тақдим этди. Газоо Расинг бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган ушбу модел нафақат пойга йўлаклари, балки умумий фойдаланишдаги йўллар учун ҳам мўлжалланган бўлиб, Mercedes-AMG GT ва Aston Martin Вантаге каби нуфузли моделларга жиддий рақобатчи бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашри хабарига кўра, янги суперкар ўтган ҳафтада Гудвуд тезлик фестивалида (Гоодвоод Фестивал оф Спеед) ўзининг динамик дебютини амалга оширди. Лойиҳанинг ўзига хослиги шундаки, автомобилнинг йўл версияси ва GT3 тоифасидаги пойга варианти параллел равишда ишлаб чиқилган. Бу эса Toyota муҳандисларига пойга технологияларини бевосита кундалик ҳайдовчилар учун мослаштириш имконини берди.

Техник имкониятлар ва двигател қуввати

Toyota ГР GT капоти остида 4,0 литрли, иккита турбокомпрессорли янги V8 двигатели жойлашган. Гибрид тизим билан биргаликда ишлайдиган ушбу агрегат 641 от кучи ва 627 Нм айланиш лаҳзасини таъминлайди. Қувват орқа ғилдиракларга углерод толаси билан мустаҳкамланган махсус трансмиссия орқали узатилади. Компания вакилларининг таъкидлашича, ҳозирда синов жараёнлари давом этмоқда ва якуний кўрсаткичлар бундан ҳам юқори бўлиши мумкин.

Гарчи аниқ динамик кўрсаткичлар ҳали тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, суперкарнинг максимал тезлиги соатига 318 километрдан (198 мил) ошиши кутилмоқда. Тўхтаб турган жойидан соатига 100 километр тезликка чиқиш учун эса автомобилга тахминан 3,5 сония кифоя қилади. Двигателнинг ихчамлиги ва енгиллиги турбиналарнинг цилиндрлар блоки ичида жойлашгани (ҳот вее) ҳамда қуруқ картерли мойлаш тизими билан изоҳланади.

Муҳандислик маҳорати ва келажак пойдевори

Лойиҳани ишлаб чиқишда Toyota кенгаши раиси ва "уста ҳайдовчи" Акио Тоёда бевосита иштирок этган. Унинг мақсади ҳайдовчи ва автомобил ўртасида мукаммал уйғунликни яратиш бўлган. Шунингдек, лойиҳага афсонавий Lexus ЛФА моделини яратган мутахассислар ҳам жалб этилган. Бу эса янги авлод муҳандисларига Toyota компаниясининг "махфий рецептлари"ни ўргатишда муҳим аҳамият касб этади.

Янги ГР GT модели тўлиқ электр қувватли Lexus ЛФА вориси билан биргаликда бренднинг юқори технологик имкониятларини намойиш этувчи "учлик" таркибига киради. Ўзбекистон автомобил ишқибозлари учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли, чунки Toyota бренди мамлакатимизда ўзининг ишончлилиги билан машҳур, аммо бундай экстремал суперкарлар бренднинг спорт йўналишидаги янги қиёфасини очиб беради.

Toyota ГР GT моделининг расмий сотувлари келаси йилдан бошланиши режалаштирилган. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу модел Porsche 911 Турбо каби гигантлар ҳукмронлик қиладиган сегментда япон брендининг позициясини сезиларли даражада мустаҳкамлайди.

ToyotaСуперкарГазоо РасингАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиToyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиБугун, 09:23Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?Бугун, 08:28Электромобиллар учун янги солиқ: Автопарк эгалари катта ҳажмдаги ишга тайёрланмоқдаЭлектромобиллар учун янги солиқ: Автопарк эгалари катта ҳажмдаги ишга тайёрланмоқдаКеча, 23:28Россия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиРоссия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиКеча, 21:26Сааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлариСааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлариКеча, 20:30AvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўладиAvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўладиКеча, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси