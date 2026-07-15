«Арсенал»да кутилмаган трансфер: Жезус арзон гаровга сотиб юборилади

·35·Спорт
«Арсенал»да кутилмаган трансфер: Жезус арзон гаровга сотиб юборилади

Лондоннинг «Арсенал» клуби ҳужумчиси Габриэл Жезус жорий ёзги трансферлар ойнасида жамоасини ўзгартириши мумкин. Бразилиялик иқтидорли форвард фаолиятини Италия чемпионатида давом эттиришга жуда яқин турибди.

Zamin.uz нуфузли инсайдерлар маълумотларига таянган ҳолда ушбу кутилаётган трансфер тафсилотларини тақдим этади.

«Милан»дан жиддий қизиқиш ва кутилмаган паст нарх

Таниқли спорт журналисти Фрэйзер Флэтчернинг маълум қилишича, «Арсенал» раҳбарияти 28 ёшли бразилиялик ҳужумчини қўйиб юборишга тўлиқ рози. Ҳозирда унинг хизматларига Италиянинг машҳур «Милан» клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда ва трансфер имкониятларини фаол ўрганмоқда.

Энг қизиқарли жиҳати шундаки, лондонликлар Жезус учун атиги 20 миллион фунт стерлинг (тахминан 24 миллион евро) талаб қилмоқда. Шартномаси тугашига ҳали бир йилдан ортиқ вақт бўлишига қарамай, бундай паст нарх белгиланиши кўпчилик футбол экспертларини ҳайрон қолдирди.

Жезуснинг трансфер қиймати қандай ўзгарди?

Габриэл Жезус 2022 йилда «Манчестер Сити»дан катта умидлар билан сотиб олинган эди. Бироқ жароҳатлар ва барқарор ўйин кўрсата олмагани сабабли унинг бозор қиймати кескин тушиб кетди.

Кўрсаткич номи

Молиявий рақамлар ва муддатлар

«Арсенал»га ўтиш баҳоси (2022 йил)

52 миллион евро

Ҳозирги сўралаётган нарх (2026 йил)

20 миллион фунт стерлинг

Transfermarkt баҳолаган бозор қиймати

17 миллион евро

Амалдаги шартнома муддати

2027 йил 30 июнгача

Рақамлар сўзлаганда: Ўтган мавсум статистикаси

Ҳужумчининг трансфер қиймати пасайишига унинг сермаҳсуллиги камайгани ҳам сабаб бўлди. Ўтган мавсумда Жезус «Арсенал» таркибида етарлича ўйин амалиётига эга бўлмади:

  • Жами учрашувлар: 27 та ўйин (барча турнирларда)

  • Урилган голлар: 6 та гол

  • Голли узатмалар: 2 та ассист

«Милан» клуби учун бу трансфер ҳужум чизиғини арзон ва тажрибали футболчи билан кучайтириш учун жуда қулай имкониятдир. Ўз навбатида, Жезуснинг ўзи ҳам Италияда янги нафас олиш ва фаолиятини қайта тиклаш истагида. Воқеалар ривожини биргаликда кузатамиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Бугун, 08:03Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?Бугун, 07:56Франция миллий жамоаси нега синди? 3 юлдузнинг оғриқли кечаси...Франция миллий жамоаси нега синди? 3 юлдузнинг оғриқли кечаси...Бугун, 07:51Испания финалда: Францияни тўхтатган кеча қаҳрамони...Испания финалда: Францияни тўхтатган кеча қаҳрамони...Бугун, 07:24Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқладиЖуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқладиБугун, 02:55Эрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирдиЭрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирдиБугун, 02:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди