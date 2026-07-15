«Арсенал»да кутилмаган трансфер: Жезус арзон гаровга сотиб юборилади
Лондоннинг «Арсенал» клуби ҳужумчиси Габриэл Жезус жорий ёзги трансферлар ойнасида жамоасини ўзгартириши мумкин. Бразилиялик иқтидорли форвард фаолиятини Италия чемпионатида давом эттиришга жуда яқин турибди.
Zamin.uz нуфузли инсайдерлар маълумотларига таянган ҳолда ушбу кутилаётган трансфер тафсилотларини тақдим этади.
«Милан»дан жиддий қизиқиш ва кутилмаган паст нарх
Таниқли спорт журналисти Фрэйзер Флэтчернинг маълум қилишича, «Арсенал» раҳбарияти 28 ёшли бразилиялик ҳужумчини қўйиб юборишга тўлиқ рози. Ҳозирда унинг хизматларига Италиянинг машҳур «Милан» клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда ва трансфер имкониятларини фаол ўрганмоқда.
Энг қизиқарли жиҳати шундаки, лондонликлар Жезус учун атиги 20 миллион фунт стерлинг (тахминан 24 миллион евро) талаб қилмоқда. Шартномаси тугашига ҳали бир йилдан ортиқ вақт бўлишига қарамай, бундай паст нарх белгиланиши кўпчилик футбол экспертларини ҳайрон қолдирди.
Жезуснинг трансфер қиймати қандай ўзгарди?
Габриэл Жезус 2022 йилда «Манчестер Сити»дан катта умидлар билан сотиб олинган эди. Бироқ жароҳатлар ва барқарор ўйин кўрсата олмагани сабабли унинг бозор қиймати кескин тушиб кетди.
Кўрсаткич номи
Молиявий рақамлар ва муддатлар
«Арсенал»га ўтиш баҳоси (2022 йил)
52 миллион евро
Ҳозирги сўралаётган нарх (2026 йил)
20 миллион фунт стерлинг
Transfermarkt баҳолаган бозор қиймати
17 миллион евро
Амалдаги шартнома муддати
2027 йил 30 июнгача
Рақамлар сўзлаганда: Ўтган мавсум статистикаси
Ҳужумчининг трансфер қиймати пасайишига унинг сермаҳсуллиги камайгани ҳам сабаб бўлди. Ўтган мавсумда Жезус «Арсенал» таркибида етарлича ўйин амалиётига эга бўлмади:
Жами учрашувлар: 27 та ўйин (барча турнирларда)
Урилган голлар: 6 та гол
Голли узатмалар: 2 та ассист
«Милан» клуби учун бу трансфер ҳужум чизиғини арзон ва тажрибали футболчи билан кучайтириш учун жуда қулай имкониятдир. Ўз навбатида, Жезуснинг ўзи ҳам Италияда янги нафас олиш ва фаолиятини қайта тиклаш истагида. Воқеалар ривожини биргаликда кузатамиз.
…