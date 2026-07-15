Мадина Мухторова "Шум бола" ролига қандай танланганини айтиб берди
Актриса Мадина Мухторова интервьюларидан бирида "Шум бола" ролига қандай танлангани ҳақида сўзлаб берган. Унинг айтишича, болалигида кўпроқ ўғил болалар билан ўйнаган, қизлар билан унчалик қўшилмаган.
Актриса лагерларда ҳам, ҳовлиларда ҳам болалар билан кичик томошалар ташкил қилганини эслайди. Улар жой тайёрлаб, томошабинларни чақиришган, ҳатто билет сотишган. Мадина Мухторова ўша пайтларда Шум бола образини ўйнаган, ёнига эса Омон ролини бажарадиган болани олиб саҳна кўринишлари қилган.
Кейин буни ўқитувчилар кўриб қолишган ва уни мактаб саҳнасига олиб чиқишган. Шу тариқа у театрларда ҳам ўйнай бошлаган, аммо бу ҳақда ҳаммага айтиб юрмаган.
Мадина Мухторованинг сўзларига кўра, бир куни Сергей Каприевелев репетиция жараёнида ҳаммани йиғган. Уни ҳам чақиришган ва "Сен Шум болани ўйнайсан", дейишган. Актриса бу гапни эшитиб ҳайрон қолганини айтади. Шундан кейин унга қўлига матн берилган.
…