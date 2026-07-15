Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!

·0·Спорт
Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!

Футбол оламида узоқ кутилган тарихий воқеа содир бўлмоқда. Афсонавий футболчи ва мураббий Зинедин Зидан 2026 йилги жаҳон чемпионати якунланганидан сўнг Франция миллий терма жамоаси бошқарувини ўз қўлига олади.

Бу ҳақда машҳур инсайдер ва журналист Фабрицио Романо ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилди.

Zamin.uz ушбу шов-шувли тайинлов ва Франция термасидаги катта ўзгаришлар тафсилотларини тақдим этади.

Дешамнинг 14 йиллик даври якунланмоқда

Жорий Жаҳон чемпионати ярим финалида Франция терма жамоаси Испанияга 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, чемпионлик пойгасидан чиқди. Энди жамоа турнирнинг учинчи ўрни учун курашади.

Мазкур йирик турнир якунланиши билан Франция терма жамоасини роппа-роса 14 йилдан буён бошқариб келаётган машҳур мутахассис Дидье Дешам ўз лавозимини тарк этади. Унинг ўрнига эса миллионлаб мухлислар йиллар давомида кутган номзод — Зинедин Зидан келади.

Зиданнинг мураббийликдаги космик натижалари

Ҳозирда 54 ёшда бўлган Зинедин Зиданнинг сўнгги иш жойи Испаниянинг «Реал Мадрид» клуби бўлган эди. У мадридликларни икки муддат (2016–2018 ва 2019–2021 йиллар) давомида бошқариб, клуб футболида мутлақ рекордларни ўрнатди.

Зиданнинг мураббийликдаги асосий ютуқлари:

Мусобақа / Ютуқ

Натижа

УEФА Чемпионлар Лигаси

3 карра ғолиб (кетма-кет)

Испания Ла Лигаси

2 карра чемпион

Испания Суперкубоги

2 карра соҳиби

Афсонавий ўйинчилик карьераси ва рақамлар

Футболчи сифатида Зидан дунё футболи тарихидаги энг буюк ярим ҳимоячилардан бири ҳисобланади. У фаолияти давомида Франциянинг «Канн», «Бордо», Италиянинг «Ювентус» ҳамда Испаниянинг «Реал Мадрид» клубларида тўп сурган.

Тарихий гол: Зидан «Реал Мадрид» таркибида 2003 йилда Испания чемпиони бўлган. Аммо унинг фаолиятидаги энг ёрқин лаҳзалардан бири — 2002 йилги Чемпионлар лигаси финалида Германиянинг «Байер» жамоаси дарвозасига чап оёқда урган сеҳрли ва ҳал қилувчи голидир (2:1).

Франция миллий терма жамоаси сафида эса у ҳақиқий етакчига айланган:

Кўрсаткич (Франция термасида)

Рақамлар

Жами ўйинлар сони

108 та

Урилган голлар

31 та

Голли узатмалар (ассистлар)

29 та

У терма жамоа билан биргаликда 1998 йилда жаҳон чемпиони, 2000 йилда Европа чемпиони ва 2006 йилда жаҳон вице-чемпиони унвонларини қўлга киритган. Эндиликда миллионлаб француз мухлислари Зидан мураббий сифатида ҳам мамлакатга янги Жаҳон кубогини тақдим этишига умид билдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Бугун, 08:03Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?Бугун, 07:56Франция миллий жамоаси нега синди? 3 юлдузнинг оғриқли кечаси...Франция миллий жамоаси нега синди? 3 юлдузнинг оғриқли кечаси...Бугун, 07:51«Арсенал»да кутилмаган трансфер: Жезус арзон гаровга сотиб юборилади«Арсенал»да кутилмаган трансфер: Жезус арзон гаровга сотиб юбориладиБугун, 07:39Испания финалда: Францияни тўхтатган кеча қаҳрамони...Испания финалда: Францияни тўхтатган кеча қаҳрамони...Бугун, 07:24Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқладиЖуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Сир Джефф Херст ёш юлдузни ёқладиБугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди