Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!
Футбол оламида узоқ кутилган тарихий воқеа содир бўлмоқда. Афсонавий футболчи ва мураббий Зинедин Зидан 2026 йилги жаҳон чемпионати якунланганидан сўнг Франция миллий терма жамоаси бошқарувини ўз қўлига олади.
Бу ҳақда машҳур инсайдер ва журналист Фабрицио Романо ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилди.
Zamin.uz ушбу шов-шувли тайинлов ва Франция термасидаги катта ўзгаришлар тафсилотларини тақдим этади.
Дешамнинг 14 йиллик даври якунланмоқда
Жорий Жаҳон чемпионати ярим финалида Франция терма жамоаси Испанияга 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, чемпионлик пойгасидан чиқди. Энди жамоа турнирнинг учинчи ўрни учун курашади.
Мазкур йирик турнир якунланиши билан Франция терма жамоасини роппа-роса 14 йилдан буён бошқариб келаётган машҳур мутахассис Дидье Дешам ўз лавозимини тарк этади. Унинг ўрнига эса миллионлаб мухлислар йиллар давомида кутган номзод — Зинедин Зидан келади.
Зиданнинг мураббийликдаги космик натижалари
Ҳозирда 54 ёшда бўлган Зинедин Зиданнинг сўнгги иш жойи Испаниянинг «Реал Мадрид» клуби бўлган эди. У мадридликларни икки муддат (2016–2018 ва 2019–2021 йиллар) давомида бошқариб, клуб футболида мутлақ рекордларни ўрнатди.
Зиданнинг мураббийликдаги асосий ютуқлари:
Мусобақа / Ютуқ
Натижа
УEФА Чемпионлар Лигаси
3 карра ғолиб (кетма-кет)
Испания Ла Лигаси
2 карра чемпион
Испания Суперкубоги
2 карра соҳиби
Афсонавий ўйинчилик карьераси ва рақамлар
Футболчи сифатида Зидан дунё футболи тарихидаги энг буюк ярим ҳимоячилардан бири ҳисобланади. У фаолияти давомида Франциянинг «Канн», «Бордо», Италиянинг «Ювентус» ҳамда Испаниянинг «Реал Мадрид» клубларида тўп сурган.
Тарихий гол: Зидан «Реал Мадрид» таркибида 2003 йилда Испания чемпиони бўлган. Аммо унинг фаолиятидаги энг ёрқин лаҳзалардан бири — 2002 йилги Чемпионлар лигаси финалида Германиянинг «Байер» жамоаси дарвозасига чап оёқда урган сеҳрли ва ҳал қилувчи голидир (2:1).
Франция миллий терма жамоаси сафида эса у ҳақиқий етакчига айланган:
Кўрсаткич (Франция термасида)
Рақамлар
Жами ўйинлар сони
108 та
Урилган голлар
31 та
Голли узатмалар (ассистлар)
29 та
У терма жамоа билан биргаликда 1998 йилда жаҳон чемпиони, 2000 йилда Европа чемпиони ва 2006 йилда жаҳон вице-чемпиони унвонларини қўлга киритган. Эндиликда миллионлаб француз мухлислари Зидан мураббий сифатида ҳам мамлакатга янги Жаҳон кубогини тақдим этишига умид билдирмоқда.
…