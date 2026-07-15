Франция миллий жамоаси нега синди? 3 юлдузнинг оғриқли кечаси...
ЖЧ-2026 яримфиналига қадар Франция турнирнинг энг кучли жамоаларидан бири сифатида кўрилаётганди. Аммо Испанияга қарши 0:2 ҳисобидаги мағлубият Дидье Дешам жамоасининг энг заиф нуқталарини очиб ташлади.
Кутилган финалчи ярим йўлда тўхтади
Франциядан кўпчилик учинчи марта кетма-кет Жаҳон чемпионати финалига чиқишни кутганди. Таркибда Мбаппе, Дембеле, Олисе, Барколя, Чуамени каби номлар бор эди.
Лекин Испанияга қарши ўйинда “уч ранглилар” одатдаги кучини кўрсата олмади. Жамоа ҳужумда кескинлик, марказда ритм, ҳимояда эса ишонч етишмаслигидан қийналди.
Испания эса ўз режасини совуққонлик билан бажарди: аввал пенальтидан ҳисобни очди, кейин Педро Порронинг голи билан финал йўлланмасини мустаҳкамлади.
Олисе йўқолиб қолди: 3,0 балл
Майкл Олисе турнир олдидан Франциянинг энг креатив қуролларидан бири сифатида кўрилганди. У рақиб ҳимоясини якка ҳаракатлар билан ёриб ўта оладиган футболчи сифатида таърифланган.
Аммо Испанияга қарши ўйинда у деярли кўринмади.
Олисе самарали дриблинг қила олмади, кўплаб ҳужумлар унинг йўқотишлари билан якунланди. Иккита муҳим паси бордек кўринса-да, улар ўйин тақдирини ўзгартирадиган даражада хавфли эмасди.
Футболчи
Баҳо
Асосий муаммо
Майкл Олисе
3,0
дриблинг йўқ, йўқотишлар кўп
3,0
кеч фаоллашди, зарбалар самарасиз
Усмон Дембеле
3,0
ўйинга жуда кеч қўшилди
Люка Динь
3,0
пенальти эпизодида ҳал қилувчи хато
Олисе мисолида Франциянинг катта муаммоси очилди: етакчилар ўйини юришмаса, жамоа автоматик тарзда қийин аҳволга тушиб қолди.
Мбаппе ва Дембеле: уйғониш кечикди
Килиан Мбаппе ва Усмон Дембеле Франция ҳужумининг асосий умиди эди. Аммо яримфиналда улардан кутилган портлаш бўлмади.
Мбаппе биринчи бўлим ва иккинчи бўлимнинг дастлабки қисмида ўзини деярли кўрсата олмади. У яккакурашларда кўп ютқазди, кейинроқ фаоллашганида эса шошма-шошарлик унинг қарорларига таъсир қилди.
У 6 марта дриблингга уринган бўлса, уларнинг аксарияти самарасиз якунланди. Зарбалари ҳам дарвозага жиддий хавф туғдирмади.
Дембеле эса ўйинга жуда кеч қўшилгандек кўринди. У фақат қўшимча дақиқаларда бир-икки вазият яратди, аммо бу вақтда Испания аллақачон ўйинни назорат қилиб бўлганди.
Диньнинг хатоси ўйинни бурди
Франция ёмон ўйнади, аммо ўйин бошқача сценарий олиши ҳам мумкин эди. Биринчи бўлим ўртасида Люка Диньнинг хатоси эса Испания учун катта имконият очди.
Кукурельянинг ноаниқ узатмасидан кейин Динь тўпни хавфсиз йўналтириши керак эди. Аммо у вазиятни нотўғри баҳолади ва Ламин Ямальга нисбатан қўпол ҳаракат қилди.
Ҳакам пенальти белгилади. Оярсабаль эса имкониятдан унумли фойдаланди.
Бу эпизод бутун ўйиннинг бурилиш нуқтасига айланди. Франция ҳисобда ортда қолди, Испания эса ўзининг энг яхши кўрадиган сценарийсига тушди: тўп назорати, сабр ва рақибни очилишга мажбур қилиш.
Дешам жамоаси нега очилмади?
Франциянинг катта муаммоси шунда бўлдики, юлдузлар кўп, аммо ўйинда умумий ритм йўқ эди.
Мбаппе якка ҳаракат қилди, Дембеле кеч фаоллашди, Олисе эса Испания босими остида йўқолди. Марказда ҳам Франция тўпни тез ва аниқ олдинга олиб чиқишда қийналди.
Испания эса аксинча, жамоавий ҳаракат қилди. Бир футболчи эмас, бутун тизим ишлади.
Испания нимада устун бўлди?
Испаниянинг ғалабаси фақат голлар билан эмас, ўйинни бошқариш сифати билан ҳам изоҳланади.
Луис де ла Фуэнте жамоаси Франциянинг асосий қуролларини яхши ўргангани кўринди. Улар Мбаппега кенг майдон бермади, Дембелени қанотда яккалаб қўймади, Олисени эса доимий босим остида ушлади.
Испаниянинг устунликлари:
• марказда тўп назорати;
• ҳимояда интизом;
• Франция юлдузларига бўш ҳудуд бермаслик;
• пенальтидан кейин ўйинни совуққонлик билан ушлаб туриш;
• Педро Порро орқали иккинчи зарбани ўз вақтида бериш.
Бу яримфиналда Испания шунчаки кучлироқ эмас, пишиқроқ жамоа бўлиб кўринди.
Франция учун оғриқли хулоса
Франция юлдузларга тўла жамоа бўлиши мумкин. Аммо яримфиналда бу етарли бўлмади.
Майдонда етакчилардан бири ҳам жамоани қутқариб қололмади. Олисе йўқолди, Дембеле кеч уйғонди, Мбаппе самара топа олмади, Динь эса ҳал қилувчи хатога йўл қўйди.
Бундай ўйинларда номлар эмас, қарорлар ҳал қилади. Испания қарорларни тўғри қабул қилди. Франция эса ўз юлдузлари соясида қолиб кетди.
Энди савол Дешам атрофида
Франция финалга чиқа олмади ва бу мағлубиятдан кейин табиий равишда Дидье Дешам қарорлари ҳам муҳокама қилинади.
Нега ҳужум ишламади? Нега Мбаппе ва Дембеле учун қулай шароит яратилмади? Нега Олисе бундай ўйинда ўзини кўрсата олмади? Нега Динь қанотида хавфсизлик таъминланмади?
Бу саволлар Франция футболида яқин кунларда кўп муҳокама қилиниши аниқ.
Испания эса финалга йўл олди. Франция учун эса бу яримфинал битта оғриқли ҳақиқатни кўрсатди: юлдузлар борлиги финалга кафолат бермайди.
Сизнингча, Франциянинг мағлубиятида асосий айб кимда — футболчилардами, Дешамнинг режасидами ёки Испаниянинг кучидами?
…