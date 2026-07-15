АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!
Англия Премьер-лигаси (АПЛ) — дунёнинг энг шиддатли ва энг кўп кузатиладиган миллий чемпионати. Янги мавсумда ушбу машҳур лигада бизни ҳақиқий тарихий воқеа — «Марказий Осиё дербиси» кутиб турибди!
Ҳозирча ушбу мураккаб лигада минтақамиздан фақат бир нафар футболчи — ўзбекистонлик иқтидор вакили Абдуқодир Ҳусанов тўп сураётган эди. Аммо тез орада вазият бутунлай ўзгаради.
Zamin.uz АПЛ майдонларида кутилаётган ўзбек-қозоқ тўқнашуви тафсилотларини тақдим этади.
Абдуқодир Ҳусанов: «Манчестер Сити»нинг 50 миллионлик қўрғони
22 ёшли ўзбек ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ўтган мавсумда Хосеп Гвардиола қўл остида ўз классини тўлиқ намойиш этди ва «шаҳарликлар»нинг асосий таянчларидан бирига айланди.
Гвардиола давридан сўнг жамоа бошқарувини қўлга олган янги бош мураббий Энцо Мареска ҳам Ҳусановнинг маҳоратига юқори баҳо бериши кутилмоқда. Ўтган мавсумда Абдуқодир нафақат ишончли ўйин намойиш этди, балки жамоаси билан биргаликда нуфузли совринларни ҳам қўлга киритди:
Жами ўйинлар сони: 37 та учрашув (АПЛ, ЕЧЛ, Англия кубоги ва Лига кубоги доирасида).
Қўлга киритилган совринлар: Англия кубоги ва Англия лигаси кубоги соҳиби.
Трансфер баҳоси: Мавсум якунига кўра, Transfermarkt порталида унинг қиймати 50 миллион еврога кўтарилди.
Эслатиб ўтамиз, «Манчестер Сити» ўзбек футболчисини 2025 йилнинг 20 январь куни Франциянинг «Ланс» клубидан 40 миллион евро эвазига сотиб олган эди.
Дастан Сатпаев — «Челси»нинг янги қуроли
«Манчестер Сити» ўзбек юлдузини ўз таркибига қўшиб олганидан бир неча кун ўтиб, Лондоннинг бошқа бир гранди — «Челси» ҳам Марказий Осиёдан иқтидор сотиб олганини эълон қилганди. Гап қозоғистонлик 17 ёшли ҳужумчи Дастан Сатпаев ҳақида бормоқда.
Лондонликлар ушбу иқтидорни 2025 йилнинг февралида трансфер қилишган, бироқ қоидаларга кўра у вояга етгунига қадар ўз клуби — «Қайрат»да ўйнаб турди.
Тарихий сана яқин: 2026 йилнинг 12 август куни Дастан 18 ёшга тўлади ва тўлиқ вояга етгач, расман «Челси» аъзосига айланиб, АПЛда рўйхатдан ўтади.
Икки иқтидорнинг солиштирма таҳлили
Кўрсаткичлар
Абдуқодир Ҳусанов
Дастан Сатпаев
Клуби
«Манчестер Сити»
«Челси»
Ёши
22 ёш
17 ёш (августда 18 га тўлади)
Амплуаси
Марказий ҳимоячи
Ҳужумчи
Трансфер санаси
20 январь, 2025 йил
Февраль, 2025 йил
Трансфер баҳоси / Мақоми
€50 миллион (Transfermarkt)
«Қайрат» тарбияланувчиси
Экспертлар фикри: Тўғридан-тўғри тўқнашувни кутамиз!
Таниқли спорт журналисти Александр Троицкий ўзининг Telegram каналида янги мавсумда ушбу икки ёш юлдуз ўртасида кутилаётган қарама-қаршиликка алоҳида тўхталди:
«Умид қиламизки, бир неча ойдан кейин майдонда Дастан Сатпаев ва Абдуқодир Ҳусановнинг тўғридан-тўғри тўқнашувидан баҳраманд бўламиз. Шу билан бирга, улардан қайси бири тезкорроқ эканлигини ҳам билиб оламиз».
Ҳимоя ва ҳужум тўқнашуви! «Манчестер Сити» девори бўлмиш Ҳусанов ҳамда «Челси»нинг тезкор ҳужумчиси Сатпаев ўртасидаги кураш нафақат Англияда, балки бутун Марказий Осиёда миллионлаб мухлисларни экран қаршисига михлаши аниқ. Янги мавсумда ватандошимизга улкан зафарлар тилаб қоламиз!
…