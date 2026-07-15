АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!

·17·Спорт
АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!

Англия Премьер-лигаси (АПЛ) — дунёнинг энг шиддатли ва энг кўп кузатиладиган миллий чемпионати. Янги мавсумда ушбу машҳур лигада бизни ҳақиқий тарихий воқеа — «Марказий Осиё дербиси» кутиб турибди!

Ҳозирча ушбу мураккаб лигада минтақамиздан фақат бир нафар футболчи — ўзбекистонлик иқтидор вакили Абдуқодир Ҳусанов тўп сураётган эди. Аммо тез орада вазият бутунлай ўзгаради.

Zamin.uz АПЛ майдонларида кутилаётган ўзбек-қозоқ тўқнашуви тафсилотларини тақдим этади.

Абдуқодир Ҳусанов: «Манчестер Сити»нинг 50 миллионлик қўрғони

22 ёшли ўзбек ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ўтган мавсумда Хосеп Гвардиола қўл остида ўз классини тўлиқ намойиш этди ва «шаҳарликлар»нинг асосий таянчларидан бирига айланди.

Гвардиола давридан сўнг жамоа бошқарувини қўлга олган янги бош мураббий Энцо Мареска ҳам Ҳусановнинг маҳоратига юқори баҳо бериши кутилмоқда. Ўтган мавсумда Абдуқодир нафақат ишончли ўйин намойиш этди, балки жамоаси билан биргаликда нуфузли совринларни ҳам қўлга киритди:

  • Жами ўйинлар сони: 37 та учрашув (АПЛ, ЕЧЛ, Англия кубоги ва Лига кубоги доирасида).

  • Қўлга киритилган совринлар: Англия кубоги ва Англия лигаси кубоги соҳиби.

  • Трансфер баҳоси: Мавсум якунига кўра, Transfermarkt порталида унинг қиймати 50 миллион еврога кўтарилди.

Эслатиб ўтамиз, «Манчестер Сити» ўзбек футболчисини 2025 йилнинг 20 январь куни Франциянинг «Ланс» клубидан 40 миллион евро эвазига сотиб олган эди.

Дастан Сатпаев — «Челси»нинг янги қуроли

«Манчестер Сити» ўзбек юлдузини ўз таркибига қўшиб олганидан бир неча кун ўтиб, Лондоннинг бошқа бир гранди — «Челси» ҳам Марказий Осиёдан иқтидор сотиб олганини эълон қилганди. Гап қозоғистонлик 17 ёшли ҳужумчи Дастан Сатпаев ҳақида бормоқда.

Лондонликлар ушбу иқтидорни 2025 йилнинг февралида трансфер қилишган, бироқ қоидаларга кўра у вояга етгунига қадар ўз клуби — «Қайрат»да ўйнаб турди.

Тарихий сана яқин: 2026 йилнинг 12 август куни Дастан 18 ёшга тўлади ва тўлиқ вояга етгач, расман «Челси» аъзосига айланиб, АПЛда рўйхатдан ўтади.

Икки иқтидорнинг солиштирма таҳлили

Кўрсаткичлар

Абдуқодир Ҳусанов

Дастан Сатпаев

Клуби

«Манчестер Сити»

«Челси»

Ёши

22 ёш

17 ёш (августда 18 га тўлади)

Амплуаси

Марказий ҳимоячи

Ҳужумчи

Трансфер санаси

20 январь, 2025 йил

Февраль, 2025 йил

Трансфер баҳоси / Мақоми

€50 миллион (Transfermarkt)

«Қайрат» тарбияланувчиси

Экспертлар фикри: Тўғридан-тўғри тўқнашувни кутамиз!

Таниқли спорт журналисти Александр Троицкий ўзининг Telegram каналида янги мавсумда ушбу икки ёш юлдуз ўртасида кутилаётган қарама-қаршиликка алоҳида тўхталди:

«Умид қиламизки, бир неча ойдан кейин майдонда Дастан Сатпаев ва Абдуқодир Ҳусановнинг тўғридан-тўғри тўқнашувидан баҳраманд бўламиз. Шу билан бирга, улардан қайси бири тезкорроқ эканлигини ҳам билиб оламиз».

Ҳимоя ва ҳужум тўқнашуви! «Манчестер Сити» девори бўлмиш Ҳусанов ҳамда «Челси»нинг тезкор ҳужумчиси Сатпаев ўртасидаги кураш нафақат Англияда, балки бутун Марказий Осиёда миллионлаб мухлисларни экран қаршисига михлаши аниқ. Янги мавсумда ватандошимизга улкан зафарлар тилаб қоламиз!

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиЧелсиДастан СатпаевҚайрат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!Бугун, 08:15Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Бугун, 08:03Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?Бугун, 07:56Франция миллий жамоаси нега синди? 3 юлдузнинг оғриқли кечаси...Франция миллий жамоаси нега синди? 3 юлдузнинг оғриқли кечаси...Бугун, 07:51«Арсенал»да кутилмаган трансфер: Жезус арзон гаровга сотиб юборилади«Арсенал»да кутилмаган трансфер: Жезус арзон гаровга сотиб юбориладиБугун, 07:39Испания финалда: Францияни тўхтатган кеча қаҳрамони...Испания финалда: Францияни тўхтатган кеча қаҳрамони...Бугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди