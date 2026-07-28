Милан трансфер бозори: Матиас Соуле номзоди кўриб чиқилмоқда
Италия А сериясининг етакчи клубларидан бири бўлган Милан жамоаси ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол изланишлар олиб бормоқда. Матье Моретто тарқатган маълумотларга кўра, шу кунларда Римнинг Рома клуби ўзининг иқтидорли ҳужумкор қанот футболчиси Матиас Соулени Милан раҳбариятига таклиф қилган. 2003 йилда туғилган ва римликлар билан амалдаги шартномаси 2029 йилгача мўлжалланган аргентиналик футболчининг келажаги ҳозирча сўроқ остида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Милан бир неча ҳафтадан буён майдонда ҳужумчи ортида ҳаракат қила оладиган, рақиб дарвозасига хавф солиб, голли узатмалар улашадиган чап оёқли футболчи изламоқда. Дастлаб жамоа Генк вакили Кос Каретсасни ўз сафига қўшиб олишга уриниб кўрган эди, бироқ юнонистонлик ёш иқтидор Боруссия Дортмунд жамоасини танлагач, миланликлар муқобил вариантларни кўриб чиқишга мажбур бўлишди. Собиқ Ювентус ва Фрозиноне футболчиси бўлган Матиас Соуле ана шундай номзодлардан бири сифатида эътироф этилмоқда.
Рома талаблари ва трансфер нархиРома раҳбарияти Матиас Соулени трансфер бозорига қўйган бўлиб, футболчи учун белгиланган нарх 35 миллион еврони ташкил этади. Бу сумма Дортмунд клуби Каретсас учун тўлаган маблағ билан бир хил экани эътиборга молик. Гиаллороссилар уни 2024 йилда Ювентусдан 25,6 миллион евро ва 4 миллион евро миқдоридаги бонуслар эвазига сотиб олган эди. Шунингдек, туринликлар футболчининг кейинги савдосидан 10 фоизлик улуш олиш ҳуқуқини сақлаб қолган. Римликлар ушбу трансфердан молиявий фойда кўришни ва аукцион уюштиришни мақсад қилишган.
Ҳозирги вақтда аргентиналик футболчи учун аниқ таклифлар фақат Саудия Арабистонидан, жумладан Ал-Аҳли ва Ал-Иттиҳод клубларидан келиб тушган. Европа миқёсида эса Штутгарт, Сандерленд ва Фулҳем каби жамоалар фақатгина қизиқиш билдириб, вазиятга ойдинлик киритиш билан чекланишган. Миланнинг ўзи учун бу трансфер устувор вазифа бўлмаса-да, футболчининг номи ҳамон кенгайтирилган рўйхатда сақланиб қолмоқда.
Футболчининг маоши ва агентнинг муносабатиМатиас Соуленинг йиллик соф маоши 2.5 миллион еврони ташкил этади ва бу кўрсаткич Миланнинг молиявий имкониятлари доирасига тўла мос келади. Клуб Кристиан Пулисич ва Нкунку каби футболчилар қаторини тўлдирадиган чап оёқли ҳужумкор ярим ҳимоячи излаётган эди. Бироқ таъкидлаш жоизки, Рома учун Пулисич ва Нкунку сотилмайдиган футболчилар сирасига киради.
Июн ойи охирида Корриере делло Sport нашрига берган интервюсида футболчининг агенти Мартин Гуастадисегно трансфер миш-мишларини қатъиян рад этган эди. унинг сўзларига кўра, футболчига бўлган таклифлар ҳақидаги хабарлар ҳақиқатга тўғри келмайди ва ҳеч қандай аниқ қадам ташланмаган. Агент Соуле Рома учун муҳим актив эканини ва клуб ичидан тарқатилаётган бундай асоссиз хабарлар футболчининг фаолиятига зиён етказишини алоҳида таъкидлаган.
…