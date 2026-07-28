Милан трансфер бозори: Матиас Соуле номзоди кўриб чиқилмоқда

·36·Спорт
Милан трансфер бозори: Матиас Соуле номзоди кўриб чиқилмоқда

Италия А сериясининг етакчи клубларидан бири бўлган Милан жамоаси ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол изланишлар олиб бормоқда. Матье Моретто тарқатган маълумотларга кўра, шу кунларда Римнинг Рома клуби ўзининг иқтидорли ҳужумкор қанот футболчиси Матиас Соулени Милан раҳбариятига таклиф қилган. 2003 йилда туғилган ва римликлар билан амалдаги шартномаси 2029 йилгача мўлжалланган аргентиналик футболчининг келажаги ҳозирча сўроқ остида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Милан бир неча ҳафтадан буён майдонда ҳужумчи ортида ҳаракат қила оладиган, рақиб дарвозасига хавф солиб, голли узатмалар улашадиган чап оёқли футболчи изламоқда. Дастлаб жамоа Генк вакили Кос Каретсасни ўз сафига қўшиб олишга уриниб кўрган эди, бироқ юнонистонлик ёш иқтидор Боруссия Дортмунд жамоасини танлагач, миланликлар муқобил вариантларни кўриб чиқишга мажбур бўлишди. Собиқ Ювентус ва Фрозиноне футболчиси бўлган Матиас Соуле ана шундай номзодлардан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Рома талаблари ва трансфер нархи

Рома раҳбарияти Матиас Соулени трансфер бозорига қўйган бўлиб, футболчи учун белгиланган нарх 35 миллион еврони ташкил этади. Бу сумма Дортмунд клуби Каретсас учун тўлаган маблағ билан бир хил экани эътиборга молик. Гиаллороссилар уни 2024 йилда Ювентусдан 25,6 миллион евро ва 4 миллион евро миқдоридаги бонуслар эвазига сотиб олган эди. Шунингдек, туринликлар футболчининг кейинги савдосидан 10 фоизлик улуш олиш ҳуқуқини сақлаб қолган. Римликлар ушбу трансфердан молиявий фойда кўришни ва аукцион уюштиришни мақсад қилишган.

Ҳозирги вақтда аргентиналик футболчи учун аниқ таклифлар фақат Саудия Арабистонидан, жумладан Ал-Аҳли ва Ал-Иттиҳод клубларидан келиб тушган. Европа миқёсида эса Штутгарт, Сандерленд ва Фулҳем каби жамоалар фақатгина қизиқиш билдириб, вазиятга ойдинлик киритиш билан чекланишган. Миланнинг ўзи учун бу трансфер устувор вазифа бўлмаса-да, футболчининг номи ҳамон кенгайтирилган рўйхатда сақланиб қолмоқда.

Футболчининг маоши ва агентнинг муносабати

Матиас Соуленинг йиллик соф маоши 2.5 миллион еврони ташкил этади ва бу кўрсаткич Миланнинг молиявий имкониятлари доирасига тўла мос келади. Клуб Кристиан Пулисич ва Нкунку каби футболчилар қаторини тўлдирадиган чап оёқли ҳужумкор ярим ҳимоячи излаётган эди. Бироқ таъкидлаш жоизки, Рома учун Пулисич ва Нкунку сотилмайдиган футболчилар сирасига киради.

Июн ойи охирида Корриере делло Sport нашрига берган интервюсида футболчининг агенти Мартин Гуастадисегно трансфер миш-мишларини қатъиян рад этган эди. унинг сўзларига кўра, футболчига бўлган таклифлар ҳақидаги хабарлар ҳақиқатга тўғри келмайди ва ҳеч қандай аниқ қадам ташланмаган. Агент Соуле Рома учун муҳим актив эканини ва клуб ичидан тарқатилаётган бундай асоссиз хабарлар футболчининг фаолиятига зиён етказишини алоҳида таъкидлаган.

МиланРомаМатиас СоулеТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиБугун, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди