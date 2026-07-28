Ҳаннаҳ Хемптон Челси билан шартномани узайтирди
Англия терма жамоаси дарвозабони Ҳаннаҳ Хемптон ўз келажагини Челси клубига боғлаб, жамоа билан янги икки йиллик шартнома имзолади. Goal.com хабар беришича, мазкур келишув Лондон клуби учун таркибдаги ўтиш даври ва мухлислар хавотирлари фонида жуда муҳим қадам бўлди ва у ғарбий Лондонда 2028-йил ёзигача қоладиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футболчининг аввалги шартномаси жорий мавсум охирида якунига етиши керак эди. 2025–2026-йилги мавсумдаги бироз қийинчиликлардан сўнг, 25 ёшли посбон билан янги битим тузиш клуб раҳбариятининг устувор вазифаларидан бири бўлиб турганди. 2023-йилда Астон Вилла сафидан Челси сафига кўчиб ўтган дарвозабон қисқа вақт ичида жаҳон футболининг энг ишончли посбонларидан бирига айланди.
Барқарорлик ва янги мақсадларҲаннаҳ Хемптоннинг клубда қолиши жиддий ўзгаришларни бошдан кечираётган жамоага зарур бўлган барқарорликни тақдим этади. Лондон клубининг расмий сайтига берган интервюсида футболчи ўзининг бу қароридан ниҳоятда мамнун эканини яширмади ва Челси унинг учун Англиядаги орзусидаги жамоа эканини таъкидлади.
Мидленддан Лондонга кўчиб ўтиш унинг учун илк бор ота-она уйидан узоқлашиш бўлганини эслаган посбон, клубдаги муҳит унга ўзини уйдагидек ҳис қилишига ёрдам берганини айтди. У нафақат ўйинчи, балки инсон сифатида ҳам ўсишда давом этишини, жамоани аввалги муваффақиятли чўққиларига қайтариш учун бор кучини беришини билдирди.
Совринлар ва шахсий ютуқларҒарбий Лондонга келганидан буён Ҳаннаҳ Хемптон бешта йирик совринни қўлга киритди. Улар орасида 2024–2025-йилги мавсумдаги мағлубиятсиз ички требл ҳамда ВСЛ Олтин қўлқоп мукофотлари бор. Шунингдек, унинг халқаро майдондаги ва терма жамоадаги ёрқин ўйинлари муносиб эътироф этилиб, ўтган йили Баллон дъОр маросимида нуфузли Яшин Тропҳй мукофоти билан тақдирланган эди.
ОАВда тарқалган айрим хабарлар ва қийинчиликларга қарамай, Ҳаннаҳ майдондаги ўйин даражасини асло туширгани йўқ. У ўз шартномасини узайтирган терма жамоадаги жамоадошлари Люси Бронз ва Аги Бивер-Жонс сафига қўшилди.
…