Ҳаннаҳ Хемптон Челси билан шартномани узайтирди

·37·Спорт
Ҳаннаҳ Хемптон Челси билан шартномани узайтирди

Англия терма жамоаси дарвозабони Ҳаннаҳ Хемптон ўз келажагини Челси клубига боғлаб, жамоа билан янги икки йиллик шартнома имзолади. Goal.com хабар беришича, мазкур келишув Лондон клуби учун таркибдаги ўтиш даври ва мухлислар хавотирлари фонида жуда муҳим қадам бўлди ва у ғарбий Лондонда 2028-йил ёзигача қоладиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футболчининг аввалги шартномаси жорий мавсум охирида якунига етиши керак эди. 2025–2026-йилги мавсумдаги бироз қийинчиликлардан сўнг, 25 ёшли посбон билан янги битим тузиш клуб раҳбариятининг устувор вазифаларидан бири бўлиб турганди. 2023-йилда Астон Вилла сафидан Челси сафига кўчиб ўтган дарвозабон қисқа вақт ичида жаҳон футболининг энг ишончли посбонларидан бирига айланди.

Барқарорлик ва янги мақсадлар

Ҳаннаҳ Хемптоннинг клубда қолиши жиддий ўзгаришларни бошдан кечираётган жамоага зарур бўлган барқарорликни тақдим этади. Лондон клубининг расмий сайтига берган интервюсида футболчи ўзининг бу қароридан ниҳоятда мамнун эканини яширмади ва Челси унинг учун Англиядаги орзусидаги жамоа эканини таъкидлади.

Мидленддан Лондонга кўчиб ўтиш унинг учун илк бор ота-она уйидан узоқлашиш бўлганини эслаган посбон, клубдаги муҳит унга ўзини уйдагидек ҳис қилишига ёрдам берганини айтди. У нафақат ўйинчи, балки инсон сифатида ҳам ўсишда давом этишини, жамоани аввалги муваффақиятли чўққиларига қайтариш учун бор кучини беришини билдирди.

Совринлар ва шахсий ютуқлар

Ғарбий Лондонга келганидан буён Ҳаннаҳ Хемптон бешта йирик совринни қўлга киритди. Улар орасида 2024–2025-йилги мавсумдаги мағлубиятсиз ички требл ҳамда ВСЛ Олтин қўлқоп мукофотлари бор. Шунингдек, унинг халқаро майдондаги ва терма жамоадаги ёрқин ўйинлари муносиб эътироф этилиб, ўтган йили Баллон дъОр маросимида нуфузли Яшин Тропҳй мукофоти билан тақдирланган эди.

ОАВда тарқалган айрим хабарлар ва қийинчиликларга қарамай, Ҳаннаҳ майдондаги ўйин даражасини асло туширгани йўқ. У ўз шартномасини узайтирган терма жамоадаги жамоадошлари Люси Бронз ва Аги Бивер-Жонс сафига қўшилди.

ЧелсиҲаннаҳ ХемптонАнглияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиБугун, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди